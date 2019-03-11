Южная Корея отказалась заправлять российское судно из-за санкций

Судно находится в аварийной ситуации – из-за отсутствия топлива не работает ни отопление, ни пожарное оборудование

Фото: Flickr

Южная Корея отказалась заправлять российское судно из-за санкций //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/680/4d2/5c86804d26481.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/680/4d2/5c86804d26481.jpg 2019-03-11T17:36:14+02:00 Другие страны Судно находится в аварийной ситуации - из-за отсутствия топлива не работает ни отопление, ни пожарное оборудование

Бункеровочные компании, работающие в южнокорейском порту Поханг, отказались заправлять топливом российское судно "Партизан", в связи с чем моряки не могут разогреть себе пищу, а каюты не отапливаются.

Как сообщил замгендиректора компании-судовладельца "Гудзон" Валерий Улискин, это стало результатов санкций, которые США наложили на предприятие.

"Мы заявили морской протест администрации порта и властям из-за того, что они саботируют снабжение судна дизельным топливом", – сказал он.

На данный момент судно находится в аварийной ситуации из-за отсутствия топлива, необходимого для включения электрогенераторов, в связи с этим не могут работать ни пожарные насосы, ни аварийное оборудование.

"Жизнь экипажа оказалась под угрозой из-за проблем с приготовлением еды и низкой температуры внутри всех кают и других отсеков судна", – говорится в документе.

На данный момент экипаж судна переселили в гостиницу.

"Бункеровочные компании отказываются заправлять судно из-за опасения вторичных санкций. Хотя в санкционный список наша компания попала незаконно", – сказал Улискин.

По его словам, генеральное консульство РФ в Пусане уже уведомили о случившемся.

Напомним, что в конце прошлого месяца в Японском море на этом судне прогремел взрыв. Эксперты заявили, что причиной ЧП стало столкновение с каким-то плавучим или летающим объектом.

Мы также писали, ранее российское грузовое судно Seagrand попало в две аварии в течение часа в Южной Корее - задело круизный лайнер в порту города Пусан, а через 40 минут врезалось в автомобильный мост.

Кроме того, сообщалось, что в январе власти Великобритании арестовали российский сухогруз "Кузьма Минин", который принадлежит Мурманскому морскому пароходству.

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