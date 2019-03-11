Южная Корея отказалась заправлять российское судно из-за санкций
Судно находится в аварийной ситуации – из-за отсутствия топлива не работает ни отопление, ни пожарное оборудование
Бункеровочные компании, работающие в южнокорейском порту Поханг, отказались заправлять топливом российское судно "Партизан", в связи с чем моряки не могут разогреть себе пищу, а каюты не отапливаются.
Как сообщил замгендиректора компании-судовладельца "Гудзон" Валерий Улискин, это стало результатов санкций, которые США наложили на предприятие.
"Мы заявили морской протест администрации порта и властям из-за того, что они саботируют снабжение судна дизельным топливом", – сказал он.
На данный момент судно находится в аварийной ситуации из-за отсутствия топлива, необходимого для включения электрогенераторов, в связи с этим не могут работать ни пожарные насосы, ни аварийное оборудование.
"Жизнь экипажа оказалась под угрозой из-за проблем с приготовлением еды и низкой температуры внутри всех кают и других отсеков судна", – говорится в документе.
На данный момент экипаж судна переселили в гостиницу.
"Бункеровочные компании отказываются заправлять судно из-за опасения вторичных санкций. Хотя в санкционный список наша компания попала незаконно", – сказал Улискин.
По его словам, генеральное консульство РФ в Пусане уже уведомили о случившемся.
Напомним, что в конце прошлого месяца в Японском море на этом судне прогремел взрыв. Эксперты заявили, что причиной ЧП стало столкновение с каким-то плавучим или летающим объектом.
Мы также писали, ранее российское грузовое судно Seagrand попало в две аварии в течение часа в Южной Корее - задело круизный лайнер в порту города Пусан, а через 40 минут врезалось в автомобильный мост.
Кроме того, сообщалось, что в январе власти Великобритании арестовали российский сухогруз "Кузьма Минин", который принадлежит Мурманскому морскому пароходству.
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