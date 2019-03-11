Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,39
29,74
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Южная Корея отказалась заправлять российское судно из-за санкций

Сегодня, 17:36

Судно находится в аварийной ситуации – из-за отсутствия топлива не работает ни отопление, ни пожарное оборудование

Фото: Flickr
Южная Корея отказалась заправлять российское судно из-за санкций //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/680/4d2/5c86804d26481.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/680/4d2/5c86804d26481.jpg Другие страны Судно находится в аварийной ситуации - из-за отсутствия топлива не работает ни отопление, ни пожарное оборудование

Бункеровочные компании, работающие в южнокорейском порту Поханг, отказались заправлять топливом российское судно "Партизан", в связи с чем моряки не могут разогреть себе пищу, а каюты не отапливаются.

Как сообщил замгендиректора компании-судовладельца "Гудзон" Валерий Улискин, это стало результатов санкций, которые США наложили на предприятие.

"Мы заявили морской протест администрации порта и властям из-за того, что они саботируют снабжение судна дизельным топливом", – сказал он.

Читайте также

На данный момент судно находится в аварийной ситуации из-за отсутствия топлива, необходимого для включения электрогенераторов, в связи с этим не могут работать ни пожарные насосы, ни аварийное оборудование.

"Жизнь экипажа оказалась под угрозой из-за проблем с приготовлением еды и низкой температуры внутри всех кают и других отсеков судна", – говорится в документе.

На данный момент экипаж судна переселили в гостиницу.

"Бункеровочные компании отказываются заправлять судно из-за опасения вторичных санкций. Хотя в санкционный список наша компания попала незаконно", – сказал Улискин.

По его словам, генеральное консульство РФ в Пусане уже уведомили о случившемся.

Напомним, что в конце прошлого месяца в Японском море на этом судне прогремел взрыв. Эксперты заявили, что причиной ЧП стало столкновение с каким-то плавучим или летающим объектом.

Мы также писали, ранее российское грузовое судно Seagrand попало в две аварии в течение часа в Южной Корее - задело круизный лайнер в порту города Пусан, а через 40 минут врезалось в автомобильный мост.

Кроме того, сообщалось, что в январе власти Великобритании арестовали российский сухогруз "Кузьма Минин", который принадлежит Мурманскому морскому пароходству.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, корабль, Южная Корея, судно, санкции против России

Вы сейчас просматриваете новость " Южная Корея отказалась заправлять российское судно из-за санкций". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Итальянская компания прекратила работу с "Роснефтью" из-за санкций

22 января, 22:05

Дания выступила за новые санкции против России из-за украинских моряков

29 января, 12:11

Международное сообщество должно решительно отреагировать на действия России в отношении военнопленных

Санкции против России можно усилить: оппозиция Германии назвала условие

5 февраля, 11:59

Лидер немецких либералов Кристиан Линднер считает, что санкции следует усиливать до тех пор, пока они не подействуют

"Сдержать Россию не удалось": в США заявили о неэффективности санкций

11 февраля, 10:22

Россия научилась тому, как снизить зависимость от Запада, отмечают конгрессмены

Совет Евросоюза поддержал "азовские санкции" против России

18 февраля, 16:13

Главы МИД ЕС поддержали введение против России санкций в связи с агрессией против Украины в районе Азовского моря

Подсчитан ущерб России от экономических санкций

18 февраля, 21:03

По подсчетам экспертов, Россия получила наибольший ущерб от санкций ЕС, Украины и США

Максим Кухар: "Путину в Мюнхене дали добро на войну в Украине"

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

ПриватБанк отключил самую популярную услугу

Геращенко раскрыл, какую прослушку нашли у офиса Зеленского

''Выуживают все с покупателей'': как обманывают кассиры

Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко

Космическая отрасль Украины остается на подхвате у NASA

В Украине за месяц до выборов повысят пенсии на 760 гривен

Как украинцев обманывают на карточных расчетах
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Сегодня, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

Вчера, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"

9 марта, 07:51

Собственники евроблях будут пытаться найти лазейки в законе и протестовать

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

9 марта, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Эксперт сказал, кого Путин хочет видеть президентом Украины

Впервые за столько лет. Камалия похвасталась сменой имиджа

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом