За шаг до смерти: в Китае фура виртуозно избежала ДТП с легковушкой
Водитель грузовика продемонстрировал мастерское владение и ситуацией, и своим автомобилем
В Китае водитель грузовика продемонстрировал виртуозное владение рулем и ситуацией, молниеносно отреагировав на легковой автомобиль, который внезапно выскочил на дорогу прямо перед ним.
В одно мгновение ока фура резко вывернула влево, объехала автомобиль и продолжила двигаться по полосе.
Впоследствии, как писали местные СМИ, именно водитель легковушки нарушил правила дорожного движения. К тому же, рисковал он не только своей жизнью – вместе с ним в салоне находились еще трое пассажиров.
К счастью, в результате случившегося никто не пострадал, а сам автомобиль отделался легкими царапинами от грузовика.
Напомним о массовой дорожной аварии в Китае, которая случилась ранее в этом году. В результате столкновения более 100 автомобилей на юго-западе страны два человека погибли и более 50 получили ранения.
Также мы писали, что о масштабном ДТП с участием 23 автомобилей в китайской провинции Аньхо. В результате происшествия погибли пять человек. В полиции указали на плохие погодные условия – дождь, снег, сугробы на дорогах.
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