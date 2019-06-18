Сделать стартовой
26,42
29,76
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

За шаг до смерти: в Китае фура виртуозно избежала ДТП с легковушкой

18 июня, 20:25

Водитель грузовика продемонстрировал мастерское владение и ситуацией, и своим автомобилем


В Китае водитель грузовика продемонстрировал виртуозное владение рулем и ситуацией, молниеносно отреагировав на легковой автомобиль, который внезапно выскочил на дорогу прямо перед ним. 

В одно мгновение ока фура резко вывернула влево, объехала автомобиль и продолжила двигаться по полосе.

Впоследствии, как писали местные СМИ, именно водитель легковушки нарушил правила дорожного движения. К тому же, рисковал он не только своей жизнью – вместе с ним в салоне находились еще трое пассажиров.

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал, а сам автомобиль отделался легкими царапинами от грузовика.

Напомним о массовой дорожной аварии в Китае, которая случилась ранее в этом году. В результате столкновения более 100 автомобилей на юго-западе страны два человека погибли и более 50 получили ранения.

Также мы писали, что о масштабном ДТП с участием 23 автомобилей в китайской провинции Аньхо. В результате происшествия погибли пять человек. В полиции указали на плохие погодные условия – дождь, снег, сугробы на дорогах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ДТП, Китай, грузовик, фура, дорожное происшествие

Вы сейчас просматриваете новость " За шаг до смерти: в Китае фура виртуозно избежала ДТП с легковушкой". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авария автобуса с туристами в Италии: появились данные о потерпевших

22 мая, 15:12

В перевернувшемся автобусе могли находиться не россияне, а русскоязычные туристы из Грузии, Казахстана и Армении

На турецком курорте произошло ДТП с туристами: есть пострадавшие

15 июня, 14:37

В результате аварии пострадали 11 человек

Смертельное ДТП с микроавтобусом в Египте: семеро погибших

11 июня, 12:59

На севере страны столкнулись пассажирский микроавтобус и пикап с сельскохозяйственными работниками

Массовое ДТП в Москве: десятки машин "поцеловались" на гололеде

3 марта, 13:14

Накануне по всей Московской области был объявлен желтый уровень погодной опасности

Жуткое ДТП в Гане: десятки человек сгорели заживо

22 марта, 13:25

После лобового столкновения двух автобусов один из них загорелся – никто из его пассажиров не выжил

В Австрии перевернулся автобус с десятками пассажиров: есть пострадавшие

14 января, 13:30

Направлявшийся из Зальцбурга пассажирский автобус компании Flixbus выехал с трассы, вылетел в кювет и перевернулся на бок

Ученые назвали лучший вид спорта после 40 лет

В Украине ввели новый вид надбавки к зарплате бюджетникам

Осторожно, афера: как мошенники "разводят" украинцев

Кремль отреагировал на заявление президента Зеленского

Томатный сок против сердечно-сосудистых заболеваний

Медики рассказали, как щитовидка влияет на женское здоровье

Ляшко впервые рассказал о своем отношении к отцу

8 гениальных людей, которые опередили свое время

5 вещей, которые вы никогда не должны делать со своей кожей

В Нидерландах хотят возродить традицию грид-гёрлз

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Прогноз Всемирного банка: почему Украина к концу года станет еще беднее Европы

Сегодня, 07:51

Мировой ВВП падает быстрее прогноза. Одна из причин – угроза мировой торговой войны

"К тем, кто послал самолет, есть вопросы": интервью с главой экспертной группы по крушению Ил-76

Вчера, 07:37

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин руководил экспертизой по катастрофе Ил-76 под Луганском

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

Вчера, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

16 июня, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Похороненный пёс "ожил" и выбрался из могилы (фото)

Ученые назвали овощ для снижения давления

Когда президент Зеленский “разберется” с тарифами
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь