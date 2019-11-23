Задержание судна с украинцами в Малайзии: названы причины

Кроме украинцев, на борту находился один россиянин

/ Фото: Pixabay

Судно с украинским экипажем на борту задержали в Малайзии из-за отсутствия разрешения на якорную стоянку. Об этом сообщили в российской дипмиссии в Куала-Лумпуре. Выяснилось, что на борту судна, кроме 22 украинцев, находился один россиян.

"Причиной задержания стало отсутствие разрешения на якорную стоянку сухогруза New Orion, который ходит под флагом Камеруна", — сообщили в посольстве.

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По информации газеты Star, данное нарушение грозит штрафом в размере около 24 тыс. долларов и/или тюремным заключением на срок до 2 лет.

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Напомним, 22 ноября управление морской полиции Малайзии объявило о задержании балкера с украинским экипажем в 3,5 морской мили от восточного побережья штата Джохор на западе страны. Два моряка были направлены в офис MMEA для дальнейших разбирательств.

Также мы сообщали, что в Ливии уже третий годза решеткой находятся 18 украинских моряков, которых обвинили в контрабанде нефтепродуктов. При этом танкер "Рута", на котором схватили украинцев, уже возвратили.

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