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Задержанных украинских журналистов депортируют из Беларуси: названа причина

7 августа, 22:00

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Телеканал "Настоящее время" запросил аккредитацию для журналистов, но не получил ее

Причиной задержания двоих журналистов-граждан Украины и россиянина стали проблемы с их аккредитацией в Беларуси.

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Вечером их собираются депортировать из страны, об этом сообщает телеканал "Настоящее время", штатными корреспондентами которого граждане Украины Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк, а также россиянин Юрий Баранюк являются.

"Задержанные журналисты "Настоящего времени" профессионально выполняли свою работу по освещению выборов президента Республики Беларусь. Телеканал "Настоящее время" вовремя запросил аккредитацию для своих журналистов перед президентскими выборами, но она им не была предоставлена", – подчеркнула врио президента медиакорпорации Радио Свобода/Радио Свободная Европа Дейзи Синделар.

По ее словам, властей Беларуси своевременно аккредитовать журналистов – еще один пример пренебрежения к правам свободной прессы и праву граждан Беларуси на информацию без цензуры.

"Мы возмущены задержанием наших журналистов и требуем соблюдения властями признанного во всем мире права журналистов на исполнение своей профессиональной деятельности", – говорится в заявлении врио президента медиакорпорации Радио Свобода/Радио Свободная Европа.

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Напомним, журналисты были задержаны милицией в гостинице "Минск", после чего их отвезли в Московский РУВД столицы Беларуси.

Также напомним, в Беларуси двое мужчин получили по 10 суток ареста за песню Виктора Цоя, которую они включили на концерте, организованном властями незадолго до президентских выборов, которые пройдут 9 августа.

Смотрите, как проходят акции протеста в Минске:

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