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Защита от коронавируса: в столице Китая ввели карантин для приезжающих из-за границы

11 марта, 12:35

Денис Беспалов

В Пекине из-за распространения коронавируса по миру ввели новые правила для приезжающих из-за рубежа

Администрация китайской столицы в связи с распространением нового коронавируса в мире ввела обязательный двухнедельный карантин для всех лиц, прибывающих в город из-за границы. Об этом заявил замглавы организационного отдела Пекинского парткома Чжан Цян.

"Сегодня вступают в силу новые правила, в соответствии с которыми лица, прибывающие из других стран, должны пройти индивидуальный либо коллективный карантин в течение 14 дней, даже если они приехали из государств, где не зафиксировано значительных вспышек нового коронавируса", - рассказал он.

По словам чиновника, в случае если человек прибыл в Пекин по деловой визе на короткий срок, он будет помещен в специальную гостиницу и обязан сдать анализы, до получения результатов которых не имеет права покидать карантинное помещение.

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Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Случаи инфицирования выявлены более чем в 100 странах. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных случаев, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

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Отметим, СМИ назвали рецепт успеха Китая в борьбе с коронавирусом.

Как известно, в Украине официально подтвержден один случай заражения коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай карантин коронавирус

Источник: ТАСС

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