Здравствуй, оружие: эксперты предупредили о проблеме вооружений в мире
Эксперты опасаются, что на фоне геополитической многополярности может рухнуть сама идея контроля над вооружениями
Геополитическая многополярность современного мира и ускорение технического прогресса привели к кризису контроля над оружием массового уничтожения, говорится в докладе Мюнхенской конференции по безопасности "Большая головоломка: кто будет собирать осколки".
Договора, которые предусматривали сокращение вооружений двух главных ядерных держав мира – США и России – оказались под угрозой. Из ДРСМД Соединенные Штаты уже вышли, а срок действия СНВ-3 истекает в 2021 году, но Москва и Вашингтон не прилагают усилий для его продления.
Роль ядерного оружия возрастает, констатируют авторы документа, отмечая, что вместе с США и Россией, свои арсеналы модернизируют и девять членов так называемого "ядерного клуба".
Составители отчета считают, что к полномасштабному распространению ядерного оружия мир подталкивают и кризисы вокруг Северной Кореи и Ирана.
"Такое состояние дел не дает оснований верить в то, что возможно создать эффективные механизмы контроля новых и в корне меняющих расклад сил видов вооружений", – говорится в докладе.
В документе отмечается, что Россия возглавила гонку гиперзвукового оружия, которое способно обходить буквально любые имеющиеся средства ПРО. В то же время Китай стал ведущим экспортером ударных беспилотников.
"В условиях многополярной геополитики практически невозможно заключать двусторонние сделки, устанавливающие паритет между двумя странами и одновременно устраняющие угрозы третьих сторон. Таким образом, "двусторонняя эпоха" контроля вооружений заканчивается", – признают составители отчета.
Они считают, что государственные органы, в чьих руках находится судьба контроля вооружений, должны возобновить активный поиск решений этой проблемы. В противном случае это чревато уничтожением самой идеи контроля.
Напомним, что после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон возложила на Россию начало гонки вооружений.
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