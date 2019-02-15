Здравствуй, оружие: эксперты предупредили о проблеме вооружений в мире

Эксперты опасаются, что на фоне геополитической многополярности может рухнуть сама идея контроля над вооружениями

Фото: AFP

Здравствуй, оружие: эксперты предупредили о проблеме вооружений в мире //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6cc/dfd/5c66ccdfdf7b0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6cc/dfd/5c66ccdfdf7b0.jpg 2019-02-15T16:30:00+02:00 Другие страны Эксперты опасаются, что на фоне геополитической многополярности может рухнуть сама идея контроля над вооружениями

Геополитическая многополярность современного мира и ускорение технического прогресса привели к кризису контроля над оружием массового уничтожения, говорится в докладе Мюнхенской конференции по безопасности "Большая головоломка: кто будет собирать осколки".

Договора, которые предусматривали сокращение вооружений двух главных ядерных держав мира – США и России – оказались под угрозой. Из ДРСМД Соединенные Штаты уже вышли, а срок действия СНВ-3 истекает в 2021 году, но Москва и Вашингтон не прилагают усилий для его продления.

Читайте также Гонка вооружений возвращается: что нужно знать о разрыве Договора о РСМД

Роль ядерного оружия возрастает, констатируют авторы документа, отмечая, что вместе с США и Россией, свои арсеналы модернизируют и девять членов так называемого "ядерного клуба".

Составители отчета считают, что к полномасштабному распространению ядерного оружия мир подталкивают и кризисы вокруг Северной Кореи и Ирана.

"Такое состояние дел не дает оснований верить в то, что возможно создать эффективные механизмы контроля новых и в корне меняющих расклад сил видов вооружений", – говорится в докладе.

В документе отмечается, что Россия возглавила гонку гиперзвукового оружия, которое способно обходить буквально любые имеющиеся средства ПРО. В то же время Китай стал ведущим экспортером ударных беспилотников.

"В условиях многополярной геополитики практически невозможно заключать двусторонние сделки, устанавливающие паритет между двумя странами и одновременно устраняющие угрозы третьих сторон. Таким образом, "двусторонняя эпоха" контроля вооружений заканчивается", – признают составители отчета.

Они считают, что государственные органы, в чьих руках находится судьба контроля вооружений, должны возобновить активный поиск решений этой проблемы. В противном случае это чревато уничтожением самой идеи контроля.

Напомним, что после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон возложила на Россию начало гонки вооружений.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Здравствуй, оружие: эксперты предупредили о проблеме вооружений в мире". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: inosmi.ru Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.