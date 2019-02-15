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Здравствуй, оружие: эксперты предупредили о проблеме вооружений в мире

Сегодня, 16:30

Эксперты опасаются, что на фоне геополитической многополярности может рухнуть сама идея контроля над вооружениями

Фото: AFP
Здравствуй, оружие: эксперты предупредили о проблеме вооружений в мире //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6cc/dfd/5c66ccdfdf7b0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6cc/dfd/5c66ccdfdf7b0.jpg Другие страны Эксперты опасаются, что на фоне геополитической многополярности может рухнуть сама идея контроля над вооружениями

Геополитическая многополярность современного мира и ускорение технического прогресса привели к кризису контроля над оружием массового уничтожения, говорится в докладе Мюнхенской конференции по безопасности "Большая головоломка: кто будет собирать осколки".

Договора, которые предусматривали сокращение вооружений двух главных ядерных держав мира – США и России – оказались под угрозой. Из ДРСМД Соединенные Штаты уже вышли, а срок действия СНВ-3 истекает в 2021 году, но Москва и Вашингтон не прилагают усилий для его продления.

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Роль ядерного оружия возрастает, констатируют авторы документа, отмечая, что вместе с США и Россией, свои арсеналы модернизируют и девять членов так называемого "ядерного клуба".

Составители отчета считают, что к полномасштабному распространению ядерного оружия мир подталкивают и кризисы вокруг Северной Кореи и Ирана.

"Такое состояние дел не дает оснований верить в то, что возможно создать эффективные механизмы контроля новых и в корне меняющих расклад сил видов вооружений", – говорится в докладе.

В документе отмечается, что Россия возглавила гонку гиперзвукового оружия, которое способно обходить буквально любые имеющиеся средства ПРО. В то же время Китай стал ведущим экспортером ударных беспилотников.

"В условиях многополярной геополитики практически невозможно заключать двусторонние сделки, устанавливающие паритет между двумя странами и одновременно устраняющие угрозы третьих сторон. Таким образом, "двусторонняя эпоха" контроля вооружений заканчивается", – признают составители отчета.

Они считают, что государственные органы, в чьих руках находится судьба контроля вооружений, должны возобновить активный поиск решений этой проблемы. В противном случае это чревато уничтожением самой идеи контроля.

Напомним, что после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон возложила на Россию начало гонки вооружений.

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Тег Россия, ядерное оружие, северная корея, мюнхенская конференция, ядерное вооружение, ДРСМД, ракетный договор, гиперзвуковое оружие

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inosmi.ru

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