Землетрясение на ирано-иракской границе: число пострадавших возросло до 716

Из-за мощного землетрясения на ирано-иракской границе пострадали минимум 716 человек. Об этом в понедельник сообщил представитель Университета медицинских наук провинции Керманшах Бахмана Роушани. Ранее сообщалось о 513 пострадавших.

"На текущий момент в медицинские центры в районе землетрясения доставлено 716 человек", – сказал Роушани.

Больше всего от стихии пострадала провинция Керманшах: там было зафиксировано более 20 афтершоков.

Напомним, в районе ирано-иракской границы произошло землетрясение магнитудой 6,3. Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра землетрясение было зафиксировано в 148 км к северо-востоку от Багдада и в 101 км от иранского города Илам. Очаг стихии залегал на глубине 40 км.

Кроме того, ранее, 28 сентября, землетрясение магнитудой 7,4 произошло на острове Сулавеси. В течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 метров. Стихия, по последним данным, унесла жизни 1944 человек.