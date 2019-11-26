Землетрясение в Албании: количество погибших выросло

Число погибших в результате катаклизма увеличилось до девяти

Правительство Албании сообщает о новых жертвах разрушительного землетрясения, которое произошло в стране рано утром 26 ноября.

Видео: Reuters

Так, количество погибших в результате обрушившейся стихии выросло до девяти, еще более 600 человек обратились за медицинской помощью, сообщил на своей странице в Twitter представитель албанского Кабинета министров Эндри Фуга.

"На данный момент 28 человек спасены из-под завалов. Число погибших выросло до 9. Более 600 человек получили медицинскую помощь", — написал Фуга.

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Ранее сообщалось о семи погибших.

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По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 10 км к северо-западу от города Шиджак вблизи Тираны. Очаг залегал на глубине 10 км.

Напомним, что по данным местных властей магнитуда землетрясения составила 6,4. МИД Украины уже обратился к украинцам, которые оказались в регионе катаклизма, сообщить о себе родным, а в случае необходимости – обратиться к Почетному консулу Украины в Албании.

В сентябре в Албании тоже произошло землетрясение, жертвами которого стали более ста человек.

Как мы уже писали, ранее сейсмологи предупредили, что в Украине может произойти мощное землетрясение.

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