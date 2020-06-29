Жертвами коронавируса в мире стали более полумиллиона человек

В воскресенье, 28 июня, число людей, умерших после заражения коронавирусом COVID-19 в мире достигло 500 108 человек.

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Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, основанные на информации федеральных и местных властей стран.

Наибольшее число смертей приходится на США (более 125,7 тыс.), Бразилию (более 57 тыс.) и Великобританию (более 43,6 тыс.).

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Ранее стало известно, что к настоящему моменту коронавирус был выявлен у более чем 10 млн человек. Больше всего случаев инфицирования — 2 539 544 — выявлено в США. Далее по числу заражений следуют Бразилия (1 313 667), Россия (633 542) и Индия (528 859).

Напомним, что в Украине в последние две недели почти ежедневно фиксировали суточные антирекорды по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, доходило до более чем 1100 случаев. Власти уже заговорили о начале новой волны COVID-19. Президент Владимир Зеленский говорил, что если не остановить рост заболеваемости, то будем иметь пик эпидемии прямо посреди лета – "тогда никто не будет рад ослаблению карантина". Но в последние пару дней эпидемия начала понемногу спадать: 948 новых больных за пятницу, 917 – за субботу. В то же время Киев сейчас в лидерах по количество больных за все время эпидемии. Мэр Виталий Кличко даже пригрозил снова ограничить работу транспорта.

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