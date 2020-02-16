Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,59

Жертвы "уханьского" коронавируса появились еще в одной стране

16 февраля, 18:08

Жертвой COVID-19 стал 61-летний мужчина, страдавший диабетом и гепатитом В

Коронавирус под микроскопом. Фото: flickr.com/photos/niaid

Коронавирус под микроскопом. Фото: flickr.com/photos/niaid

Пока китайские власти тратят миллиарды долларов на борьбу с коронавирусом, смертельная "уханьская" инфекция продолжает убивать. Так, в островном государстве Тайвань жертвой коронавируса COVID-19 стал 61-летний мужчина, страдавший диабетом и гепатитом В.

Он стал пятой жертвой за пределами Китая, а министр здравоохранения Чен Ши-Чхун рассказал, что Тайване на сегодняшний день зафиксировано 20 подтвержденных случаев заболевания этим коронавирусом.

Реклама

Как выяснилось, в последнее время мужчина не выезжал за рубеж и работал в службе такси. Однако его клиенты в основном были из Гонконга, Макао и материкового Китая, рассказал министр. У одного из членов его семьи также было подтверждено наличие вируса.

В тренде
"Донбасс порожняк не гонит": переводчики назвали самые сложные фразы Путина

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса 2019-nCov. Первыми заболевшими оказались посетители местного рынка морепродуктов, позднее выяснилось, что вирус передается от человека к человеку. На данный момент число больных почти достигло 70 тысяч, почти 1700 человек умерли. Заболевание зафиксировано уже в 27 странах. До Украины этот вирус еще не добрался, однако двое украинцев – 25-летний мужчина и 37-летняя женщина – члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, застрявшего у берегов Японии, были инфицированы новым коронавирусом.

Смерти от коронавируса за пределами материкового Китая были также зафиксированы на Филиппинах, во Франции, Японии и Гонконге.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Тайвань смерть гепатит таксист коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений
Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта зараженийДругие страны
Украинцы заразились коронавирусом: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Украинцы заразились коронавирусом: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Зверь пытался вытащить мужчину из кишащей змеями воды: фото
Зверь пытался вытащить мужчину из кишащей змеями воды: фотоFun
Отвернулись от России: Беларусь поменяет свой герб
Отвернулись от России: Беларусь поменяет свой гербДругие страны
Ученые показали, как новый коронавирус выглядит под микроскопом: фото
Ученые показали, как новый коронавирус выглядит под микроскопом: фотоДругие страны
Ловушка для Путина: почему Россия и Турция схлестнулись в Сирии
Ловушка для Путина: почему Россия и Турция схлестнулись в СирииРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...