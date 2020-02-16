Жертвы "уханьского" коронавируса появились еще в одной стране

Жертвой COVID-19 стал 61-летний мужчина, страдавший диабетом и гепатитом В

Коронавирус под микроскопом. Фото: flickr.com/photos/niaid

Пока китайские власти тратят миллиарды долларов на борьбу с коронавирусом, смертельная "уханьская" инфекция продолжает убивать. Так, в островном государстве Тайвань жертвой коронавируса COVID-19 стал 61-летний мужчина, страдавший диабетом и гепатитом В.

Он стал пятой жертвой за пределами Китая, а министр здравоохранения Чен Ши-Чхун рассказал, что Тайване на сегодняшний день зафиксировано 20 подтвержденных случаев заболевания этим коронавирусом.

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Как выяснилось, в последнее время мужчина не выезжал за рубеж и работал в службе такси. Однако его клиенты в основном были из Гонконга, Макао и материкового Китая, рассказал министр. У одного из членов его семьи также было подтверждено наличие вируса.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса 2019-nCov. Первыми заболевшими оказались посетители местного рынка морепродуктов, позднее выяснилось, что вирус передается от человека к человеку. На данный момент число больных почти достигло 70 тысяч, почти 1700 человек умерли. Заболевание зафиксировано уже в 27 странах. До Украины этот вирус еще не добрался, однако двое украинцев – 25-летний мужчина и 37-летняя женщина – члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, застрявшего у берегов Японии, были инфицированы новым коронавирусом.

Смерти от коронавируса за пределами материкового Китая были также зафиксированы на Филиппинах, во Франции, Японии и Гонконге.

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