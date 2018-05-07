Вулкан на Гавайях заливает лавой дома и отравляет газом жителей
На острове Гавайи после извержения вулкана разрушены не менее 35 строений
Не менее 35 домов и построек уничтожены после извержения вулкана Килауэа в восточной части острова Гавайи, входящего в состав одноименного американского штата.
Строения уничтожены лавой, потоки которой продолжают течь после извержения, произошедшего в минувший четверг. Как сообщили представители чрезвычайных служб штата, помимо лавы серьезную опасность также представляют ядовитые испарения, выходящие из многочисленных вулканических трещин, зафиксированных в регионе.
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Напомним, гавайский вулкан Килауэа на Большом острове начал извержение. Он стал выбрасывать потоки лавы и пепел.
Всего покинуть зону стихийного бедствия должно более 10 тысяч человек. Им помогают подразделения американской нацгвардии.
Незадолго до этого Геологическая служба США зафиксировала несколько подземных толчков магнитудой до 5,0 в районе вулкана.
Килауэа считается одним из самых активных действующих вулканов в мире.
Также на острове Суматра на севере Индонезии объявили высший уровень опасности полетов после извержения вулкана Синабунг.
А из-за масштабного наводнения в Кении погибли более сотни человек. Из-за непрерывных ливней в стране размыло дороги: туристов, которые застряли в автомобилях, приходится вытягивать с помощью веревок. В регионе назревает гуманитарный кризис, ведь вода затопила сельскохозяйственные угодья.