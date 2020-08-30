Силовики в Беларуси сменили тактику, начались тихие задержания

Спустя три недели после президентских выборов в Беларуси, протесты там не утихают. Как рассказали сайту "Сегодня" украинцы, проживающие в Беларуси, за последнюю неделю тактика местных силовиков изменилась.

"Беларусь однозначно не успокаивается. Например, на сегодня снова запланирован митинг на площади Независимости в Минске. Но в это же время в пригороде Минска ситуация изменилась. Милиция перестала открыто применять силу. По слухам, вместо этого силовики вычисляют активных участников протестов и приезжают к ним домой после митингов, чтобы задержать и доставить в участок, – рассказал нам житель Минска. – То есть начались так называемые тихие задержания – по 10, 20, 50 человек в день. Кстати, в пригороде Минска, в городке Молодечное недавно пропал безвести участник митингов. Позже его нашли повешенным, вот на днях состоялись похороны".

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По словам нашего собеседника, одним из громких случаев последних дней стало задержание группы молодежи, которую перед этим закрыли в костеле.

"Их каким-то образом загнали в костел, затем приехал автозак и всех погрузили в это авто", – уточнил наш источник.

Еще одна жительница Минска в комментарии "Сегодня" рассказала, что, на ее взгляд, градус напряжения спал, но на улицах появилось больше граждан, которые митингуют в поддержку Александра Лукашенко.

"На самом деле очень хочется, чтобы все побыстрее закончилось. Многие аполитичные граждане просто устали от этого противостояния. Протесты вроде бы стихают, но при этом ситуация похожа на перетягивание каната. Пока что не понятно, кто в этой ситуации победил – протестующие или Лукашенко", – рассказала нам минчанка Екатерина.

Видео: Reuters

По оценкам МВД Беларуси, в одном из последних протестов, в четверг, 27 августа, участвовали около 5 тыс. человек.

"Всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 114 граждан", – сообщила пресс-служба милицейского ведомства Беларуси.

Также силовики подтвердили информацию о задержании 50 журналистов.

"Во время проведения несанкционированного мероприятия правоохранители доставили в Октябрьское РУВД г. Минска около 50 журналистов для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности. Практически все представители зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД, были отпущены. В отношении одного из журналистов составлен административный протокол (он также был отпущен). Еще один иностранный журналист выслан из страны в добровольном порядке", – сообщили в МВД.

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Напомним, ранее один из сотрудников милиции города Барановичи в Беларуси на условиях анонимности рассказал о том, как проходила подготовка к разгонам массовых протестов. По его словам, многие правоохранители из-за этого задумались об увольнении.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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