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Одного из пропавших в Минске демонстрантов нашли повешенным

22 августа, 22:56

Алексей Росовецкий Алексей Росовецкий

28-летний Никита Кривцов перед смертью был сильно избит

Во время массовых выступлений противников президента Александра Лукашенко в Беларуси более семи тысяч человек были задержаны, правозащитники заявили, что около полусотни человек пропали без вести. МВД Беларуси отличилось циничным заявлением в их адрес, уверяя, что значительная часть объявленных в розыск людей вела асоциальный образ жизни.

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Между тем, тело одного из пропавших еще 12 августа демонстрантов, 28-летнего Никиты Кривцова, который в тот день отправился на работу из Минска в Королев Стан, нашли избитым и повешенным в лесопарке в Минске. Об этом сообщается в официальном паблике в Facebook поисково-спасательного отряда "Ангел".

Фото: facebook.com/angel.search.by

Пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила изданию Onliner, что труп мужчины был обнаружен повешенным на дереве в 14:00 в районе улицы Парниковой. но воздержалась от комментариев.

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Напомним, что 22 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о приведении вооруженных сил страны в полную боевую готовность. Причиной такого решения он назвал "шевеление" войск НАТО у границ с республикой.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты смерть Беларусь

Источник: Сегодня

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