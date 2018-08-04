Страшная авария автобуса в Пакистане: 14 человек погибли, более 30 пострадали

В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва автобус столкнулся с автоцистерной. В езультате аварии погибли 14 человек, более 30 пострадали.

Авария произошла в городе Кохат. По предварительным данным, инцидент произошел из-за превышения установленного скоростного режима. На данный момент неизвестно, кто спровоцировал аварию.

Кроме того, по данным полиции в результате аварии погибли двое детей.

Напомним, не так давно в Оршанском районе Беларуси перевернулся туристический автобус Ecolines с 53 пассажирами, среди которых были и граждане Украине.

Ранее в Камбодже автобус с иностранными туристами попал в ДТП. Водитель погиб на месте, 19 человек пострадали. Автобус на большой скорости в темноте врезался в микроавтобус, когда тот пытался развернуться. Авария произошла по дороге из города Сиемреап, в котором расположен храмовый комплекс Ангкор-Ват – главная туристическая достопримечательность страны, в столицу Камбоджи Пномпень.