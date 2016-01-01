Последние новости
- 13:27
Глава "Нафтогаза" получил два миллиона гривен зарплаты - СМИ
- 13:27
Обнародован полный текст резолюции ПАСЕ о функционировании демократических институтов в Украине
- 13:20
- 13:19
- 13:16
- 13:15
"Шахтер" внес изменения в список спаррингов на сборе в Португалии
- 13:12
- 13:11
Аваков о пересдаче на водительские права: Никаких "каждые 5 лет" не будет
- 13:08
- 13:01
Потенциальный соперник Кличко готов сразиться с чемпионом WBC Уайлдером
- 13:01
Непогода на юге Италии: автомобиль провалился в яму образовавшуюся на дороге
- 13:00
Светлана Лобода в Лос-Анджелесе поздравила мужа Глюкозы с днем рождения
- 13:00
- 12:57
- 12:48
- 12:46
Фейгин считает, что в Кремле решили зачистить Крым от неугодных
- 12:44
- 12:42
Экс-глава Формулы-1 может создать альтернативную гоночную серию
- 12:41
Самые горячие точки Донбасса 26 января: интерактивная карта боев и обстрелов
- 12:36
- 12:36
В Днепре экс-полицейский и адвокат пытались "купить" следователя военной прокуратуры
- 12:34
Правоохранители ликвидировали канал торговли людьми в Киевской области
- 12:30
- 12:30
- 12:27
- 12:26
Карта стереотипов Киева: что думают о столице жители центра, окраин, туристы и чиновники
- 12:20
У Путина ответили на предложение Трампа по "зоне безопасности" в Сирии
- 12:17
Выборы во Франции: Стало известно, кто выиграл теледебаты среди социалистов
- 12:16
Украинских водителей будут заставлять сдавать экзамен на права раз в пять лет
- 12:16
- 12:12
Дерзкое ограбление: в Днепре расстреляли автомобиль охраны и убили предпринимателя
- 12:09
"Здесь вам лет 18": Анфиса Чехова с двумя косичками умилила поклонников
- 12:09
В Киеве перекрыли улицу Мечникова из-за скандальной застройки
- 12:09
- 12:08
- 12:03
Кравчук рассказал белорусам, почему в Украине случился второй Майдан
- 12:02
- 12:00
Татьяна Решетняк не надела бюстгальтер под прозрачную блузку
- 11:59
- 11:58
В Киевской области люди отдают копии своих документов неизвестной организации
- 11:55
Жители Вишневого перекрыли дорогу на Киев: люди протестуют против подорожания проезда
- 11:49
- 11:48
- 11:44
В центре Киева возобновилась скандальная стройка на Круглоуниверситетской
- 11:44
Какая существует связь между морщинами мозга и характером: интересный эксперимент
- 11:44
В Киеве открыли памятник подполковнику СБУ, погибшему у горы Карачун
- 11:43
Легендарному футболисту и тренеру "Динамо" поставили страшный диагноз
- 11:43
- 11:42
В Кремле признали, что Трамп пока не спешит общаться с Путиным
- 11:42
- 11:37
Сегодня в УХЛ пройдет матч за первое место в таблице: "Кременчук" принимает "Донбасс"
- 11:33
- 11:33
Маломуж прокомментировал арест серверов мобильных операторов
- 11:30
- 11:30
В Японии ежегодно поят рыбу рисовым вином и отпускают в реку
- 11:23
Экс-чемпион мира по боксу арестован за вождение автомобиля в токсическом опьянении
- 11:21
- 11:18
Воздушный шар и фонтан в стиле стимпанк - что поставят вместо Ленина в Харькове
- 11:16
- 11:13
Небоженко пояснил, почему Западу выгодна российская агрессия
- 11:12
- 11:10
- 11:09
- 11:08
- 11:07
Экс-игрок "Динамо" принес Бразилии победу над Колумбией в матче памяти "Шапекоэнсе"
- 11:06
Сирийская оппозиция отказалась от предложения РФ по новой Конституции для своей страны
- 11:01
Во Львовской области столкнулись грузовик и легковушка: погибла иностранка
- 11:00
- 10:58
- 10:55
Вопрос кадров в "Укрзализныце" будет решаться на СНБО - Омелян
- 10:54
- 10:50
На Донбассе боевики предупредили население о начале боевых действий
- 10:49
- 10:42
- 10:41
- 10:40
Универсиада-2017: расписание биатлонных гонок и состав сборной Украины
- 10:40
Стрельба на рынке в Одессе: ранен прохожий, нападавший застрелился при задержании
- 10:39
- 10:35
- 10:32
Израиль и США завершили успешные испытания новой системы ПРО "Праща Давида" - СМИ
- 10:32
Значки на миллион: как известные спортсмены зарабатывают на своем имени
- 10:31
Появилось видео, как британские корабли и самолеты сопровождают "Адмирал Кузнецов"
- 10:30
СМИ о состоянии Брэда Питта после развода с Анджелиной Джоли: "Он выглядит намного счастливее"
- 10:30
- 10:18
- 10:18
- 10:16
- 10:13
Чешский эксперт пояснил, почему Украина в НАТО – это плохо для Европы и Донбасса
- 10:13
Трамп может пожертвовать Украиной ради союза с РФ против Китая - Financial Times
- 10:06
Китайские инвесторы в "Сумах": в планах Премьер-лига и объединение с "Барсой"
- 10:01
- 10:01
Мини, яркие носки и модная обувь: 67-летняя Алла Пугачева удивила неожиданным образом
- 10:00
- 09:56
Трамп приготовил неприятный сюрприз для ООН и других международных организаций - NYT
- 09:54
Сестры Уильямс в девятый раз разыграют финал турнира "Большого шлема"
- 09:53
- 09:51
- 09:49
Виталий Кличко открыл в Киеве Центр обработки данных "Безопасный город"
- 09:49
Допинг-скандал в Украине: игроку "Александрии" грозит 4 года дисквалификации
- 09:39
14-летняя украинка вышла в полуфинал юниорского Australian Open
- 09:38
Как изменится киевский музей истории Украины: ждут возвращения скифского золота и делают ремонт
- 09:37
- 09:34
- 09:32
- 09:31
Тина Кароль и Дженнифер Лопес носят золотые платья со смелым декольте от Julien Macdonald
- 09:30
- 09:30
Между Польшей и Украиной нарастает дипломатический конфликт из-за мэра Перемышля
- 09:29
- 09:21
- 09:07
- 09:01
"Грудь уже не та": Веру Брежневу раскритиковали за выбор купальника
- 08:57
- 08:57
Институт туберкулеза на грани вымирания: денег не хватает на еду пациентам и зарплаты врачам
- 08:44
Пограничники объяснили, почему украинцев с ID-картами не пускают в Беларусь
- 08:27
- 08:17
В Украине стремительно растут цены на молоко: эксперты дали прогноз
- 08:08
Как обеспечат ВСУ в 2017: новые бригады, лучше снабжение и пайки бойцов на передовой
- 08:00
Взятки гладки: почему Украина не может выбраться из коррупционного дна
- 07:53
- 07:46
Потемкинская лестница в Одессе превратилась в притон для бомжей
- 07:38
- 07:30
Как спасти "свет": какие приборы тратят больше всего энергии и что делать
- 07:22
Злобные клоуны: британский журналист - о схожести Путина и Трампа
- 07:15
- 07:07
Пенсионный возраст, повышение и налог "для всех": как изменится жизнь украинских пенсионеров в 2017-м
- 06:59
- 06:51
Геращенко: Савченко – это информационная бомба, которую раскрутили россияне
- 06:43
- 06:35
- 06:26
ЦРУ рассекретило документ о столкновении подлодок США и СССР
- 06:18
- 06:09
- 06:00
Одесситов научат сортировать мусор и сдавать его на переработку
- 05:51
- 05:39
Чего ждать от "копов" на улице: юрист рассказала о правах и обязанностях правоохранителей
- 05:26
Что делать, если вам отказываются заменить бракованный мобильный телефон
- 05:13
- 05:00
- 04:47
Пожилым людям нужно завести домашнее животное, помогать другим и смотреть любимые фильмы – психологи
- 04:33
- 04:19
- 04:06
- 04:01
- 03:47
- 03:32
США остановят выдачу виз для семи мусульманских стран минимум на месяц
- 03:21
- 03:15
- 03:14
Экс-госсекретарь готова "записаться" в мусульманки в ответ на указы Трампа
- 03:00
- 02:58
Подписка на новости
мнение
Сергей КорсунскийЧрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции (2008-2016)
Инаугурация Дональда Трампа и мир: шабаш в Кобленце23 января
"Джин в бутылку больше не вернется". Это не цитата из детской сказки. Это слова нидерландского политика крайне правого толка Геерта Вайлдерса, сказанные на встрече в Кобленце, Германия, 21 января 2017 года. Он говорил о призраке популизма, национализма и изоляционизма, который, по его мнению, уже материализовался 20 января в Вашингтоне. Ему вторила Мари Ле Пен: "ЕС уже мертв, просто он об этом еще не знает". "2016 год был годом, когда проснулся англо-саксонский мир. Я уверена, что в 2017 будет годом, когда проснутся народы континентальной Европы". Всех их объединяет политическая технология
мнение
Сергей Петрикпублицист
Не держите украинцев за идиотов: люди пойдут на выборы, как никогда прежде23 января
Из Википедии: "Идио́т (от др.- греч. ἰδιώτης — "отдельный человек, частное лицо; несведущий человек"). Идиот – в Древней Греции гражданин полиса, живущий в отрыве от общественной жизни, не участвующий в общем собрании граждан полиса и иных формах государственного и общественного демократического управления". Во время торжеств по случаю Дня соборности Украины 22 января президент Петр Порошенко заявил о "попытках дестабилизировать страну" путем организации некоторыми политиками "искусственных протестов и досрочных парламентских выборов". Я изучил дан
мнение
Яна БариноваИсполнительный директор Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр"
Общий проект будущеговчера
Удивительным образом прошлое заставляет задумываться о том, кто мы есть и в каком мире хотели бы жить. Семьдесят пять лет назад началась трагедия Бабьего Яра, унесшая в конечном итоге до ста тысяч жизней. Одна из страшных страниц Второй мировой, пролог общеевропейской катастрофы еврейского народа, начало жутких оккупационных будней Киева. В последние месяцы о Бабьем Яре говорили и писали много. Проходят годы, но тень трагедии не становится прозрачнее, травма не становится легче к преодолению. Наоборот, даже простой взгляд на способы памятования Бабьего Яра демонстрирует, насколько разными путя
видео
мнение
Лада Лузинаписательница
Зимние каникулы в Праге, или Почему не стоит пользоваться услугами "Аккорд-тура"?вчера
Мало кто из писателей избегает искушения описать свои путешествия. И сейчас, когда мы перешагнули уже и старый Новый год, и Крещение, и воспоминания о праздниках скоро начнут таять вместе со снегом, тускнеть от надвигающихся будней февраля, так приятно мысленно перебирать еще теплые четки волшебных эпизодов… Хоть, впрочем, были среди них и не слишком волшебные. "АККОРД-ТУР" Так уж сложились обстоятельства. Решение ехать в Прагу встречать Новый год мы приняли всего за четыре дня до последней подачи на визу. Отправиться в тур с группой - было единственным легальным способ
фотогалерея
мнение
Ігор Бондар-ТерещенкоПоет, драматург, літературознавець, арт-критик
5 книжок про війну24 января
У нещодавньому заочному обміні "літературознавчими" думками між Жаданом і Медведчуком пролунала фраза про те, що військова тема поки не дала нам українських Ремарка з Гемінгвеєм. Тим не менш, війна в сьогоднішніх книжках в Україні - явище більш ніж симптоматичне. Загалом травматичний досвід у сприйнятті нашої історії – від початку ХХ століття аж до УПА і війни на Донбасі – ще довгий час, не зважаючи на періоди в літературі, буде відлунювати в творчості майбутніх поколінь. І цілком можливо, що в цьому гомоні народного гніву ми просто не розчуємо ліричного відлуння вищезгаданих кл