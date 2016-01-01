Последние новости

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Белый дом сообщил о предстоящем телефонном разговоре Трампа и Порошенко

В Авдеевке снаряд боевиков попал в квартиру с матерью и пятью детьми

Обстрелы позиций украинских военных возле Авдеевки продолжаются

Ситуация на Донбассе остается напряженной - ОБСЕ

Умер мэр Луцка Николай Романюк

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Фото из Facebook Bogdan Taranin

ВСУ заняли стратегическую высоту в Авдеевке, выбив противника в начале обострения

вчера

Стратегическая высота позволяет контролировать две трассы, ж/д узел и фильтровальную станцию

сюжет дня

Резкое обострение на Донбассе

мнение

Римма Филь

координатор Гуманитарного штаба Фонда Рината Ахметова

Подвиг маленького человека

2 февраля

На Донбассе снова очень тяжело. Фронтовые сводки о ранениях и разрушениях опять запестрили, как зимой 2015-го по всей линии разграничения. Снова в сводках Донецк и Марьинка, Авдеевка и Макеевка. Ранены мирные, нет света, нет воды. В некоторых районах Гуманитарный штаб вынужден ситуативно закрывать пункты выдачи помощи, потому что сильно стреляют.Вчера на брифинге мы говорили именно об этом. О том, что сейчас задача всех активов Рината Ахметова – помочь всем мирным жителям Донбасса. Мы говорили о помощи Авдеевке, о раненых в Донецке и Марьинке. О том, что из-за боевых действий снова повре

Ryanair готовится к выходу на рынок Украины. Фото: пресс-служба Ryanair

Крупнейший европейский лоукост готовится зайти в Украину

вчера

Представитель авиакомпании сообщил, что в ближайшее время будут объявления по Украине
Часть населения Авдеевки осталась без электричества и горячей воды. Фото AFP

От Авдеевки до Вашингтона: обостре­ние на Донбассе вернуло украинский вопрос в мировую повестку

вчера
Фото: УНИАН

Референдум по НАТО обойдется в миллиард - эксперт

2 февраля
Фото: AFP

Шпионский скандал в России, протесты в Румынии, депортация в США: что происходит в мире на этой неделе

2 февраля
Фото из архива "Сегодня"

Украинцы стали реже жениться и чаще разводиться

2 февраля
В этой футболке Роман Зозуля летом прибыл в Севилью, где базируется "Бетис"

Все о скандале с трансфером Зозули: от "гибридной войны" до тега "МыВсеЗозуля"

вчера

Аренда украинского нападающего из "Бетиса" в "Райо Вальекано" завершилась большим скандалом

мнение

Игорь Ляшенко

журналист, директор Центра проектных исследований «Уровень жизни»

Приватизация – начинаем с дач в Конче-Заспе

31 января

Государство постоянно в размышлениях, чего бы продать, чтобы в бюджет попало еще сколько-то денег. Поскольку текущих доходов не хватает, "хотелки" от продаж закладывают в доходную часть бюджета. В этом году - 17,1 млрд грн. Хоть эта цифра и записана в бюджете, она целиком умозрительная. На такую сумму продать госсобственности не удастся. Это ясно, это понимают и в ответственном за продажи Фонде госимущества, а потому с продажами не торопятся. В любом случае, очереди за украинскими государственными предприятиями и объектами нет: и мировая экономическая конъюнктура не лучшая, и инвестиционный к

аналитика

Мэйси Уильямс. Фото: AFP

Спойлеры "Игры престолов" обижают Мэйси Уильямс

сегодня, 02:26

Дакота Джонсон задействовала рот не по назначению

вчера
Кадр из сериала "Шерлок"

Марк Гэтисс ответил на критику четвертого сезона "Шерлока"

вчера

Рита Ора и Белла Хиткот выбрали смелые наряды для премьеры "На 50 оттенков темнее"

вчера

В Индии танцор умер во время выступления

сегодня, 03:00
Ученые расскзали, чем опесен алкоголь. Фото: paris10.ru

Ученые рассказали, какую главную опасность алкоголь несет для мужчин

сегодня, 02:57

Пожарные спасли щенка, застрявшего головой в колесе

сегодня, 01:02

Интересный эксперимент: обклеенный деньгами парень помогает нуждающимся в Украине, России и Казахстане

вчера

мнение

Сергей Корсунский

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции (2008-2016)

Будущее ЕС в руках Франции

30 января

Новый министр иностранных дел Германии, бывший глава Социал-демократической партии и вице-канцлер, которого украинский вариант "Википедии" величает "промосковским политиком", Зигмар Габриель совсем не новичок на европейском властном олимпе. Так вот, по его мнению, Европейский Союз ожидает распад, если популисты во Франции и Нидерландах выиграют в этом году выборы. В своем недавнем выступлении в нижней палате Бундестага он заявил: "Выборы президента Франции этой весной являются судьбоносными для Европы. Если враги Европы в Нидерландах и Франции после прошлогоднего Brexit снова смогут получить ж

видео

"Звезда" - "Кармиотисса" - 2:1. Фото: кадр из трансляции

"Звезда" обыграла кипрский клуб "Кармиотисса"

вчера

На кипрском сборе клуб из Кропивницкого обыграл команду высшего дивизиона местного чемпионата

мнение

Денис Марчук

Експерт із питань аграрної політики, місцевого самоврядування, адміністративно-територіальної реформи, розвитку сільських територій

Прожиткового мінімуму не вистачає навіть на мінімум

вчера

Вже кілька місяців українці живуть із новим споживчим кошиком, який був затверджений урядовою постановою № 780 від 11 жовтня 2016 року. Якщо порівняти склад нового споживчого кошика із попереднім, який діяв від 2000 року, то суттєвої різниці не побачимо. Зміни в основному косметичні і досягаються простою перестановкою доданків. Приміром зараз на одну працездатну особу на рік передбачено 9,4 кг борошна пшеничного, що на 0,4 кг більше ніж раніше. Однак, раніше було передбачено 0,4 кг борошна житнього, а зараз його нема в переліку. Те саме із м’ясопродуктами. Відтепер середньостатистич

фотогалерея

6 фото

В Авдеевку прибыл новый отряд полиции


интервью

"Водка в разы страшнее марихуаны"

Алексей Горбунов

"Водка в разы страшнее марихуаны"

Популярный актер Алексей Горбунов в эксклюзивном интервью газете "Сегодня" и Liferead.media рассказал о “Гражданине Поэте” по-украински, фильмах, за которые ему не стыдно, и почему водка страшнее марихуаны. — Алексей, сейчас вы заняты подготовкой к своему спектаклю "Черная шкатулка" (27 февраля, 6 марта — в Театре драмы и комедии на Левом берегу). О чем он?   — "Черная шкатулка" — это та история, где очень тихо, как на кухне, говорят об очень сокровенных и простых вещах — о любви, о войне, о женщине…К тому же, имя Людвика Ашкенази о

Норвегия сообщила об атаках российских хакеров, фото tourprom.ru

Норвегия сообщила об атаках российских хакеров на электронные ящики госслужащих

сегодня, 03:37

Хакеры атаковали девять личных почтовых аккаунтов госслужащих
Дональд Трамп и Петр Порошенко, Фото: english.almanar.com.lb

Белый дом сообщил о предстоящем телефонном разговоре Трампа и Порошенко

сегодня, 03:30

Трамп на выходных проведет телефонный разговор с Порошенко
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