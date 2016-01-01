Последние новости

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мнение
Римма Филькоординатор Гуманитарного штаба Фонда Рината Ахметова
Подвиг маленького человека2 февраля
На Донбассе снова очень тяжело. Фронтовые сводки о ранениях и разрушениях опять запестрили, как зимой 2015-го по всей линии разграничения. Снова в сводках Донецк и Марьинка, Авдеевка и Макеевка. Ранены мирные, нет света, нет воды. В некоторых районах Гуманитарный штаб вынужден ситуативно закрывать пункты выдачи помощи, потому что сильно стреляют.Вчера на брифинге мы говорили именно об этом. О том, что сейчас задача всех активов Рината Ахметова – помочь всем мирным жителям Донбасса. Мы говорили о помощи Авдеевке, о раненых в Донецке и Марьинке. О том, что из-за боевых действий снова повре
От Авдеевки до Вашингтона: обострение на Донбассе вернуло украинский вопрос в мировую повестку
Шпионский скандал в России, протесты в Румынии, депортация в США: что происходит в мире на этой неделе
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Игорь Ляшенкожурналист, директор Центра проектных исследований «Уровень жизни»
Приватизация – начинаем с дач в Конче-Заспе31 января
Государство постоянно в размышлениях, чего бы продать, чтобы в бюджет попало еще сколько-то денег. Поскольку текущих доходов не хватает, "хотелки" от продаж закладывают в доходную часть бюджета. В этом году - 17,1 млрд грн. Хоть эта цифра и записана в бюджете, она целиком умозрительная. На такую сумму продать госсобственности не удастся. Это ясно, это понимают и в ответственном за продажи Фонде госимущества, а потому с продажами не торопятся. В любом случае, очереди за украинскими государственными предприятиями и объектами нет: и мировая экономическая конъюнктура не лучшая, и инвестиционный к
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Сергей КорсунскийЧрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции (2008-2016)
Будущее ЕС в руках Франции30 января
Новый министр иностранных дел Германии, бывший глава Социал-демократической партии и вице-канцлер, которого украинский вариант "Википедии" величает "промосковским политиком", Зигмар Габриель совсем не новичок на европейском властном олимпе. Так вот, по его мнению, Европейский Союз ожидает распад, если популисты во Франции и Нидерландах выиграют в этом году выборы. В своем недавнем выступлении в нижней палате Бундестага он заявил: "Выборы президента Франции этой весной являются судьбоносными для Европы. Если враги Европы в Нидерландах и Франции после прошлогоднего Brexit снова смогут получить ж
видео
мнение
Денис МарчукЕксперт із питань аграрної політики, місцевого самоврядування, адміністративно-територіальної реформи, розвитку сільських територій
Прожиткового мінімуму не вистачає навіть на мінімумвчера
Вже кілька місяців українці живуть із новим споживчим кошиком, який був затверджений урядовою постановою № 780 від 11 жовтня 2016 року. Якщо порівняти склад нового споживчого кошика із попереднім, який діяв від 2000 року, то суттєвої різниці не побачимо. Зміни в основному косметичні і досягаються простою перестановкою доданків. Приміром зараз на одну працездатну особу на рік передбачено 9,4 кг борошна пшеничного, що на 0,4 кг більше ніж раніше. Однак, раніше було передбачено 0,4 кг борошна житнього, а зараз його нема в переліку. Те саме із м’ясопродуктами. Відтепер середньостатистич