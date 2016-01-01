Последние новости
- 21:35
Лидера "Ливерпуля" лишили водительских прав за езду в состоянии опьянения
- 21:18
В ВМС прокомментировали обстрел Ан-26: наша авиация ничего не нарушала
- 21:12
Бойкот водителей в Херсоне: грозит ли подорожание проезда Одессе и Николаеву
- 21:00
Могерини выступила в Европарламенте с критикой антииммигрантского указа Трампа
- 20:50
- 20:49
Украинская энергетика готова значительно уменьшить зависимость от импортных энергоносителей
- 20:47
В Авдеевке задержали крымчанина, который корректировал огонь боевиков
- 20:41
- 20:33
- 20:30
- 20:18
- 20:13
Порошенко наградил защитников Авдеевки, некоторых - посмертно
- 20:12
- 20:05
ФФУ отклонила иск Милевского против "Динамо" на 1,2 миллиона евро
- 20:03
- 19:54
- 19:47
Подробности ограбление 10-летнего школьника в Киеве: полиция озвучила приметы разбойника с ножом
- 19:47
Римма Филь: "Количество раненых увеличивается с каждым днем"
- 19:45
РФ ввела ответные меры на решение Беларуси ввести безвиз для ЕС и США
- 19:41
- 19:30
Фийон заявил, что продолжит участие в президентской гонке - Le Figaro
- 19:29
- 19:26
- 19:23
"Шахтер" разгромил "Ольяненсе", Бланко Лещук оформил первый хет-трик
- 19:16
- 19:13
В Штабе военных отчитались о ситуации на Донбассе: два бойца ВСУ погибли, шестеро ранены
- 19:13
Трехсторонняя контактная группа провела заседание по Авдеевке: главные результаты
- 19:08
Во Львове студенческое приключение закончилось для парня реанимацией
- 19:03
- 19:02
Агент Зозули: "Называть герб Украины неонацистским символом - это удар по всей стране"
- 19:00
Норвежцы построили водный аттракцион от которого захватывает дух
- 19:00
Джеймс Кэмерон обвинил "Оскар" в предвзятости к блокбастерам
- 18:58
- 18:56
Порошенко и Нетаньяху договорились о визите Гройсмана в Израиль
- 18:56
Энергетики ДТЭК и АКХЗ начали восстанавливать электричество в городе
- 18:44
- 18:43
- 18:43
- 18:42
Авдеевский коксохим находится в горячей консервации, - гендиректор Муса Магомедов
- 18:39
"Помогите моему сыну вырасти": мама семилетнего Саши просит о помощи
- 18:38
В Одесской области накрыли мастерскую по разборке "левых" иномарок
- 18:33
В Харьковской области полицейский "крышевал" предпринимателя-нарушителя
- 18:32
- 18:31
- 18:30
У Брэда Питта появился шанс отстоять совместную опеку над детьми
- 18:28
Евродепутаты просят Могерини "надавить" на Россию из-за обстрелов Авдеевки
- 18:23
- 18:18
Променявшая Украину на Россию легкоатлетка хочет выступать под нейтральным флагом
- 18:18
Ученые создали революционное устройство для парализованных людей
- 18:15
Во Львовской области легковушку разнесло после столкновения с поездом "Хюндай"
- 18:12
Горячая река в центре Одессы: прорыв на улице обещают устранить вечером
- 18:08
Турчинов в Авдеевке поручил военным готовиться к контрнаступлению
- 18:06
- 18:03
На дне Индийского океана обнаружили затерянный суперконтинент
- 18:02
Гуманитарную помощь Штаба Ахметова раздают по обе стороны линии разграничения
- 18:00
- 17:56
Наркотики на 20 млн грн и оружие: в Запорожской области задержан криминальный авторитет
- 17:52
Фанаты вынудили "Райо Вальекано" избавиться от Романа Зозули
- 17:52
Тяжелое вооружение на Донбассе должно быть отведено до 5 февраля - Сайдик
- 17:44
Огрызко рассказал, как решение СБ ООН по Авдеевке может повлиять на Путина
- 17:44
Контактная группа призвала к полному прекращению огня на Донбассе - Олифер
- 17:39
В столичном перинатальном центре спасли жизнь рекордному количеству малышей - Поворозник
- 17:36
- 17:31
- 17:30
Джейк Джилленхол считает, что Райан Рейнольдс заслужил номинацию на "Оскар" за "Дэдпула"
- 17:30
- 17:29
- 17:26
- 17:25
- 17:25
- 17:21
Игроки "Шахтера" - об обострении ситуации в Авдеевке и Донецке
- 17:21
- 17:17
- 17:17
- 17:13
- 17:12
- 17:08
Пионтковский: Обострением в Авдеевке Путин подбивает Трампа на сделку
- 17:07
- 17:07
Трехсторонняя контактная группа подготовила новый документ по Донбассу - источник
- 17:03
У Меркель заявили, что Берлин твердо намерен тесно сотрудничать с Трампом
- 17:00
Актер "Дизель шоу" Егор Крутоголов отдохнул с семьей на Шри-Ланке
- 16:52
Под Киевом полиция накрыла подпольный цех по производству алкоголя
- 16:51
- 16:46
- 16:45
Стрельба и пятна крови на асфальте: в Николаеве пытались убить предпринимателя
- 16:44
ДТЭК об энергоснабжении в Авдеевке: если не восстановим сегодня, то обязательно сделаем завтра
- 16:43
- 16:43
- 16:39
- 16:30
Меган Маркл рассказала, как ей удалось завоевать сердце принца Гарри
- 16:28
- 16:27
Элина Свитолина пришла на вечеринку теннисисток в ярком желтом платье
- 16:27
- 16:26
- 16:14
Разрушенные дома Авдеевки: с начала обострения повреждено десятки зданий
- 16:11
- 16:07
- 16:04
- 16:02
- 16:00
Итальянские болельщики признали украинца Фесенко лучшим игроком тура
- 16:00
Селена Гомес и The Weeknd потратили на отдых в Италии четверть миллиона
- 15:59
В Киеве выбрали человека, который будет изображен на медалях киевского полумарафона
- 15:59
В ДТЭК рассказали о возможных сроках восстановления электроснабжения в Авдеевке
- 15:58
Французские "Республиканцы" готовят резервного кандидата для президентской гонки - СМИ
- 15:55
Кравчук пояснил, с чем связано обострение ситуации в Авдеевке
- 15:51
- 15:43
- 15:40
- 15:39
Боевики продолжают обстрелы на Донбассе, ВСУ понесли новые потери
- 15:37
Штурм Авдеевки: как город за несколько дней оказался на грани катастрофы и что будет дальше
- 15:37
- 15:36
Боевики открыли огонь по энергетикам и пиротехникам ГСЧС у Авдеевки – Аваков
- 15:31
Как Кличко и Джошуа раскручивали свой бой на площади в Нью-Йорке
- 15:31
- 15:30
Жебривский рассказал об обстановке в Авдеевке: в результате обстрелов погибла женщина, разрушено много жилых домов
- 15:30
Кто представит Россию на "Евровидении-2017": за право выступать в Киеве поборются пять участников
- 15:29
- 15:28
- 15:28
Из-за обострения ситуации в Макеевке и Донецке приостановлена выдача помощи от штаба Рината Ахметова
- 15:25
ФОТОФАКТ. "Кто-то в "РашаТВ" получит выговор": во время съемки Захарченко из кадра забыли убрать тела боевиков
- 15:21
Террор и запугивание: Турчинов отреагировал на задержания адвокатов в Крыму
- 15:19
Ринат Ахметов объединил усилия всех своих активов вокруг критической ситуации в Авдеевке
- 15:17
Украина рассчитывает на 10 миллиардов гривен инвестиций в ОПК ежегодно
- 15:13
У Путина заявили, что обострение в Авдеевке – повод для возобновления диалога РФ-США
- 15:07
Авдеевский коксохим из-за обстрелов втрое сократил производство
- 15:06
Отвлекающий маневр: в Кремле назвали цель обострения в Авдеевке
- 15:00
- 14:58
- 14:57
Брынзак: "Абрамовой приостановили дисквалификацию, чтобы она участвовала в соревнованиях"
- 14:55
Эвакуация не требуется: Турчинов рассказал о ситуации в Авдеевке
- 14:55
- 14:54
Экспорт одного танка позволяет отремонтировать 10 для ВСУ - замминистра экономики
- 14:53
На Донецкой фильтровальной станции начались ремонтные работы - ОБСЕ
- 14:48
- 14:40
- 14:39
- 14:38
- 14:38
Эксперт пояснил, почему Украина экспортирует вооружения во время конфликта на Донбассе
- 14:37
"Динамо" подписало игрока сборной Сербии Александара Пантича
- 14:36
- 14:30
- 14:30
- 14:28
- 14:24
Стало известно, на какой срок установлен режим тишины в Авдеевке
- 14:16
- 14:15
Роспотребнадзор намерен штрафовать за санкционную еду в холодильниках – СМИ
- 14:13
- 14:13
Украина сделала прорыв в импортозамещении вооружений - Минэкономики
- 14:05
- 14:05
В Ровенской области работник колонии снабжал осужденных наркотиками
Подписка на новости
мнение
Римма Филькоординатор Гуманитарного штаба Фонда Рината Ахметова
Об Авдеевке и не тольковчера
Последние несколько дней на Донбассе снова ад. Боевые действия активизировались на уровне зимы 2015 года. Стреляют теперь снова не только по ночам, но и днем. Линия соприкосновения – это линия фронта. Снова погибшие, раненые мирные, снова разрушения и беда. В сводках промышленные города – Авдеевка, Макеевка, Ясиноватая, Донецк, Докучаевск. Уже третий год на самой линии фронта работает АКХЗ, авдеевский коксохимический завод, самый крупный в Европе. Люди работают как герои, понимая, если завод остановится – не просто не будет города. Будет огромная экологическая
мнение
Игорь Ляшенкожурналист, директор Центра проектных исследований «Уровень жизни»
Приватизация – начинаем с дач в Конче-Заспевчера
Государство постоянно в размышлениях, чего бы продать, чтобы в бюджет попало еще сколько-то денег. Поскольку текущих доходов не хватает, "хотелки" от продаж закладывают в доходную часть бюджета. В этом году - 17,1 млрд грн. Хоть эта цифра и записана в бюджете, она целиком умозрительная. На такую сумму продать госсобственности не удастся. Это ясно, это понимают и в ответственном за продажи Фонде госимущества, а потому с продажами не торопятся. В любом случае, очереди за украинскими государственными предприятиями и объектами нет: и мировая экономическая конъюнктура не лучшая, и инвестиционный к
мнение
Сергей КорсунскийЧрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции (2008-2016)
Будущее ЕС в руках Франции30 января
Новый министр иностранных дел Германии, бывший глава Социал-демократической партии и вице-канцлер, которого украинский вариант "Википедии" величает "промосковским политиком", Зигмар Габриель совсем не новичок на европейском властном олимпе. Так вот, по его мнению, Европейский Союз ожидает распад, если популисты во Франции и Нидерландах выиграют в этом году выборы. В своем недавнем выступлении в нижней палате Бундестага он заявил: "Выборы президента Франции этой весной являются судьбоносными для Европы. Если враги Европы в Нидерландах и Франции после прошлогоднего Brexit снова смогут получить ж
видео
мнение
Мохаммад Фараджаллахредактор портала «Украина по-арабски»
Перенос посольства Украины в Иерусалим лишит ее партнеров с югасегодня, 13:21
На днях народный депутат Александр Фельдман зарегистрировал законопроект о переносе посольства Украины в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Нардеп посчитал, что каждое суверенное государство имеет право для себя определить политическую столицу в этом регионе. Данный шаг не был сюрпризом, поскольку еще в декабре 2016 года он предупреждал, что пойдет на него после новогодних праздников и это должно стать ответом на поддержку Киевом решения Совбеза ООН о незаконной поселенческой деятельности Израиля в Палестине. Перенос украинской дипмиссии в оспариваемый обеими сторонами палестино-израильского к