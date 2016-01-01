Последние новости

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мнение
Сергей Петрикпублицист
2017 год. Олигархам стоит прислушаться к Ленину30 декабря
Я не согласен с теми, кто утверждает, что средний класс – это опора нынешнего правительства. Это очень и очень слабая опора, если что. В предыдущей колонке "Государство против среднего класса: Уж мы их душили-душили, душили-душили…" от 26 декабря я описал, почему малый бизнес уже в ближайшие месяцы еще больше невзлюбит правительство. Дело бизнеса – зарабатывать прибыль. Дело государства – защищать бизнес, иначе в стране не будет экономического развития. Но бизнес-то есть разный! Следующий бюджетный год может оказаться роковым для малого и, частично, среднего бизнеса.
мнение
Сергей КорсунскийЧрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции (2008-2016)
Цены на нефть в 2017 году: прогнозы и перспективы30 декабря
С 1 января 2017 года вступает в силу принятое в конце ноября решение ОПЕК о сокращении нефтедобычи на 1.2 млн баррелей нефти в день. Кроме того, на 558 тыс. баррелей обязались сократить добычу нефтедобывающие страны вне ОПЕК. Эти соглашения будут действовать на протяжении первого полугодия следующего года, после чего могут быть пересмотрены. Фьючерсные контракты по поставкам нефти уже заключаются на февраль, что позволяет судить о том, поверил ли рынок в способность ведущих стран-экспортеров нефти придерживаться взятых на себя обязательств. В 2016 году цены на нефть колебались от
Гороскоп на 1-7 января: личная жизнь Стрельцов дышит на ладан, а Овнам не стоит проникаться чужими бедами
мнение
Сергей КорсунскийЧрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции (2008-2016)
Год 2017 – их последний и решительный бой26 декабря
В конце календарного года принято подводить итоги и намечать перспективы. 2016-й не был легким, но на международной арене нам все же удалось добиться главного – укрепить международную поддержку Украины и сохранить режим санкций против РФ. Это несомненный успех. Удивительно, но и в России прошедший год считают удачным. По мнению московских, а также целого ряда западных аналитиков, избрание Дональда Трампа президентом США – это положительное для Кремля развитие событий. Выдающийся, как кажется в Москве, результат достигнут по Сирии, когда в трехстороннем формате Россия-Ту
видео
мнение
Иван Мирошниченконародный депутат Украины
Умови запровадження ринку землі в Україні29 декабря
На нещодавніх парламентських слуханнях відбулася чергова спроба знайти українську модель регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення. І вкотре аграрії, представники асоціацій, громадяни-землевласники, політики не знайшли відповіді на ключове питання: як, коли і на яких умовах скасувати мораторій, відкривши ринок сільгоспугідь? Очевидно, що суспільство, політикум і бізнес не мають компромісного бачення щодо цієї моделі земельного ринку. Але водночас усі погоджуються, хоча часто вголос цього не визнають, що прихований ринок землі в Україні успішно функціонує і процвітає. Ще б па