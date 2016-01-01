Последние новости

Тимур Мирошниченко

За всю историю "Евровидения" о купленной победе говорили только однажды — когда выиграл Дима Билан

Комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко рассказал "Сегодня" о закулисье конкурса, схемах подкупа, участниках-"фриках", комментаторских будках на уровне десятого этажа, эксклюзивных корпоративах, свадьбе Ани Лорак и личной жизни. — Тимур, о том, что вы не будете причастны к нацотбору на конкурс "Евровидение", вы узнали в прошлом году из прессы, хотя раньше были его ведущим. В этом году были какие-то переговоры? — В этом году аналогичная ситуация: я снова все узнал из прессы (улыбается). Вообще я считаю так: если уж заявили, что отныне национальный отбор на "Евровидение" &m