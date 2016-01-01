Последние новости

Блаженнейший Митрополит Онуфрий

В каждом есть два человека: новый и ветхий, воюющие друг с другом

— Подходит к концу 2016 год. Каким он был для вас, Ваше Блаженство, и для Церкви? Что запомнилось больше всего и что огорчило? — Минувший год для Украинской православной церкви был наполнен и радостями, и тревогами. Конечно, огорчает больше всего, что в Украине продолжает проливаться кровь, что люди не могут примириться друг с другом. Утешением стал Крестный ход, который совершался по нашей украинской земле с 9 по 27 июля. Он вышел на Востоке, из Святогорской Лавры (Донецкая область), и на Западе, из Почаевской лавры (Тернопольская область), а в столице эти два молитвенных шествия