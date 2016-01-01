Последние новости

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Легко еще не будет, но худшее позади: новогоднее поздравление президента Украины

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сюжет дня

Новый год!

Легко еще не будет, но худшее позади: новогоднее поздравление президента Украины

сегодня, 00:17

Петр Порошенко уверен, что 2017 год будет лучше предыдущего

мнение

Сергей Петрик

публицист

2017 год. Олигархам стоит прислушаться к Ленину

30 декабря

Я не согласен с теми, кто утверждает, что средний класс – это опора нынешнего правительства. Это очень и очень слабая опора, если что. В предыдущей колонке "Государство против среднего класса: Уж мы их душили-душили, душили-душили…" от 26 декабря я описал, почему малый бизнес уже в ближайшие месяцы еще больше невзлюбит правительство. Дело бизнеса – зарабатывать прибыль. Дело государства – защищать бизнес, иначе в стране не будет экономического развития. Но бизнес-то есть разный! Следующий бюджетный год может оказаться роковым для малого и, частично, среднего бизнеса.

Кровавый Путин и конец Кастро: самые кричащие обложки зарубежных изданий 2016 года

вчера

Американские СМИ этот год посвятили выборам президента США, европейские — больше уделили внимание Brexit

аналитика

Не бойтесь насыщенных цветов. Фото: greenteanosugar.com / Daria Rybalka

В чем встречать Новый год 2017: советы дизайнеров и стилиста

вчера

Выбирайте насыщенные цвета и отдайте предпочтение натуральному макияжу и прическе

мнение

Сергей Корсунский

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции (2008-2016)

Цены на нефть в 2017 году: прогнозы и перспективы

30 декабря

С 1 января 2017 года вступает в силу принятое в конце ноября решение ОПЕК о сокращении нефтедобычи на 1.2 млн баррелей нефти в день. Кроме того, на 558 тыс. баррелей обязались сократить добычу нефтедобывающие страны вне ОПЕК. Эти соглашения будут действовать на протяжении первого полугодия следующего года, после чего могут быть пересмотрены.  Фьючерсные контракты по поставкам нефти уже заключаются на февраль, что позволяет судить о том, поверил ли рынок в  способность ведущих стран-экспортеров нефти придерживаться взятых на себя обязательств. В 2016 году цены на нефть колебались от

Близнецы достойны награды героя. Фото: lifter.com.ua

Гороскоп на 1-7 января: личная жизнь Стрельцов дышит на ладан, а Овнам не стоит проникаться чужими бедами

сегодня, 08:49
«Салтовский лед». На арену, где тренируются будущие чемпионы, выпадает 16-часовая нагрузка. Фото: dozor.kharkov.ua

В Харькове построят гигантский Ледовый дворец

сегодня, 08:30
Средиземноморская кухня может быть профилактикой инсульта, диабета 2 типа, рака и даже старческого слабоумия. Фото: puzo2arbuza.ru

В какой стране самая здоровая кухня: ТОП-5 полезных диет

сегодня, 06:51
Фото: Макс Каспер

Ночная Одесса с высоты: подборка невероятных фото украинского руфера

сегодня, 06:36

мнение

Сергей Корсунский

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции (2008-2016)

Год 2017 – их последний и решительный бой

26 декабря

В конце календарного года принято подводить итоги и намечать перспективы. 2016-й не был легким, но на международной арене нам все же удалось  добиться главного – укрепить международную поддержку Украины и сохранить режим санкций против РФ. Это несомненный успех.  Удивительно, но и в России прошедший год считают удачным. По мнению московских, а также целого ряда западных аналитиков, избрание Дональда Трампа президентом США – это положительное для Кремля развитие событий. Выдающийся, как кажется в Москве, результат достигнут по Сирии, когда в трехстороннем формате Россия-Ту

Билли Боб Торнтон. Фото: AFP

Бывший муж Анджелины Джоли хранит ее кровь

сегодня, 02:01
Ольга Горбачева и продюсер Юрий Никитин сыграли свадьбу в замке "Радомысль"

Самые роскошные и обсуждаемые свадьбы 2016 года

вчера
Бенедикт Камбербэтч в роли Шерлока Холмса

Сыгравший Шерлока Камбербэтч оказался родственником Конан-Дойла

вчера
Поцелуй Насти Каменских и Нади Дорофеевой на премии M1 Music Awards 2016

ТОП громких звездных скандалов 2016 года

вчера

видео

В сети появилось видео нападения на ночной клуб в Стамбуле

сегодня, 09:37

Нападение на стамбульский ночной клуб произошло в новогоднюю ночь

фотогалерея

9 фото

Петухи ловят мышей и предсказывают погоду: как живет село Пивни

интервью

В каждом есть два человека: новый и ветхий, воюющие друг с другом

Блаженнейший Митрополит Онуфрий

В каждом есть два человека: новый и ветхий, воюющие друг с другом

— Подходит к концу 2016 год. Каким он был для вас, Ваше Блаженство, и для Церкви? Что запомнилось больше всего и что огорчило? — Минувший год для Украинской православной церкви был наполнен и радостями, и тревогами. Конечно, огорчает больше всего, что в Украине продолжает проливаться кровь, что люди не могут примириться друг с другом. Утешением стал Крестный ход, который совершался по нашей украинской земле с 9 по 27 июля. Он вышел на Востоке, из Святогорской Лавры (Донецкая область), и на Западе, из Почаевской лавры (Тернопольская область), а в столице эти два молитвенных шествия


мнение

Иван Мирошниченко

народный депутат Украины

Умови запровадження ринку землі в Україні

29 декабря

На нещодавніх парламентських слуханнях відбулася чергова спроба знайти українську модель регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення. І вкотре аграрії, представники асоціацій, громадяни-землевласники, політики не знайшли відповіді на ключове питання: як, коли і на яких умовах скасувати мораторій, відкривши ринок сільгоспугідь? Очевидно, що суспільство, політикум і бізнес не мають компромісного бачення щодо цієї моделі земельного ринку. Але водночас усі погоджуються, хоча часто вголос цього не визнають, що прихований ринок землі в Україні успішно функціонує і процвітає. Ще б па

Лучший подарок к Новому году: книга «Тайны монастырей» от газеты «Сегодня». Фото: "Сегодня"

Лучший подарок к Новому году: книга "Тайны монастырей" от газеты "Сегодня"

Книгу создавали несколько лет, она является результатом путешествия по духовным центрам православия - от величественных храмов и старинных монастырей до дальних скитов
Рикки Хаттон. Фото Wikipedia

Бывший соперник Пакьяо и Мейвезера несколько раз пытался покончить с собой

сегодня, 10:26

Рикки Хаттон рассказал о своих проблемах вне ринга

Украинское консульство выясняет, есть ли украинцы среди жертв ужасного теракта в Стамбуле

сегодня, 10:25

Полиция Стамбула пока не сообщает гражданство погибших и раненых
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