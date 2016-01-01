Последние новости

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сюжет дня

Суровая зима в Украине

мнение

Сергей Корсунский

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции (2008-2016)

Борьба за украинский транзит: впереди два сложных года

6 января

Бой курантов на Спасской башне Кремля в новогоднюю ночь ознаменовала приближение не только столетней годовщины октябрьского переворота в России, но и начало заключительного, двухлетнего цикла непрекращающейся газовой войны России  против Украины. Только в отличие от двух предыдущих кризисов 2005/2006 и 2009/2010 годов, когда речь шла об экономическом удушении через повышение цен и переход на непрозрачные "схемы" поставок газа,  нынешняя тактика "Газпрома" заключается в полном устранении Украины как транзитера с европейского энергетического рынка. Об этом свидетельствуют, кроме всех п

МИД Украины осудило недавние теракты в мире. Фото: mfa.gov.ua

МИД Украины выступило с заявлением по недавним терактам в мире

сегодня, 15:50

Киев решительно осуждает атаки террористов, в результате которых погибли десятки человек
На должность нового главы Нацполиции претендует 64 человека. Фото: twitter

На должность нового главы Нацполиции претендует 64 человека – Аваков

сегодня, 12:54

Конкурсная комиссия начинает работу со всеми поданными заявками

аналитика

мнение

Александр Мотыль

профессор политологии в Ратгерском университете в Ньюарке (Нью-Джерси, США)

Россия планирует масштабное сухопутное наступление против Украины?

5 января

Последние данные свидетельствуют о том, что Россия может планировать крупную наземную операцию против Украины. Пока президент России Владимир Путин ведет беседы о мире, несколько ведущих российских аналитиков явно поддержали "сирийский вариант" по отношению к Украине. Говорят ли они сами за себя или действует от имени режима, вбрасывая пробные "воздушные шары", чтобы протестировать народное мнение и почву за рубежом, получив ответ на возможность тотальной войны? В демократических странах, частные аналитики в целом говорят от своего имени. В авторитарных, тоталитарных и фашистских режимах, выс

Стали известны победители премии "Золотой глобус 2017"

сегодня, 09:27

Лучшим драматическим сериалом назвали "Корону", а настоящим триумфатором премии стал мюзикл "Ла-Ла Ленд"
В вагоне. Девушки в вышиванках исполняли рождественские песни. Фото: oget.od.ua

В Одессе Рождество отметили парадом трамваев и вертепом

сегодня, 21:38
Фото: pixabay.com

Ученые выяснили, как оживленные улицы влияют на мозг человека

сегодня, 20:37

Дайвер снял кровавую схватку с акулой

сегодня, 16:23
В 2022 году жители Земли смогут невооруженным глазом увидеть рождение новой звезды. Фото: из открытых источников

Через несколько лет жители Земли смогут увидеть уникальное явление

сегодня, 15:08

мнение

Віталій Квітка

письменник

Кому вигідний український Армагеддон?

вчера

Бесполезно делать предположения, которые нельзя обосновать воплощением их в жизнь, тем более при отсутствии исторической перспективы.  Антон Деникин, "История Русской Смуты". Т. І Кому вигідний український Армагеддон? Одразу скажу: нікому. І водночас: певно, всім. Принаймні таке враження складається, коли читаєш ледь не "офіційно-фейкові" (але все-таки не фейкові, а офіційні, раз їхні автори представляють шановані видання) повідомлення, з яких розпочався цей рік: 500-річчя європейської Реформації і водночас 100-річчя  Російської Смути (за Антоном Денікіним), Жовтневого Перевороту

Виктория Бекхэм. Фото: AFP

Модный бренд Виктории Бекхэм несет убытки, несмотря на финансовую помощь

сегодня, 19:00
Эмма Стоун. Фото: AFP

Звезды похвастались роскошными драгоценностями на "Золотом глобусе"

сегодня, 18:30

Кайли Дженнер в платье с прозрачным декольте затмила сестру-супермодель

сегодня, 18:00
Петра Немцова. Фото: REX

37-летняя cупермодель Петра Немцова появилась без бюстгальтера на afterparty "Золотого глобуса"

сегодня, 17:30

видео

Виталий Кличко. Фото: kievcity.gov.ua

Кличко приказал коммунальщикам за ночь очистить Киев от снега

сегодня, 21:13

Мэр Киева опубликовал видео ночной инспекции

фотогалерея

35 фото

Роналду с новой пассией и сексуальная Ева Лонгория: яркие кадры звезд вручения наград ФИФА

интервью

В каждом есть два человека: новый и ветхий, воюющие друг с другом

Блаженнейший Митрополит Онуфрий

В каждом есть два человека: новый и ветхий, воюющие друг с другом

— Подходит к концу 2016 год. Каким он был для вас, Ваше Блаженство, и для Церкви? Что запомнилось больше всего и что огорчило? — Минувший год для Украинской православной церкви был наполнен и радостями, и тревогами. Конечно, огорчает больше всего, что в Украине продолжает проливаться кровь, что люди не могут примириться друг с другом. Утешением стал Крестный ход, который совершался по нашей украинской земле с 9 по 27 июля. Он вышел на Востоке, из Святогорской Лавры (Донецкая область), и на Западе, из Почаевской лавры (Тернопольская область), а в столице эти два молитвенных шествия


мнение

Ігор Бондар-Терещенко

Поет, драматург, літературознавець, арт-критик

Зникла булка в снігах України: 5 книжок про близьке ретро

вчера

Згадуючи минуле, ми наближаємося до нього з усією ясністю подальшої долі. Як було, що буде, чому не сталося – про це пишуть колективні романи, знаходячи відповідь у старих апокрифах і казках. І лише через те, що слова розкидані навіть не світами, а районними бібліотеками, куди ніхто не ходить, ми ніяк не зберемо докупи домову книгу свого роду. Вступивши у недалеке ретро свого близького майбуття. ДНК. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2016 Автори ідеї цього колективного роману – харків'яни Сергій Жадан та Олександр "Фоззі" Сидоренко, що й не дивно: саме в першій столиці Радян

Лучший подарок к Новому году: книга «Тайны монастырей» от газеты «Сегодня». Фото: "Сегодня"

Лучший подарок к Новому году: книга "Тайны монастырей" от газеты "Сегодня"

Книгу создавали несколько лет, она является результатом путешествия по духовным центрам православия - от величественных храмов и старинных монастырей до дальних скитов
Давид Таргамадзе. Фото ФК "Шахтер"

"Заря" может заменить Караваева экс-игроком "Шахтера"

сегодня, 22:00

В марте Таргамадзе сломал ногу в товарищеском матче против "Горняка"
Авторы доклада не исключают того, что новая обстановка позволит правительствам, сообществам, различным группам построить более безопасное и внушающее надежды будущее. Фото: cont.ws

Риск возникновения войн в мире скоро достигнет максимума - разведка США

сегодня, 21:59

В докладе утверждается, что Россия и КНР могут попытаться оспаривать влияние США на мировой арене
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