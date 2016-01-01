Последние новости

Подвиг маленького человека

На Донбассе снова очень тяжело. Фронтовые сводки о ранениях и разрушениях опять запестрили, как зимой 2015-го по всей линии разграничения. Снова в сводках Донецк и Марьинка, Авдеевка и Макеевка. Ранены мирные, нет света, нет воды. В некоторых районах Гуманитарный штаб вынужден ситуативно закрывать пункты выдачи помощи, потому что сильно стреляют.Вчера на брифинге мы говорили именно об этом. О том, что сейчас задача всех активов Рината Ахметова – помочь всем мирным жителям Донбасса. Мы говорили о помощи Авдеевке, о раненых в Донецке и Марьинке. О том, что из-за боевых действий снова повре