Последние новости

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Фото: AFP

Обнародован полный текст резолюции ПАСЕ о функционировании демократических институтов в Украине

сегодня, 13:27

В документе отмечается, что Киев добился значительных успехов в вопросе изменения нормативно-правовой базы, необходимой для проведения реформ

мнение

Сергей Корсунский

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции (2008-2016)

Инаугурация Дональда Трампа и мир: шабаш в Кобленце

23 января

"Джин в бутылку больше не вернется". Это не цитата из детской сказки. Это слова нидерландского политика крайне правого толка Геерта Вайлдерса, сказанные на встрече в Кобленце, Германия, 21 января 2017 года. Он говорил о призраке популизма, национализма и изоляционизма, который, по его мнению, уже материализовался 20 января в Вашингтоне. Ему вторила Мари Ле Пен: "ЕС уже мертв, просто он об этом еще не знает". "2016 год был годом, когда проснулся англо-саксонский мир. Я уверена, что в 2017 будет годом, когда проснутся народы континентальной Европы". Всех их объединяет политическая технология

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп может пожертвовать Украиной ради союза с РФ против Китая - Financial Times

сегодня, 10:13

Как отмечается, новый президент США постоянно грозится прижать Китай к стене, но справиться с КНР - это не надавить на зависимую от американского рынка Мексику
Молоко в Украине становится все дороже. Фото: Pixabay

В Украине стремительно растут цены на молоко: эксперты дали прогноз

сегодня, 08:17

Надои в стране падают, а покупатели стали употреблять меньше "молочки", сетуют специалисты
Начальником Национальной полиции может стать Вячеслав Аброськин Фото: sprotyv.info

На должность главы Нацполиции осталось десять кандидатов

сегодня, 07:53
Неустойка. За каждый день задержки — 1% от стоимости товара. Фото: З. Джавахадзе/ТАСС

Что делать, если вам отказываются заменить бракованный мобильный телефон

сегодня, 05:26
По всему миру существуют бесплатные и даже оплачиваемые стажировки и гранты на развитие. Фото:

Где получить грант: в Финляндии дадут денег на стартапы, в Чехии — за лучший дизайн

вчера
Трамп подписал приказ о выходе США из ТТП. Фото: AFP

США покидают Транстихоокеанское партнерство: как решение Трампа повлияет на мир и Украину

вчера

мнение

Сергей Петрик

публицист

Не держите украинцев за идиотов: люди пойдут на выборы, как никогда прежде

23 января

Из Википедии: "Идио́т (от др.- греч. ἰδιώτης — "отдельный человек, частное лицо; несведущий человек"). Идиот – в Древней Греции гражданин полиса, живущий в отрыве от общественной жизни, не участвующий в общем собрании граждан полиса и иных формах государственного и общественного демократического управления". Во время торжеств по случаю Дня соборности Украины 22 января президент Петр Порошенко заявил о  "попытках дестабилизировать страну" путем организации некоторыми политиками "искусственных протестов и досрочных парламентских выборов". Я изучил дан

Светлана Лобода. Фото: Instagram

Светлана Лобода в Лос-Анджелесе поздравила мужа Глюкозы с днем рождения

сегодня, 13:00
Дакота Джонсон в фильме "Пятьдесят оттенков серого"

Дакота Джонсон призналась, что устала от секс-сцен

сегодня, 12:30
Чехова выглядит отлично. Фото: instagram.com/achekhova

"Здесь вам лет 18": Анфиса Чехова с двумя косичками умилила поклонников

сегодня, 12:09
Татьяна Решетняк. Фото: Instagram

Татьяна Решетняк не надела бюстгальтер под прозрачную блузку

сегодня, 12:00

аналитика

Зоопарки запустили очень милый флешмоб. Фото: twitter.com/PtDefianceZoo

Самый милый флешмоб: зоопарки мира публикуют снимки малышей

сегодня, 13:16

Как побороть авитаминоз: секреты иммунологов

сегодня, 12:44

В США торнадо унес женщину в ванной

сегодня, 12:30

Украинских водителей будут заставлять сдавать экзамен на права раз в пять лет

сегодня, 12:16

мнение

Яна Баринова

Исполнительный директор Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр"

Общий проект будущего

вчера

Удивительным образом прошлое заставляет задумываться о том, кто мы есть и в каком мире хотели бы жить. Семьдесят пять лет назад началась трагедия Бабьего Яра, унесшая в конечном итоге до ста тысяч жизней. Одна из страшных страниц Второй мировой, пролог общеевропейской катастрофы еврейского народа, начало жутких оккупационных будней Киева. В последние месяцы о Бабьем Яре говорили и писали много. Проходят годы, но тень трагедии не становится прозрачнее, травма не становится легче к преодолению. Наоборот, даже простой взгляд на способы памятования Бабьего Яра демонстрирует, насколько разными путя

видео

В Мукачево задержали копов, которые торговали наркотиками

сегодня, 13:08

Кроме торговли наркотическими веществами, злоумышленники занимались фальсификацией уголовных дел

мнение

Лада Лузина

писательница

Зимние каникулы в Праге, или Почему не стоит пользоваться услугами "Аккорд-тура"?

вчера

Мало кто из писателей избегает искушения описать свои путешествия. И сейчас, когда мы перешагнули уже и старый Новый год, и Крещение, и воспоминания о праздниках скоро начнут таять вместе со снегом, тускнеть от надвигающихся будней февраля, так приятно мысленно перебирать еще теплые четки волшебных эпизодов… Хоть, впрочем, были среди них и не слишком волшебные. "АККОРД-ТУР" Так уж сложились обстоятельства.  Решение ехать в Прагу встречать Новый год мы приняли всего за четыре дня до последней подачи на визу. Отправиться в тур с группой -  было единственным легальным способ

фотогалерея

6 фото

Жители Вишневого перекрыли дорогу на Киев: люди протестуют против подорожания проезда

мнение

Ігор Бондар-Терещенко

Поет, драматург, літературознавець, арт-критик

5 книжок про війну

24 января

У нещодавньому заочному обміні "літературознавчими" думками між Жаданом і Медведчуком пролунала фраза про те, що військова тема поки не дала нам українських Ремарка з Гемінгвеєм. Тим не менш, війна в сьогоднішніх книжках в Україні - явище більш ніж симптоматичне. Загалом травматичний досвід у сприйнятті нашої історії – від початку ХХ століття аж до УПА і війни на Донбасі – ще довгий час, не зважаючи на періоди в літературі, буде відлунювати в творчості майбутніх поколінь. І цілком можливо, що в цьому гомоні народного гніву ми просто не розчуємо ліричного відлуння вищезгаданих кл

интервью

За всю историю "Евровидения" о купленной победе говорили только однажды — когда выиграл Дима Билан

Тимур Мирошниченко

За всю историю "Евровидения" о купленной победе говорили только однажды — когда выиграл Дима Билан

Комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко рассказал "Сегодня" о закулисье конкурса, схемах подкупа, участниках-"фриках", комментаторских будках на уровне десятого этажа, эксклюзивных корпоративах, свадьбе Ани Лорак и личной жизни. — Тимур, о том, что вы не будете причастны к нацотбору на конкурс "Евровидение", вы узнали в прошлом году из прессы, хотя раньше были его ведущим. В этом году были какие-то переговоры? — В этом году аналогичная ситуация: я снова все узнал из прессы (улыбается). Вообще я считаю так: если уж заявили, что отныне национальный отбор на "Евровидение" &m

Дженнифер Лопес. Фото: AFP

Дженнифер Лопес боится за свою жизнь

сегодня, 13:30

Певица переживает из-за решения суда по вопросу давно преследующего ее фаната
Андрей Коболев. Фото: Украинский кризисный медиа центр

Глава "Нафтогаза" получил два миллиона гривен зарплаты - СМИ

сегодня, 13:27

Только ставка Коболева превышает миллион гривен
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