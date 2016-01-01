Последние новости

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Трамп заявил, что СМИ неверно истолковали его иммиграционную политику

Названы потери военных под Авдеевкой: есть погибшие и раненые

Украинские военные заняли стратегический пост в районе Авдеевки - Полторак

В Черкасской области обрушилась гигантская труба: тысячи людей остались без тепла

Боевики нанесли удар по мирным жителям Авдеевки: есть раненые

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Степан Полторак, фото dpchas.com.ua

Полторак о ситуации в районе Авдеевки: ВСУ перешли в наступление и заняли стратегический пост

вчера

Министр обороны заверил, что ситуация в районе проведения АТО сложная, но контролируемая  

мнение

Валерия Микульская

Автор и ведущая рубрики «Україна вражає» программы «Утро с Интером»

Города-призраки

вчера

Брошенные, но популярные. Дикие, и такие яркие! Они росли вокруг индустриальных объектов и …умирали вместе с ними – загадочные и полные воспоминаний о жизни, города-призраки. Руины былого великолепия, мощных индустрий, то, что сделано и уничтожено человеческими руками. Они исчезли с карт, но в них до сих пор столько жизни!  Скажу откровенно, эти экскурсии не для слабаков! Особой популярностью такие туры в прошлое пользуются среди так называемых туристов-сталкеров. Поехали? КОСМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ Итак, представьте бетонную дорогу, затерянную в лесу... Уже будоражит воображе

В Украину идет резкое похолодание. Фото: из открытых источников

Морозы до -28: Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели

вчера

В Киеве – без существенных осадков, температура ночью 11-13°, днем 8-10° мороза
Просторный интерьер, не заставленный многочисленной мебелью и разнообразным декором, всегда будет казаться дорогим. Фото: Т. Кемелева

Как сделать дорогой ремонт, не потратив много денег

вчера

Штукатурка, ламинат, антикварные сундуки и картины студентов
Даже негармонирующие между собой цвета растений будут смягчаться зеленью листвы.

Секреты и хитрости ландшафтного дизайна: как продумать эстетику своего участка и где этому научиться

вчера
В Норвегии дети до трех лет спят на улице, а все детсадовцы гуляют в любую погоду.

Ужасы детских садиков в благополучных странах: в Англии безразличны к простудам, а в Норвегии малыши спят на улице

вчера
Всё, что нужно знать о медицинском туризме.

Медицинский туризм для начинающих: как сэкономить и не попасть в ловушку мошенников

вчера
Гаджеты-убийцы среди нас.

Самые громкие технические разочарования последнего времени: жаренные смартфоны и суета вокруг разъемов

вчера
Ирина Геращенко. Фото: Facebook

Козырь в торгах: Геращенко рассказала, почему РФ блокирует освобождение пленных

вчера

По мнению вице-спикера, для Москвы вопрос освобождения заложников – это "козырь в торгах за снятие санкций"

мнение

Віталій Квітка

письменник

Про що натякає нам доктринальне свято Крут?

вчера

Є свята, які за галасом, чи навпаки - замовчуванням довкола них, за водночас безумовної їх національно-ментальної важливості можна вважати доктринальними задля становлення української державності. Усе надто просто, якщо ми все ще мріємо про саме таку, українську державність, її варто будувати на саме таких, українських же прикладах. Як і день народження Тараса Шевченка, Злука, День Незалежності,  прапора, Покрова козацтва і армії, щорічне вшанування Героїв Крут, аж до 2014 року свято на офіційному рівні не надто популярне з-поміж політичного істеблішменту, безумовно належить саме до таки

аналитика

Певица Рианна. Фото: AP

Рианна назвала Трампа "аморальной свиньей"

вчера
В Голливуде из-за Трампа разгорается международный скандал, фото indianexpress.com

"Оскар-2017": вокруг премии из-за Трампа разгорается международный скандал

вчера

ТОП-10 самых красивых королев красоты за всю историю

вчера
Наталья Ионова. Фото: instagram.com/chistyakova_ionova

Глюкозу раскритиковали за неудачный наряд с пайетками

вчера
Седина, которая появилась после 20 лет, считается ранней. Фото: huffingtonpost.com

Почему появляется ранняя седина

сегодня, 01:30

В Беларуси устроили гонки на тракторах по бездорожью

сегодня, 01:04
Близнецам следует избавляться от старых стереотипов мышления. Фото: joinfo.ua

Гороскоп на 29 января - 4 февраля: Тельцам пора обновить гардероб, а Скорпионы двигаются по минному полю искушений

вчера
. Перед выходом на улицу обязательно наносите питательный бальзам или помаду. Фото: rabstol.net

Как сохранить губы нежными зимой

вчера

мнение

Игорь Ляшенко

журналист, директор Центра проектных исследований «Уровень жизни»

Где северная черта Подола? Что такое Липки?

27 января

Киеву надо определить реальные и четкие границы исторических районов, территорий и микрорайонов. Я коренной киевлянин. Я здесь родился, а мама живет в Киеве с 1946 года. Это, возможно, не самые глубокие корни, я знаю людей, у которых они тянутся с 19 века. Но, тем не менее, с Киевом я ассоциировал себя всегда. Даже если на годы оказывался в других местах (армия и т.п.). Детство в 1970-80-х годах я провел на Березняках. Микрорайон был для меня городом в городе. Четкие границы: с двух сторон железнодорожное полотно, с одной автомагисталь и еще с одной  Днепр. Внутри этих естественных гран

видео

В Страсбурге депутаты проголосовали за Резолюцию по правам оппозиции

сегодня, 01:02

Украинский вопрос на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы

мнение

Яна Баринова

Исполнительный директор Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр"

Общий проект будущего

25 января

Удивительным образом прошлое заставляет задумываться о том, кто мы есть и в каком мире хотели бы жить. Семьдесят пять лет назад началась трагедия Бабьего Яра, унесшая в конечном итоге до ста тысяч жизней. Одна из страшных страниц Второй мировой, пролог общеевропейской катастрофы еврейского народа, начало жутких оккупационных будней Киева. В последние месяцы о Бабьем Яре говорили и писали много. Проходят годы, но тень трагедии не становится прозрачнее, травма не становится легче к преодолению. Наоборот, даже простой взгляд на способы памятования Бабьего Яра демонстрирует, насколько разными путя

фотогалерея

12 фото

В городах США проходят многотысячные акции протеста против указа Трампа

интервью

За всю историю "Евровидения" о купленной победе говорили только однажды — когда выиграл Дима Билан

Тимур Мирошниченко

За всю историю "Евровидения" о купленной победе говорили только однажды — когда выиграл Дима Билан

Комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко рассказал "Сегодня" о закулисье конкурса, схемах подкупа, участниках-"фриках", комментаторских будках на уровне десятого этажа, эксклюзивных корпоративах, свадьбе Ани Лорак и личной жизни. — Тимур, о том, что вы не будете причастны к нацотбору на конкурс "Евровидение", вы узнали в прошлом году из прессы, хотя раньше были его ведущим. В этом году были какие-то переговоры? — В этом году аналогичная ситуация: я снова все узнал из прессы (улыбается). Вообще я считаю так: если уж заявили, что отныне национальный отбор на "Евровидение" &m

В городах США проходят многотысячные акции протеста против указа Трампа, фото AFP

Трамп заявил, что СМИ неверно истолковали его иммиграционную политику

сегодня, 01:45

Президент отметил, что Америка является "гордой нацией иммигрантов", которая всегда испытывала сострадание к угнетенным    

В Киеве застрелился сотрудник СБУ - СМИ

сегодня, 00:45

Сообщается, что он выстрелил себе в голову из табельного оружия
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