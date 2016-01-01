Последние новости

Почему Украине стоит "объявить войну" США, пока не напал Путин

Когда я в своих колонках нередко привожу образцы польского, чешского или румынского реформаторского опыта, на фоне безуспешного украинского, от читателей иногда слышу, что мы прошли разный исторический путь, и нельзя сравнивать наши страны. Мол, у Украины реформы пойдут как-нибудь по-другому. Кого у нас не было Надеюсь еще не один раз подробно рассказать, какой полезный опыт мы могли бы почерпнуть у поляков или чехов. А сейчас речь пойдет о том, что главное отличие – в том, что в Украине не было и до сих пор нет своего Леха Валенсы, как в Польше, Вацлава Гавела, как в Чехии, и да