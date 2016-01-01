Последние новости

Киевское метро должно ходить чаще

Я предлагаю эффективную, действенную и, что важно, выполнимую в короткий срок транспортную реформу. Суть ее – в заголовке. Киевское метро должно ходить чаще. Больше миллиона киевлян ежедневно ездят в метро. И почти всегда – это давка и унижение. Ладно, есть пиковые часы, когда всем надо успеть к 9-00 на работу, а в 18-00 это работу покинуть. Весь мир смирился с тем, что в часы пик надо просто терпеть. Но в непиковые часы? Почему мы должны испытывать неудобства там, где их может не быть, да и быть не должно? Почему даже в 11 часов вечера поезда ходят переполненные? Да потом