Последние новости

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Без света в Авдеевке остаются семь улиц и микрорайон – ГСЧС

Теплоснабжение Авдеевки перешло в стабильный режим

Энергетики ДТЭК вернули свет в Авдеевку

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Боевики пустили в ход танки и бронетехнику

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Авдеевке дали свет. Фото: соцсети

Россия не смогла спровоцировать катастрофу в Авдеевке - Порошенко

вчера

В городе смогли восстановить энергоснабжение

сюжет дня

Резкое обострение на Донбассе

мнение

Римма Филь

координатор Гуманитарного штаба Фонда Рината Ахметова

Подвиг маленького человека

2 февраля

На Донбассе снова очень тяжело. Фронтовые сводки о ранениях и разрушениях опять запестрили, как зимой 2015-го по всей линии разграничения. Снова в сводках Донецк и Марьинка, Авдеевка и Макеевка. Ранены мирные, нет света, нет воды. В некоторых районах Гуманитарный штаб вынужден ситуативно закрывать пункты выдачи помощи, потому что сильно стреляют.Вчера на брифинге мы говорили именно об этом. О том, что сейчас задача всех активов Рината Ахметова – помочь всем мирным жителям Донбасса. Мы говорили о помощи Авдеевке, о раненых в Донецке и Марьинке. О том, что из-за боевых действий снова повре

Фото: alp.org.ua

Синоптики предупредили об угрозе, которую несет оттепель в Украине

вчера

Согласно данным метеорологов, 5 февраля в Закарпатской области пройдет дождь
Манеры, как дорогой костюм. Они делают вам честь, но их легко испортить.

Как не заработать имидж хама: тонкости и секреты современного делового этикета

вчера
Родина Афродиты. Согласно мифу, возле этих камней вышла из пены древнегреческая богиня красоты.

Как провести неделю на Кипре, потратив только 340 евро

вчера
Родители должны не бояться учителей и собраний, отстаивать интересы своего ребенка и грамотно его защищать

Как подружиться с учителями и помочь детям полюбить уроки — советы психологов и педагогов

вчера
Уникальное космическое соревнование от Google.

Google заплатит 20 млн долларов за успешную миссию на Луне

вчера
Валерий Чалый. Фото: president.gov.ua

Разговор Трампа и Порошенко: дипломат назвал главное достижение переговоров

вчера

Чалый прокомментировал разговор президентов Украины и США

мнение

Игорь Ляшенко

журналист, директор Центра проектных исследований «Уровень жизни»

Приватизация – начинаем с дач в Конче-Заспе

31 января

Государство постоянно в размышлениях, чего бы продать, чтобы в бюджет попало еще сколько-то денег. Поскольку текущих доходов не хватает, "хотелки" от продаж закладывают в доходную часть бюджета. В этом году - 17,1 млрд грн. Хоть эта цифра и записана в бюджете, она целиком умозрительная. На такую сумму продать госсобственности не удастся. Это ясно, это понимают и в ответственном за продажи Фонде госимущества, а потому с продажами не торопятся. В любом случае, очереди за украинскими государственными предприятиями и объектами нет: и мировая экономическая конъюнктура не лучшая, и инвестиционный к

аналитика

Кейт Мосс снялась обнаженной в компании Джей Ло и Донателлы Версаче

вчера
Скрипачка сыграла гимн Украины на горизонте позиций боевиков. Фото: Ханс Мартин

Скрипачка проникновенно сыграла гимн Украины на передовой

вчера

ТОП-15 самых ожидаемых фильмов 2017 года

вчера
Николь Кидман. Фото: AFP

Николь Кидман предложили сыграть мать Аквамена

вчера
Одесский Ван Дамм. Фото: record.ua

Рекордная Одесса: свой Ван Дамм, сладкий герб и пицца размером с квартиру

вчера
Затмение Луны, которое состоится 11 февраля в 2:45 в знаке Льва, символически станет поворотной вехой в жизни каждого человека. Фото: god2017.com

Гороскоп на 5—11 февраля: для Дев все тайное станет явным, а Львам нужно срочно заняться гардеробом

вчера
В 2015 году в Японии украинская команда выиграла командный чемпионат мира по сумо.

Большая женщина — красива, или один день с сумоисткой

вчера
Продается слон. Б/у, в отличном состоянии.

Как продать слона оптом и в розницу: хитрости и секреты интернет-торговли

вчера

мнение

Сергей Корсунский

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции (2008-2016)

Будущее ЕС в руках Франции

30 января

Новый министр иностранных дел Германии, бывший глава Социал-демократической партии и вице-канцлер, которого украинский вариант "Википедии" величает "промосковским политиком", Зигмар Габриель совсем не новичок на европейском властном олимпе. Так вот, по его мнению, Европейский Союз ожидает распад, если популисты во Франции и Нидерландах выиграют в этом году выборы. В своем недавнем выступлении в нижней палате Бундестага он заявил: "Выборы президента Франции этой весной являются судьбоносными для Европы. Если враги Европы в Нидерландах и Франции после прошлогоднего Brexit снова смогут получить ж

видео

Российский гимн исполняла шведка. Фото: кадр из трансляции

Скандал с российским гимном на чемпионате мира: исполнительница забыла слова

вчера

Российские хоккеисты в финале чемпионата мира по бенди проиграли команде Швеции

мнение

Віталій Квітка

письменник

Як зберегти архітектуру безпеки в Європі

вчера

На стан безпеки Литовської Республіки особливо негативний вплив мають дії Російської Федерації, що порушують міжнародні правові норми та руйнують архітектуру безпеки в Європі. Агресія проти сусідніх держав, анексія Криму, сучасне озброєння РФ, розташоване біля кордонів Литовської Республіки та інших країн, великомасштабні наступальні навчання, вміння використовувати внутрішні проблеми східних країн-сусідів Литви, а також готовність до застосування ядерної зброї проти тих країн, які її не мають, є викликом для безпеки Литовської Республіки та всієї євроатлантичної спільноти. Ці фактори  вп

фотогалерея

Фанаты в столице Камеруна. Фото AFP

11 фото

Как фанатели в столице Камеруна, выигравшего Кубок Африки-2017
Фанаты в столице Камеруна. Фото AFP Фанаты в столице Камеруна. Фото AFP Фанаты в столице Камеруна. Фото AFP
Фанаты в столице Камеруна. Фото AFP Фанаты в столице Камеруна. Фото AFP Фанаты в столице Камеруна. Фото AFP
Фанаты в столице Камеруна. Фото AFP Фанаты в столице Камеруна. Фото AFP Фанаты в столице Камеруна. Фото AFP

интервью

"Водка в разы страшнее марихуаны"

Алексей Горбунов

"Водка в разы страшнее марихуаны"

Популярный актер Алексей Горбунов в эксклюзивном интервью газете "Сегодня" и Liferead.media рассказал о “Гражданине Поэте” по-украински, фильмах, за которые ему не стыдно, и почему водка страшнее марихуаны. — Алексей, сейчас вы заняты подготовкой к своему спектаклю "Черная шкатулка" (27 февраля, 6 марта — в Театре драмы и комедии на Левом берегу). О чем он?   — "Черная шкатулка" — это та история, где очень тихо, как на кухне, говорят об очень сокровенных и простых вещах — о любви, о войне, о женщине…К тому же, имя Людвика Ашкенази о

Кубок африканских наций стартовал в Габоне. Фото AFP

Кубок Африки-2017: расписание, результаты, таблицы

вчера

В Габоне с 14 января по 5 февраля проходит 31-й Кубок африканских наций
Камерун - Египет - 2:1. Фото AFP

Кубок Африки: Камерун одержал волевую победу над Египтом в финале

вчера

Сборная Камеруна по футболу обыграла египтян в финале Кубка африканских наций-2017
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