Последние новости

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мнение
Римма Филькоординатор Гуманитарного штаба Фонда Рината Ахметова
Подвиг маленького человека2 февраля
На Донбассе снова очень тяжело. Фронтовые сводки о ранениях и разрушениях опять запестрили, как зимой 2015-го по всей линии разграничения. Снова в сводках Донецк и Марьинка, Авдеевка и Макеевка. Ранены мирные, нет света, нет воды. В некоторых районах Гуманитарный штаб вынужден ситуативно закрывать пункты выдачи помощи, потому что сильно стреляют.Вчера на брифинге мы говорили именно об этом. О том, что сейчас задача всех активов Рината Ахметова – помочь всем мирным жителям Донбасса. Мы говорили о помощи Авдеевке, о раненых в Донецке и Марьинке. О том, что из-за боевых действий снова повре
мнение
Игорь Ляшенкожурналист, директор Центра проектных исследований «Уровень жизни»
Приватизация – начинаем с дач в Конче-Заспе31 января
Государство постоянно в размышлениях, чего бы продать, чтобы в бюджет попало еще сколько-то денег. Поскольку текущих доходов не хватает, "хотелки" от продаж закладывают в доходную часть бюджета. В этом году - 17,1 млрд грн. Хоть эта цифра и записана в бюджете, она целиком умозрительная. На такую сумму продать госсобственности не удастся. Это ясно, это понимают и в ответственном за продажи Фонде госимущества, а потому с продажами не торопятся. В любом случае, очереди за украинскими государственными предприятиями и объектами нет: и мировая экономическая конъюнктура не лучшая, и инвестиционный к
Гороскоп на 5—11 февраля: для Дев все тайное станет явным, а Львам нужно срочно заняться гардеробом
мнение
Сергей КорсунскийЧрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции (2008-2016)
Будущее ЕС в руках Франции30 января
Новый министр иностранных дел Германии, бывший глава Социал-демократической партии и вице-канцлер, которого украинский вариант "Википедии" величает "промосковским политиком", Зигмар Габриель совсем не новичок на европейском властном олимпе. Так вот, по его мнению, Европейский Союз ожидает распад, если популисты во Франции и Нидерландах выиграют в этом году выборы. В своем недавнем выступлении в нижней палате Бундестага он заявил: "Выборы президента Франции этой весной являются судьбоносными для Европы. Если враги Европы в Нидерландах и Франции после прошлогоднего Brexit снова смогут получить ж
видео
мнение
Віталій Квіткаписьменник
Як зберегти архітектуру безпеки в Європівчера
На стан безпеки Литовської Республіки особливо негативний вплив мають дії Російської Федерації, що порушують міжнародні правові норми та руйнують архітектуру безпеки в Європі. Агресія проти сусідніх держав, анексія Криму, сучасне озброєння РФ, розташоване біля кордонів Литовської Республіки та інших країн, великомасштабні наступальні навчання, вміння використовувати внутрішні проблеми східних країн-сусідів Литви, а також готовність до застосування ядерної зброї проти тих країн, які її не мають, є викликом для безпеки Литовської Республіки та всієї євроатлантичної спільноти. Ці фактори вп