Последние новости

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Обстрелы Авдеевки возобновились

Между РФ и Норвегией разгорается дипломатический скандал

Погода в Украине: ночные морозы не ослабнут

Боевики открыли огонь по энергетикам и пиротехникам ГСЧС у Авдеевки – Аваков

Террор и запугивание: Турчинов отреагировал на задержания адвокатов в Крыму

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В Минске прошли переговоры Трехсторонней контактной группы. Фото: AFP

Трехсторонняя контактная группа провела заседание по Авдеевке: главные результаты

сегодня, 19:13

Переговорщики определили, когда будет отведено тяжелое вооружение, кто за этим будет наблюдать и что делать с коммуникациями Авдеевки

сюжет дня

Резкое обострение на Донбассе

мнение

Римма Филь

координатор Гуманитарного штаба Фонда Рината Ахметова

Об Авдеевке и не только

вчера

Последние несколько дней на Донбассе снова ад. Боевые действия активизировались на уровне зимы 2015 года. Стреляют теперь снова  не только по ночам, но и днем. Линия соприкосновения – это линия фронта. Снова погибшие, раненые мирные, снова разрушения и беда. В сводках промышленные города – Авдеевка, Макеевка, Ясиноватая, Донецк, Докучаевск. Уже третий год на самой линии фронта работает АКХЗ, авдеевский коксохимический завод, самый крупный в Европе. Люди работают как герои, понимая, если завод остановится – не просто не будет города.  Будет огромная экологическая

Ночью будет холодно. Фото: pixabay.com

Погода в Украине: ночные морозы не ослабнут

сегодня, 16:04

Днем в стране, по данным синоптиков, ожидается плюсовая температура
Фото: AFP

Обострение в Авдеевке: главные причины и версии

сегодня, 08:31
Иногда в финансовых делах стоит доверять интуиции.

Финансовый гороскоп на февраль: Овнам вернут долги, а Стрельцы переживут энергетический всплеск

сегодня, 08:30
Фото: ТАСС

В Украине дорожает почти все: что будет с ценами в феврале

вчера
Украинцам станет сложнее получить американскую трудовую визу. Фото AFP

Как миграционная политика Трампа скажется на украинцах

вчера
Что происходит в Авдеевке. Фото: AFP

Штурм Авдеевки: как город за несколько дней оказался на грани катастрофы и что будет дальше

сегодня, 15:37

Жители Авдеевки остаются без питьевой воды и электроэнергии. Ситуацию спасает градообразующее предприятие, которое уже несколько лет работает под обстрелами 

мнение

Игорь Ляшенко

журналист, директор Центра проектных исследований «Уровень жизни»

Приватизация – начинаем с дач в Конче-Заспе

вчера

Государство постоянно в размышлениях, чего бы продать, чтобы в бюджет попало еще сколько-то денег. Поскольку текущих доходов не хватает, "хотелки" от продаж закладывают в доходную часть бюджета. В этом году - 17,1 млрд грн. Хоть эта цифра и записана в бюджете, она целиком умозрительная. На такую сумму продать госсобственности не удастся. Это ясно, это понимают и в ответственном за продажи Фонде госимущества, а потому с продажами не торопятся. В любом случае, очереди за украинскими государственными предприятиями и объектами нет: и мировая экономическая конъюнктура не лучшая, и инвестиционный к

аналитика

Джеймс Кэмерон. Фото: REX

Джеймс Кэмерон обвинил "Оскар" в предвзятости к блокбастерам

сегодня, 19:00
Брэд Питт. Фото: AFP

У Брэда Питта появился шанс отстоять совместную опеку над детьми

сегодня, 18:30
Наталка Карпа. Фото: Facebook

Наталка Карпа сняла в новом клипе мужа

сегодня, 18:00
Джейк Джилленхол. Фото: AFP

Джейк Джилленхол считает, что Райан Рейнольдс заслужил номинацию на "Оскар" за "Дэдпула"

сегодня, 17:30
Остановка в Херсоне. Вчера утром многие жители не дождались своих маршруток из-за забастовки. Фото: fakti.ks.ua

Бойкот водителей в Херсоне: грозит ли подорожание проезда Одессе и Николаеву

сегодня, 21:12
Координатор Гуманитарного штаба Римма Филь. Фото: пресс-центр.

Римма Филь: "Количество раненых увеличивается с каждым днем"

сегодня, 19:47

Норвежцы построили водный аттракцион от которого захватывает дух

сегодня, 19:00
У завода единая с городом система водоснабжения, энергоснабжения, канализация. Фото: Д. Павлов

Энергетики ДТЭК и АКХЗ начали восстанавливать электричество в городе

сегодня, 18:56

мнение

Сергей Корсунский

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции (2008-2016)

Будущее ЕС в руках Франции

30 января

Новый министр иностранных дел Германии, бывший глава Социал-демократической партии и вице-канцлер, которого украинский вариант "Википедии" величает "промосковским политиком", Зигмар Габриель совсем не новичок на европейском властном олимпе. Так вот, по его мнению, Европейский Союз ожидает распад, если популисты во Франции и Нидерландах выиграют в этом году выборы. В своем недавнем выступлении в нижней палате Бундестага он заявил: "Выборы президента Франции этой весной являются судьбоносными для Европы. Если враги Европы в Нидерландах и Франции после прошлогоднего Brexit снова смогут получить ж

видео

Во Львове с ножом напали на полицейского

сегодня, 19:29

Правоохранитель, владея приемами рукопашного боя, смог противостоять хулигану

мнение

Мохаммад Фараджаллах

редактор портала «Украина по-арабски»

Перенос посольства Украины в Иерусалим лишит ее партнеров с юга

сегодня, 13:21

На днях народный депутат Александр Фельдман зарегистрировал законопроект о переносе посольства Украины в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Нардеп посчитал, что каждое суверенное государство имеет право для себя определить политическую столицу в этом регионе. Данный шаг не был сюрпризом, поскольку еще в декабре 2016 года он предупреждал, что пойдет на него после новогодних праздников и это должно стать ответом на поддержку Киевом решения Совбеза ООН о незаконной поселенческой деятельности Израиля в Палестине. Перенос украинской дипмиссии в оспариваемый обеими сторонами палестино-израильского к

фотогалерея

17 фото

"Шахтер" разгромил "Ольяненсе", Бланко Лещук оформил первый хет-трик

интервью

Я не скуплюсь проявлять чувства к жене

Павло Зибров

Я не скуплюсь проявлять чувства к жене

Народный артист Украины Павел Зибров в последнее время решается на различные эксперименты: так, певец сыграл "Зибрембо" в юмористическом шоу, отыграл диджей-сет в ночном клубе, спел про "Укрзализныцю", а теперь снялся в молодежном ромкоме "Инфоголик". Фильм, снятый по заказу телеканала НЛО TV, совместно с Idea Production, студией "Мамахохотала" и Multi Media Distribution, выходит в прокат в Украине 2 марта. Сайт "Сегодня.ua" решил пообщаться с Павлом Зибровым, чтобы из первых уст узнать, как народному артисту работалось на съемочной площадке молодежного кино. - Павел Николаевич, не так давно

Роберто Фирмино. Фото AFP

Лидера "Ливерпуля" лишили водительских прав за езду в состоянии опьянения

сегодня, 21:35

Футболист не сможет управлять автомобилем в течение одного года
Украинский самолет Ан-26, фото facebook.com/svyatoslav.tsegolko

В ВМС прокомментировали обстрел Ан-26: наша авиация ничего не нарушала

сегодня, 21:18

Полеты будут продолжены
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