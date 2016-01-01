Последние новости

Трамп заявил, что СМИ неверно истолковали его иммиграционную политику
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мнение
Валерия МикульскаяАвтор и ведущая рубрики «Україна вражає» программы «Утро с Интером»
Города-призракивчера
Брошенные, но популярные. Дикие, и такие яркие! Они росли вокруг индустриальных объектов и …умирали вместе с ними – загадочные и полные воспоминаний о жизни, города-призраки. Руины былого великолепия, мощных индустрий, то, что сделано и уничтожено человеческими руками. Они исчезли с карт, но в них до сих пор столько жизни! Скажу откровенно, эти экскурсии не для слабаков! Особой популярностью такие туры в прошлое пользуются среди так называемых туристов-сталкеров. Поехали? КОСМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ Итак, представьте бетонную дорогу, затерянную в лесу... Уже будоражит воображе
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Ужасы детских садиков в благополучных странах: в Англии безразличны к простудам, а в Норвегии малыши спят на улице
мнение
Віталій Квіткаписьменник
Про що натякає нам доктринальне свято Крут?вчера
Є свята, які за галасом, чи навпаки - замовчуванням довкола них, за водночас безумовної їх національно-ментальної важливості можна вважати доктринальними задля становлення української державності. Усе надто просто, якщо ми все ще мріємо про саме таку, українську державність, її варто будувати на саме таких, українських же прикладах. Як і день народження Тараса Шевченка, Злука, День Незалежності, прапора, Покрова козацтва і армії, щорічне вшанування Героїв Крут, аж до 2014 року свято на офіційному рівні не надто популярне з-поміж політичного істеблішменту, безумовно належить саме до таки
мнение
Игорь Ляшенкожурналист, директор Центра проектных исследований «Уровень жизни»
Где северная черта Подола? Что такое Липки?27 января
Киеву надо определить реальные и четкие границы исторических районов, территорий и микрорайонов. Я коренной киевлянин. Я здесь родился, а мама живет в Киеве с 1946 года. Это, возможно, не самые глубокие корни, я знаю людей, у которых они тянутся с 19 века. Но, тем не менее, с Киевом я ассоциировал себя всегда. Даже если на годы оказывался в других местах (армия и т.п.). Детство в 1970-80-х годах я провел на Березняках. Микрорайон был для меня городом в городе. Четкие границы: с двух сторон железнодорожное полотно, с одной автомагисталь и еще с одной Днепр. Внутри этих естественных гран
видео
мнение
Яна БариноваИсполнительный директор Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр"
Общий проект будущего25 января
Удивительным образом прошлое заставляет задумываться о том, кто мы есть и в каком мире хотели бы жить. Семьдесят пять лет назад началась трагедия Бабьего Яра, унесшая в конечном итоге до ста тысяч жизней. Одна из страшных страниц Второй мировой, пролог общеевропейской катастрофы еврейского народа, начало жутких оккупационных будней Киева. В последние месяцы о Бабьем Яре говорили и писали много. Проходят годы, но тень трагедии не становится прозрачнее, травма не становится легче к преодолению. Наоборот, даже простой взгляд на способы памятования Бабьего Яра демонстрирует, насколько разными путя