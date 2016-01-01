Последние новости

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мнение
Сергей КорсунскийЧрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции (2008-2016)
Инаугурация Дональда Трампа: что осталось за кадром20 января
Итак, свершилось. Новый мировой порядок, о котором так долго говорили конспирологи всех мастей, наступил. Все настолько серьезно, что некоторые политологи уже шутят: отныне вместо сериала фильмов-ужасов "Пятница, 13-е" в Голливуде уже приступили к съемкам фильма "Пятница, 20-е", продюсером которого выступила Мерил Стрип, а в главной роли Роберт де Ниро. В каждой шутке есть доля шутки. Если оставить в стороне эмоции, следует констатировать, что вступление в должность 45-го президента США Трампа вызывает смешанные чувства. На этапе избирательной кампании, да и в переходной период, он сделал сто
мнение
Юрий Якименкозамгендиректора по аналитической работе — директор политико-правовых программ «Центра Разумкова»
Перспективы нового политического года: коалиция не распадется, но…19 января
Если говорить о 2017 году, то с большой вероятностью, досрочных парламентских выборов удастся избежать. Они могут произойти только в случае экстраординарного развития событий, которые привели бы к политическому кризису, создали правовые условия для прекращения полномочий Верховной Рады и привели Президента к решению о необходимости роспуска парламента. Но это должны быть исключительные обстоятельства, потому что этот процесс потребует согласия всех участвующих в нем сторон: большинства депутатов ВР и Президента. То есть, при нынешней конфигурации власти, и при условии, что политические и социа
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мнение
Игорь Ляшенкожурналист, директор Центра проектных исследований «Уровень жизни»
Киевское метро должно ходить чаще19 января
Я предлагаю эффективную, действенную и, что важно, выполнимую в короткий срок транспортную реформу. Суть ее – в заголовке. Киевское метро должно ходить чаще. Больше миллиона киевлян ежедневно ездят в метро. И почти всегда – это давка и унижение. Ладно, есть пиковые часы, когда всем надо успеть к 9-00 на работу, а в 18-00 это работу покинуть. Весь мир смирился с тем, что в часы пик надо просто терпеть. Но в непиковые часы? Почему мы должны испытывать неудобства там, где их может не быть, да и быть не должно? Почему даже в 11 часов вечера поезда ходят переполненные? Да потом
мнение
Тетяна ОстріковаНародний депутат України, член партії «Об'єднання «Самопоміч»
"Складність" спрощеної системи або реформа митниці по МВФівськи!19 января
Зараз в соцмережах і в ЗМІ обговорюють більше 150 тисяч закритих ФОПів, аналізують види діяльності і розбивку по областях. Держава вважає нормальним брати єдиний соціальний внесок з підприємців навіть в момент, коли в людини нема доходу. Але чи враховано при цьому специфіку України, де люди тримають СПД для додаткових заробітків, наприклад на прямих продажах косметики та побутової хімії, або раз у певний період пишуть статті, створюють комп'ютерні програми чи надають консультації додатково до основного місця роботи?! В решті решт є сезонна торгівля – фрукти, морозиво, напої влітку. Виріш