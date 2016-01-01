Последние новости

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мнение
Игорь СмелянскийГенеральный директор "Укрпочты"
Про "Укрпочту", коммунальные платежи и ГИВЦ13 января
Я возглавляю государственную компанию "Укрпочта" уже полгода. Одна из основных задач, которую ставило передо мной Министерство инфраструктуры на этой должности – как можно более быстрая модернизация госкомпании. Мы хотим, чтобы "Укрпочта" была эффективной, прозрачной, технологичной, современной компанией. Если говорить "человеческим" языком, мы хотим, чтобы в наших отделениях не было очередей, чтобы наши операторы улыбались клиентам, чтобы любые операции можно было реализовать в "Укрпочте" быстро и без проблем. Чтобы добиться этого, нужно время, много усилий и, конечно же, очень много и
видео
мнение
Сергей Петрикпублицист
Почему Украине стоит "объявить войну" США, пока не напал Путин14 января
Когда я в своих колонках нередко привожу образцы польского, чешского или румынского реформаторского опыта, на фоне безуспешного украинского, от читателей иногда слышу, что мы прошли разный исторический путь, и нельзя сравнивать наши страны. Мол, у Украины реформы пойдут как-нибудь по-другому. Кого у нас не было Надеюсь еще не один раз подробно рассказать, какой полезный опыт мы могли бы почерпнуть у поляков или чехов. А сейчас речь пойдет о том, что главное отличие – в том, что в Украине не было и до сих пор нет своего Леха Валенсы, как в Польше, Вацлава Гавела, как в Чехии, и да
мнение
Денис МарчукЕксперт із питань аграрної політики, місцевого самоврядування, адміністративно-територіальної реформи, розвитку сільських територій
В Україні найбільше подорожчали молочні продукти та імпортні овочісегодня, 06:11
Новорічні та різдвяні свята підходять до завершення. Отож проведемо спостереження як змінилися ціни на продукти харчування у порівнянні з початком грудня минулого року. Із м’яса та м’ясопродуктів найбільше подорожчала курка, яка у своїй вартості додатково набрала 10%. Якщо місяцем раніше кілограм курки у торгівельних мережах в середньому коштував 65 грн, то сьогодні за неї потрібно вже віддати 71 грн. Покупців порадує той факт, що ціни на яловичину та свинину залишилися на тому ж самому рівні. За кілограм битка яловичини в середньому доведеться віддати 110 грн, а за кілограм свиня
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Віталій Квіткаписьменник
Безкінечна історія української надіїсегодня, 05:51
Січневі дні завжди, як і властиво новорічні, асоціюються у нас зі сподіваннями. Так і цьогоріч. Попри те, що в більшості регіонів новорічне небо було затягнуте незвичним туманом (скільки втрачених надій розірвалося в небі разом з так і непобаченим спалахами петард у темряві!). Попри президентське новорічне напучування, тональність якого – ми не перемогли, але щось там стабілізуємо і перемагаємо – більше нагадувала реквієм по майбутньому. Попри негарні прогнози і передчуття (вони – як і фройдистські сни – завжди так чи інакше базуються на пережитому емоційному дос
мнение
Сергей КорсунскийЧрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции (2008-2016)
Борьба за украинский транзит: впереди два сложных года6 января
Бой курантов на Спасской башне Кремля в новогоднюю ночь ознаменовала приближение не только столетней годовщины октябрьского переворота в России, но и начало заключительного, двухлетнего цикла непрекращающейся газовой войны России против Украины. Только в отличие от двух предыдущих кризисов 2005/2006 и 2009/2010 годов, когда речь шла об экономическом удушении через повышение цен и переход на непрозрачные "схемы" поставок газа, нынешняя тактика "Газпрома" заключается в полном устранении Украины как транзитера с европейского энергетического рынка. Об этом свидетельствуют, кроме всех п