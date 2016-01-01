Последние новости

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мнение
Сергей КорсунскийЧрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции (2008-2016)
Борьба за украинский транзит: впереди два сложных года6 января
Бой курантов на Спасской башне Кремля в новогоднюю ночь ознаменовала приближение не только столетней годовщины октябрьского переворота в России, но и начало заключительного, двухлетнего цикла непрекращающейся газовой войны России против Украины. Только в отличие от двух предыдущих кризисов 2005/2006 и 2009/2010 годов, когда речь шла об экономическом удушении через повышение цен и переход на непрозрачные "схемы" поставок газа, нынешняя тактика "Газпрома" заключается в полном устранении Украины как транзитера с европейского энергетического рынка. Об этом свидетельствуют, кроме всех п
мнение
Александр Мотыльпрофессор политологии в Ратгерском университете в Ньюарке (Нью-Джерси, США)
Россия планирует масштабное сухопутное наступление против Украины?5 января
Последние данные свидетельствуют о том, что Россия может планировать крупную наземную операцию против Украины. Пока президент России Владимир Путин ведет беседы о мире, несколько ведущих российских аналитиков явно поддержали "сирийский вариант" по отношению к Украине. Говорят ли они сами за себя или действует от имени режима, вбрасывая пробные "воздушные шары", чтобы протестировать народное мнение и почву за рубежом, получив ответ на возможность тотальной войны? В демократических странах, частные аналитики в целом говорят от своего имени. В авторитарных, тоталитарных и фашистских режимах, выс
мнение
Віталій Квіткаписьменник
Кому вигідний український Армагеддон?вчера
Бесполезно делать предположения, которые нельзя обосновать воплощением их в жизнь, тем более при отсутствии исторической перспективы. Антон Деникин, "История Русской Смуты". Т. І Кому вигідний український Армагеддон? Одразу скажу: нікому. І водночас: певно, всім. Принаймні таке враження складається, коли читаєш ледь не "офіційно-фейкові" (але все-таки не фейкові, а офіційні, раз їхні автори представляють шановані видання) повідомлення, з яких розпочався цей рік: 500-річчя європейської Реформації і водночас 100-річчя Російської Смути (за Антоном Денікіним), Жовтневого Перевороту
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мнение
Ігор Бондар-ТерещенкоПоет, драматург, літературознавець, арт-критик
Зникла булка в снігах України: 5 книжок про близьке ретровчера
Згадуючи минуле, ми наближаємося до нього з усією ясністю подальшої долі. Як було, що буде, чому не сталося – про це пишуть колективні романи, знаходячи відповідь у старих апокрифах і казках. І лише через те, що слова розкидані навіть не світами, а районними бібліотеками, куди ніхто не ходить, ми ніяк не зберемо докупи домову книгу свого роду. Вступивши у недалеке ретро свого близького майбуття. ДНК. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2016 Автори ідеї цього колективного роману – харків'яни Сергій Жадан та Олександр "Фоззі" Сидоренко, що й не дивно: саме в першій столиці Радян