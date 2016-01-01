Последние новости

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СБУ сорвала покушение на нардепа Антона Геращенко - СМИ

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Завтра морозы в Украине спадут

СБУ в Киеве предотвратила убийство народного депутата

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СБУ заявила о предотвращении убийства нардепа в Киеве. Фото:Dnepr.info

СБУ в Киеве предотвратила убийство народного депутата

вчера

Глава ведомства говорит, что злоумышленники отрабатывали возможность побега в РФ после совершения преступления

мнение

Сергей Корсунский

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции (2008-2016)

Инаугурация Дональда Трампа: что осталось за кадром

20 января

Итак, свершилось. Новый мировой порядок, о котором так долго говорили конспирологи всех мастей, наступил. Все настолько серьезно, что некоторые политологи уже шутят: отныне вместо сериала фильмов-ужасов "Пятница, 13-е" в Голливуде уже приступили к съемкам фильма "Пятница, 20-е", продюсером которого выступила Мерил Стрип, а в главной роли Роберт де Ниро. В каждой шутке есть доля шутки. Если оставить в стороне эмоции, следует констатировать, что вступление в должность 45-го президента США Трампа вызывает смешанные чувства. На этапе избирательной кампании, да и в переходной период, он сделал сто

сюжет дня

Трамп - новый президент США

Дмитрий Песков и Владимир Путин. Фото: ТАСС

В Кремле заявили, что Россия не должна выполнять Минские соглашения

вчера

Песков утверждает, что Москва якобы не является стороной конфликта
Виктор Муженко. Фото: Facebook

Муженко рассказал, кто заставил Россию остановить наступление

вчера

Агрессору пришлось отказаться от своих планов из-за героических действий украинских бойцов

Победить "совок" и заработать на идеях: главные достижения новой команды ВДНГ

20 января

Интервью "Сегодня.ua" с Максимом Бахматовым и Максом Яковером - главными реформаторами ВДНГ, которые вывели предприятие из "глубокого сна"

мнение

Юрий Якименко

замгендиректора по аналитической работе — директор политико-правовых программ «Центра Разумкова»

Перспективы нового политического года: коалиция не распадется, но…

19 января

Если говорить о 2017 году, то с большой вероятностью, досрочных парламентских выборов удастся избежать. Они могут произойти только в случае экстраординарного развития событий, которые привели бы к политическому кризису, создали правовые условия для прекращения полномочий Верховной Рады и привели Президента к решению о необходимости роспуска парламента. Но это должны быть исключительные обстоятельства, потому что этот процесс потребует согласия всех участвующих в нем сторон: большинства депутатов ВР и Президента. То есть, при нынешней конфигурации власти, и при условии, что политические и социа

видео

Дональд и Мелания Трамп, Мишель и Барак Обама

Что было в коробочке от Tiffany, которую Мелания Трамп передала Мишель Обаме

сегодня, 01:23

Мишель, кажется, не очень обрадовалась подарку

аналитика

Дизайнер бального платья Меланьи Трамп шил платья для Клинтон, Буш и Обамы

сегодня, 03:59

Звезды "Игры престолов", "Мира Дикого запада" и других известных сериалов снялись для Elle

сегодня, 02:46
Том Харди. Фото: AFP

Том Харди переживает за свое здоровье

сегодня, 02:05

Мадонна обматерила Трампа в прямом эфире

сегодня, 00:28

мнение

Игорь Ляшенко

журналист, директор Центра проектных исследований «Уровень жизни»

Киевское метро должно ходить чаще

19 января

Я предлагаю эффективную, действенную и, что важно, выполнимую в короткий срок транспортную  реформу. Суть ее – в заголовке. Киевское метро должно ходить чаще. Больше миллиона киевлян ежедневно ездят в метро. И почти всегда – это давка и унижение. Ладно, есть пиковые часы, когда всем надо успеть к 9-00 на работу, а в 18-00 это работу покинуть. Весь мир смирился с тем, что в часы пик надо просто терпеть. Но в непиковые часы? Почему мы должны испытывать неудобства там, где их может не быть, да и быть не должно? Почему даже в 11 часов вечера поезда ходят переполненные? Да потом

Фото: AFP

В Австралии вычислили самое опасное для людей животное

сегодня, 03:29

Впечатляющие снимки заброшенных дворцов Европы

сегодня, 01:51

Мотоциклист проехал несколько сотен метров на багажнике автомобиля, в который врезался

сегодня, 01:09
Что одеть на смену угги

ТОП-5 вариантов на замену надоевшим угги

вчера

мнение

Тетяна Острікова

Народний депутат України, член партії «Об'єднання «Самопоміч»

"Складність" спрощеної системи або реформа митниці по МВФівськи!

19 января

Зараз в соцмережах і в ЗМІ обговорюють більше 150 тисяч закритих ФОПів, аналізують види діяльності і розбивку по областях. Держава вважає нормальним брати єдиний соціальний внесок з підприємців навіть в момент, коли в людини нема доходу. Але чи враховано при цьому специфіку України, де люди тримають СПД для додаткових заробітків, наприклад на прямих продажах косметики та побутової хімії, або раз у певний період пишуть статті, створюють комп'ютерні програми чи надають консультації додатково до основного місця роботи?! В решті решт є сезонна торгівля – фрукти, морозиво, напої влітку. Виріш

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"Три дебила - это сила": в Крыму расклеили листовки с Аксеновым, Плотницким и Захарченко

интервью

С начала АТО работа всего подразделения УГО переведена на усиленный режим работы, в том числе и обеспечение безопасности президента

Валерий Гелетей

С начала АТО работа всего подразделения УГО переведена на усиленный режим работы, в том числе и обеспечение безопасности президента

В воскресенье Управлению государственной охраны, отвечающему за безопасность первых лиц Украины и посещающих страну высокопоставленных зарубежных лидеров, исполнилось 25 лет. Сегодня с юбилеем сотрудников УГО поздравит президент.  Мы отошли от парадных, "датских" интервью, задав руководителю Управления генерал-полковнику Валерию Гелетею вопросы, касающиеся внешне малозаметной, но довольно напряженной деятельности подчиненных и его собственной. Итак, переименуют ли Управление в Национальную Секретную службу? Кого из нынешних и бывших известных персон оно охраняет сейчас, а кого нет? Не ж

ЗАЗ "Ланос". Фото: autonews.com.ua

Стало известно, почему в Украине закончились "Ланосы"

сегодня, 04:13

Самый "народный" автомобиль не производился 10 месяцев
Причина инцидента пока неизвестна. Фото: financialexpress.com

В Индии поезд сошел с рельсов: 23 человека погибли, более 100 ранены

сегодня, 03:45

С рельсов сошли восемь вагонов скоростного поезда и локомотив
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