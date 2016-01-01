Последние новости

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Иса Мустафа. Фото: europeanwesternbalkans.com

Напряжение на Балканах: премьер Косово ответил на угрозы Сербии ввести войска

сегодня, 15:53

По словам Мустафы, Косово ориентировано на путь к миру и безопасности в регионе и будет стремиться быть частью семьи Европейского Союза

сюжет дня

Прощальный визит Байдена в Украину

Морозы не отступают. Фото: pixabay.com

Завтра в Украине заметно похолодает

сегодня, 15:40

Синоптики обещают на вторник морозы и гололед, но без осадков 

мнение

Игорь Смелянский

Генеральный директор "Укрпочты"

Про "Укрпочту", коммунальные платежи и ГИВЦ

13 января

Я возглавляю государственную компанию "Укрпочта" уже полгода. Одна из основных задач, которую ставило передо мной Министерство инфраструктуры на этой должности – как можно более быстрая модернизация госкомпании. Мы хотим, чтобы "Укрпочта" была эффективной, прозрачной, технологичной, современной компанией. Если говорить "человеческим" языком, мы хотим, чтобы в наших отделениях не было очередей, чтобы наши операторы улыбались клиентам, чтобы любые операции можно было реализовать в "Укрпочте" быстро и без проблем. Чтобы добиться этого, нужно время, много усилий и, конечно же, очень много и

Андрей Рева. Фото: dengi-info.com

Кабмин раскрыл основные положения пенсионной реформы

сегодня, 13:09

Министр соцполитики считает, что после принятия предполагаемых изменений граждане могут испытать шок

аналитика

видео

Взрыв в Херсоне: контуженый студент и перепуганные соседи

сегодня, 17:29

По предварительной версии полиции, у подъезда взорвали гранату РГД-5

мнение

Сергей Петрик

публицист

Почему Украине стоит "объявить войну" США, пока не напал Путин

14 января

Когда я в своих колонках нередко привожу образцы польского, чешского или румынского реформаторского опыта, на фоне безуспешного украинского, от читателей иногда слышу, что мы прошли разный исторический путь, и нельзя сравнивать наши страны. Мол, у Украины реформы пойдут как-нибудь по-другому. Кого у нас не было Надеюсь еще не один раз подробно рассказать, какой полезный опыт мы могли бы почерпнуть у поляков или чехов. А  сейчас речь пойдет о том, что главное отличие – в том, что в Украине не было и до сих пор нет своего Леха Валенсы, как в Польше, Вацлава Гавела, как в Чехии, и да

Екатерина Кухар и Александр Стоянов. Фото: пресс-служба

Екатерина Кухар и Александр Стоянов отметили Старый Новый год во Франции

сегодня, 17:30
Агент Ксандер Кейдж - крутой, лысый, а его белую майку-алкоголичку распирает мышца.

Кинопремьера недели: трехиксовый Вин Дизель вернулся

сегодня, 17:00
Актеру было 85 лет. Кадр из фильма

Умер американский актер Ричард Готье

сегодня, 16:39
Анджелина Джоли. Фото: AFP

Анджелина Джоли жалуется на отсутствие поддержки Голливуда в бракоразводном процессе

сегодня, 16:30

мнение

Денис Марчук

Експерт із питань аграрної політики, місцевого самоврядування, адміністративно-територіальної реформи, розвитку сільських територій

В Україні найбільше подорожчали молочні продукти та імпортні овочі

сегодня, 06:11

Новорічні та різдвяні свята підходять до завершення. Отож проведемо спостереження як змінилися ціни на продукти харчування у порівнянні з початком грудня минулого року. Із м’яса та м’ясопродуктів найбільше подорожчала курка, яка у своїй вартості додатково набрала 10%. Якщо місяцем раніше кілограм курки у торгівельних мережах в середньому коштував 65 грн, то сьогодні за неї потрібно вже віддати 71 грн. Покупців порадує той факт, що ціни на яловичину та свинину залишилися на тому ж самому рівні. За кілограм битка яловичини в середньому доведеться віддати 110 грн, а за кілограм свиня

Выбирайте сложные комбинации для паролей. Фото: AFP

Названы самые опасные пароли 2016 года

сегодня, 17:17

Родители подрались на молодежном футбольном матче

сегодня, 16:26
Старайтесь убирать свежевыпавший снег. Фото: AFP

Как убирать снег правильно, чтобы не надорваться: ТОП-7 простых советов

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Принц Чарльз. Фото:AFP

68-летний принц Чарльз написал книгу об изменении климата

сегодня, 15:46

фотогалерея

http://kiev.segodnya.ua/kaccidents/v-kieve-dva-avto-sbili-treh-detey-na-perehode-788687.html

7 фото

Подробности ЧП со сбитыми детьми в Киеве: девочка шла по пешеходному переходу
http://kiev.segodnya.ua/kaccidents/v-kieve-dva-avto-sbili-treh-detey-na-perehode-788687.html http://kiev.segodnya.ua/kaccidents/v-kieve-dva-avto-sbili-treh-detey-na-perehode-788687.html http://kiev.segodnya.ua/kaccidents/v-kieve-dva-avto-sbili-treh-detey-na-perehode-788687.html http://kiev.segodnya.ua/kaccidents/v-kieve-dva-avto-sbili-treh-detey-na-perehode-788687.html

мнение

Віталій Квітка

письменник

Безкінечна історія української надії

сегодня, 05:51

Січневі дні завжди, як і властиво новорічні,  асоціюються у нас зі сподіваннями. Так і цьогоріч. Попри те, що в більшості регіонів новорічне небо було затягнуте незвичним туманом (скільки втрачених надій розірвалося в небі разом з так і непобаченим спалахами петард у темряві!). Попри президентське новорічне напучування, тональність якого – ми не перемогли, але щось там стабілізуємо і перемагаємо – більше нагадувала реквієм по майбутньому. Попри негарні прогнози і передчуття (вони – як і фройдистські сни – завжди так чи інакше базуються на пережитому емоційному дос


интервью

11-й номер. В первой игре записал на свой счет 1 гол + 1 ассист

Александр Караваев

11-й номер. В первой игре записал на свой счет 1 гол + 1 ассист

Год украинских футболистов в Турции начался и хорошо, и плохо. Вон Селезнев уже нашел там тренера... по боксу, которым, оказывается, много лет занимается! При этом за "Карабюкспор" Евгений дебютировал с поражения 1:4 от "Аланьяспора". Но самое обидное: его партнер Рыбка в этом спарринге, столкнувшись со своим же защитником, повредил колено и выбыл до 8 недель. Теперь передвигается на костылях. Вот она, растренированность. Или чрезмерное желание себя проявить? Лучше дела у Караваева, который, будто оправдывая полученный в "Фенербахче" 11-й номер, выдал 1 гол + 1 ассист в контрольной игре с "Ден

мнение

Сергей Корсунский

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции (2008-2016)

Борьба за украинский транзит: впереди два сложных года

6 января

Бой курантов на Спасской башне Кремля в новогоднюю ночь ознаменовала приближение не только столетней годовщины октябрьского переворота в России, но и начало заключительного, двухлетнего цикла непрекращающейся газовой войны России  против Украины. Только в отличие от двух предыдущих кризисов 2005/2006 и 2009/2010 годов, когда речь шла об экономическом удушении через повышение цен и переход на непрозрачные "схемы" поставок газа,  нынешняя тактика "Газпрома" заключается в полном устранении Украины как транзитера с европейского энергетического рынка. Об этом свидетельствуют, кроме всех п

Проезд может подорожать. Фото: amic.ru

Электротранспорт ударит по карманам жителей Харькова

сегодня, 17:28

Проезд может подорожать: транспортники заговорили о необходимости пересмотреть расценки
Боттас был уже на подиуме с гонщиками "Мерседес". Фото AFP

Гонщик Формулы-1 Валттери Боттас заменил чемпиона мира в "Мерседесе"

сегодня, 17:22

В сезоне-2016 финн с 85 очками занял в общем зачете пилотов восьмое место
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