Небольшой поселок вблизи польской границы Добротвор сложно отличить от маленького европейского городка. Не удивляйтесь, если поселковый голова, которого среди местных называют "мэром", встретит вас не на рабочей иномарке представительского класса, а на стареньком велосипеде. Кичиться своим статусом и богатством здесь не принято. Удивляет также и состояние жилого фонда. В частном секторе на въезде в поселок ровными рядами стоят двухэтажные коттеджи, огражденные невысоким забором. Все дома построены по типовому проекту, а рядом – ухоженные газоны.

В отличие от многих украинских моногородов, каждая многоэтажка здесь отштукатурена и покрашена. Нет лоскутного разноцветного утепления отдельных квартир, которое все чаще уродует украинские дома, нет аварийных балконов и выбитых в подъезде окон. Вместо этого целые улицы выкрашены в теплые тона, а дома отремонтированы. Бросается в глаза практически стерильная частота: дворники вручную метут дороги даже там, где, казалось бы, и так нет мусора.

Город осень. Фото: Данил Павлов

Добротворцы, как и полагается жителям поселка с таким названием, доброжелательны и набожны. В городке мирно уживаются сразу несколько приходов разных христианских конфессий. Здесь не принято отказывать тем, кто просит о помощи. Приехав в поселок, мы зашли в маленькую кафешку недалеко от центра, в которой работают несколько женщин средних лет. В заведении прохладно, чисто и практически пусто – посетителей ждут только ближе к вечеру. Следом за нами в кафе заходит девушка в порванной розовой куртке. Она держится за опухшую щеку и что-то говорит женщине за прилавком, видимо, просит деньги. Официантка достала из кармана несколько купюр и, не задумываясь, отдала девушке. Добротворцы еще много раз удивляли нас своей доброжелательностью.

ЧЕМ ЖИВЕТ ГОРОД

В центре города практически не встречаются машины украинского производства, нет и стареньких "Ланосов" или дедушкиных "Жигули" – все ездят на иномарках. Автомобили покупают в соседней Польше, где они в несколько раз дешевле. Каждая третья машина – с польскими номерами. Их перевозят через границу без регистрации.

Как рассказала нам местная жительница Ирина, многие горожане чаще бывают в Польше, чем в соседнем Львове. Из-за границы везут конфеты, одежду, машины. Что-то после перепродают в Украине, а что-то оставляют себе.

"Например, сигареты, можно дешево купить в Украине, а машины и даже одежду – в Польше", – поясняет местная жительница Ирина. Горожане смотрят польские каналы, регулярно пересекают границу и отправляют своих детей получать высшее образование в Польше. Даже в школе, выбирая второй иностранный язык, от польского отказались – его и так все знают.

Проблем с ЖКХ в городе нет. Фото: Данил Павлов

Близость с границей позволяет местным жителям зарабатывать, однако, все же главный работодатель в поселке – теплоэлектростанция. В 2012-м она вошла в состав энергетической компании ДТЭК. С этого момента ситуация на станции, рассказывает директор ТЭС Олег Таращук, кардинально изменилась. Инвестиции крупной компании позволили сразу же реконструировать один из энергоблоков. Это значит – дать новую жизнь энергоблоку и работу людям на следующие как минимум 15 лет. На этом блоке энергетики установили новый электрофильтр, который очищает уходящие газы после сжигания угля в 20 раз эффективнее, чем старый, которому было уже 50 лет. Кроме того, изменились подходы к безопасности – теперь на территории предприятия работника без униформы и каски не встретишь.

"Да если бы не ДТЭК, город бы вообще вымер", – уверен местный житель Александр. На ТЭС работает практически каждый второй добротворец, при этом средняя зарплата на станции – почти девять тысяч гривен. Для сравнения средняя зарплата по Львовской области – 4644.

Электростанция играет важную роль в энергетической безопасности всей страны – большая часть вырабатываемой электроэнергии поступает в единую систему, после свет попадает в дома украинцев по всей стране. Так, станция вырабатывает за год в 370 раз больше электроэнергии, чем потребляет поселок Добротвор. Кроме того, часть электроэнергии экспортируют в Польшу, обеспечивая страну валютой. В Добротворе живут примерно 7 тысяч человек, это 0,3% от всего населения области, а электроэнергии, которую вырабатывают в поселке, может хватить на обеспечения потребностей половины Львовской области.

Большинство добротворцев работают на ТЭС. Фото: Данил Павлов

Те, кому не удалось устроиться на станцию, чаще всего ищут работу в Европе, там же и платят налоги, в то время как бюджет поселка пополняется за счет нескольких мелких предприятий и станции.

Одна из главных проблем промышленных моногородов – рабочие места для женщин. Эту проблему, рассказывает мэр Роман Николаев, удалось решить с помощью ДТЭК. Руководство компании нашло предпринимателей, которые возродили в городке текстильной производство.

Средняя зарплата на станции – почти 9 тысяч гривен. Фото: Данил Павлов

"У нас маленький поселок – реально тех, кто хотел бы работать, но негде, человек 100. Люди ездят в Старый Ярычев, пакуют печенье. Есть швейные фабрики, мебельные фабрики. Особенно ездят женщины. Мужчины сконцентрированы на Польшe – контрабанду возят, имеют какие-то свои бизнесы. Есть много предпринимателей, которые занимаются нелегальными перевозками", – рассказывает нам поселковый голова.

БЫТ ГОРОДА

В городе нет проблем с инфраструктурой. Мы не увидели в поселке разбитых дорог, аварийных домов и заброшенных зданий. Часть зданий удалось отремонтировать опять-таки благодаря ДТЭК – на это выделили около пяти миллионов гривен. Компания строго выполняет данные обещания громаде – развивать город, делать жизнь в нем лучше. С 2012 года ДТЭК инвестировал в социальные проекты Добротвора более 18 млн грн, а кроме того исправно выплачивает все налоги в бюджет города – уже около 54 млн грн с 2013 года. 2/3 бюджета города наполняется именно за счет отчислений от Добротворской ТЭС.

Не коснулась местных жителей и проблема роста тарифов на коммуналку – здесь она значительно дешевле. ТЭС продает тепло и подогревают воду для местных жителей по тарифу, который в несколько раз ниже львовского. К примеру, Гкал тепла в областном центре "Львовтеплоэнерго" продает за 1214,4 гривни, а Добротворская ТЭС для жителей поселка – за 393 гривни. Учитывая, что для отопления двухкомнатной квартиры в среднем понадобится 1,3 Гкал, во Львове это будет стоить 1578 гривен, а в Добротворе в три раза дешевле – всего 510 гривен. Такая выгода для города энергетиков.

Центр Добротвора. Фото: Данил Павлов

Одно из достоинств поселка – развитая спортивная инфраструктура. На развитие спортивного досуга поселковый совет бросил все силы – открывают кружки, для гребцов отремонтировали набережную, в поселке регулярно проводят спортивные соревнования. До своего мэрства Игорь Николаев занимался бизнесом, а еще раньше – греблей и футболом. Но своей настоящей любви – футболу – Николаев остался верен.

В 2015-м, как рассказал нам сам Роман Николаев, он "просто зарегистрировался кандидатом в мэры" и без какой-либо агитации занял должность поселкового головы. – Я не думал, что меня снова выберут. Когда во второй раз шел на выборы, реально даже посчитал голоса. Тогда и понял, что и в этот раз выиграю у Василия Петровича, – вспоминает Роман Игоревич.

ДОСУГ И ОБРАЗОВАНИЕ

Сразу напротив общеобразовательной школы расположена общественная библиотека им. Василия Петраха. Внешне она больше напоминает двухэтажный отремонтированный офис. Библиотекарь Оксана Дмитриевна встречает читателей на входе, ее рабочее место находится в читальном зале, а над столом библиотекаря висит внушаемых размеров портрет Петраха.

- Библиотека наша была построена на деньги из фонда нашего выдающегося земляка Василия Петраха еще в 2003-м. Сейчас, правда, деньги в фонде закончились и нам приходиться зарабатывать самим, – рассказывает женщина.

Местная библиотека. Фото: Данил Павлов

Ремонту в библиотеке позавидовали бы многие коллеги нашей собеседницы. На втором этаже есть компьютерный класс, небольшой конференц-зал с телевизором для презентаций. Особенно Оксана Дмитриевна гордится собранием периодических изданий.

– А где вы еще увидите собрание "Правительственного курьера", "Высокого замка" за несколько лет. Можно прийти и любой номер увидеть.

Книги в библиотеке можно брать бесплатно, зарабатывает Оксана Дмитриевна на тренингах и "продленках" для школьников. Читать в Добротворе – модно. Вопреки представлению о том, что дети неохотно берут в руки книгу, библиотекарь рассказывает – каждый день приходят несколько десятков школьников, просят книги, которых нет в районной библиотеке, следят за новинками. В июле этого года детская библиотека Добротвора пополнилась книгами-подарками от пресс-службы ДТЭК и журналистов Украины. Так решили в этом году поздравить с Днем журналиста сами причастные к нему – отправили в 10 библиотек небольших городов Украины по 40 книг для детворы.

Приходят в библиотеку и добротворцы, которые уже много лет как окончили школу. По словам Оксаны Дмитриевны, местные жители много читают, а самым большим спросом пользуется современная украинская литература – Юрий Андрухович, Лина Костенко, Люко Дашвар.

Библиотека работает бесплатно. Фото: Данил Павлов

- Сейчас в истории Украины сложный период, и люди ищут ответы на те вопросы, которые возникают в современном обществе. Ищут их и в Церкви, и в книгах. И ответ на любой самый сложный вопрос есть в литературе, – уверена Оксана Дмитриевна.

Гордятся добротворцы своей музыкальной школой. – У нас там огромный черный рояль! Директор школы очень долго мечтал, и вот ДТЭК купил! Такого в районе нигде не встретите, – рассказала нам сотрудница мэрии. Директор музыкальной школы Игорь Таней охотно согласился показать тот самый -рояль. Два года назад музыкальная школа переехала из нескольких скромных комнат местного общежития в в отремонтированное двухэтажное здание, с большим концертным залом, комнатами со звукоизоляцией.

Рояль в музыкальной школе. Фото: Данил Павлов

Школьников в городе много (до тысячи человек), и примерно каждый пятый, по словам Игоря Таней, играет на музыкальном инструменте.

Музыкальная школа. Фото: Данил Павлов

В Добротворе работают всего несколько кафе и столовая для энергетиков. Тем, кто хочет попасть в ресторан, придется ехать в ближайший крупный город – Львов. Однако, на отсутствие досуга местные жители не жалуются: в музыкальной школе регулярно проводят концерты, и послушать учеников приходят не только родители, но и просто ценители музыки.

- Если в театр хочется, можно во Львов поехать на выходные. Но у нас тут лучше, чем во Львове. Тихо, спокойно. Очень чисто и красиво. Люди у нас приученные к порядку, от большого города голова болит, а у нас тут душа отдыхает, – рассказывает о Добротворе местная жительница.

В Добротворе мы встретили доброжелательных людей, чистые дороги, отремонтированные улицы. Поселок с уверенностью можно назвать успешным примером монопрофильного городка, где и градообразующее предприятие, и местная власть работают на пользу местных жителей. Сюда хочется возвращаться и здесь есть, чему поучиться другим городам.