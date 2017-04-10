"Солидные" преступники эмигрируют из Донецкой области – Аброськин

Правоохранители продолжают фиксировать снижение преступности на подконтрольной Украине части Донецкой области – 6,6% зарегистрированных уголовных преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – 7574 (-532), в т.ч. на 18,6% тяжких и особо тяжких – 2396 (- 549). Об этом в Facebook сообщил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Солидные" преступники эмигрируют из Донецкой области. Уровень раскрытия, к примеру, убийств общеуголовной направленности составляет практически 100%. В первом квартале было совершено таких убийств – 31, из которых раскрыто 29. Кроме того, с учетом прошлых лет раскрыто 33 преступления. Мелкие преступники промышляют кражами. И это прогнозируемо – чем ниже уровень жизни населения, тем больше совершается краж. В этом году зарегистрированы 3291 факт, из которых раскрыто 798. С учетом прошлых лет раскрыто 970 преступлений", – написал он.

По его словам, правоохранители продолжают изымать из незаконного оборота целые арсеналы оружия. "За три месяца текущего года изъято 49 единиц огнестрельного оружия (9 автоматов, 20 карабинов и винтовок, 9 пистолетов и револьверов, 11 единиц атипичной оружия). Также, изъято 9349 боеприпасов (11 гранатометов, 153 гранаты, 192 других боеприпасов, 8993 патронов) и 9,5 кг взрывчатого вещества", – написал Аброськин.