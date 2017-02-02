Трое львовских полицейских погорели на взятке

Сегодня, 10:51

Правоохранители требовали восемь тысяч гривен за закрытие уголовного производства

Во время задержания. Фото: ssu.gov.ua
Во время задержания. Фото: ssu.gov.ua

Во Львове на взятке задержали трех сотрудников одного из отделов Нацполиции области, которые требовали деньги от подозреваемого за закрытие уголовного производства.

"Полицейские хотели получить восемь тысяч гривен от местного жителя, который причастен к нанесению телесных повреждений другим лицам в результате ДТП", – сообщает пресс-служба СБУ.

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Оперативники спецслужбы задержали злоумышленников в одном из райцентров Львовщины во время получения денег. Открыто уголовное производство.

Напомним, недавно на взятке поймали чиновника Черновицкого горсовета, который требовал от частного предпринимателя 5 тысяч гривен.
взятка, сбу, Львов, полицейские, коррупционер

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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