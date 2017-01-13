Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
Аферист выманил две тысячи гривен у мужчины, искавшего свою собаку http://www.segodnya.ua/img/article/7879/48_main.1484305928.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/48_tn.1484305928.jpg Украина Хозяин животного, не проверив полученную информацию, перевел деньги на счет

Аферист выманил две тысячи гривен у мужчины, искавшего свою собаку

Сегодня, 19:16

Хозяин животного, не проверив полученную информацию, перевел деньги на счет

Фото: gazeta-ch.ru
Фото: gazeta-ch.ru

В Вознесенске (Николаевская область) аферист выманил две тысячи гривен у 40-летнего мужчины, который искал свою потерявшуюся собаку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Мужчина разместил в интернете объявление о пропаже его домашнего любимца, где были указаны контакты, и шла речь о денежном вознаграждении.

"Вскоре на мобильный мужчины позвонил неизвестный, который сообщил, что якобы нашел собаку. Хозяин животного, не проверив полученную информацию, перевел на счет, указанный собеседником, вознаграждение в сумме 2 тысячи гривен. А уже потом, когда он пытался снова связаться с незнакомцем, то связь с ним была потеряна", – рассказали в полиции.

По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Одессе полиция разоблачила брачного афериста, который выманил у 20 женщин свыше 150 тыс. долларов.
собака, мошенник, мужчины, полиция, аферисты, николаевская область, объявление, хозяин

Вы сейчас просматриваете новость "Аферист выманил две тысячи гривен у мужчины, искавшего свою собаку". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мотор

За пару секунд до спасения

Чудесное спасение собаки во время авторалли

31 Августа 2016, 14:20

Автомобиль попал на кочку и перелетел над псом

Украина

В Николаеве женщина устроила "шоу"

В Николаеве женщина выбросила из окна щенка и травмировала вазой пешехода

7 Сентября 2016, 17:15

Прохожую забрала "скорая"

Запад

В Тернополе задержали торговцев с арсеналом оружия

29 Сентября 2016, 20:13

«Бизнесменам», желавшим  продать пулемет и гранатомет, помешала полиция

Происшествия и криминал

32-летнего мужчину подозревали в ограблении таксиста. Иллюстрация: М.Чернов, mediaport.ua

Резонансное дело: мужчина умер во время задержания полицейскими

24 Августа 2016, 22:40

Прокуратура расследует смерть мужчины при задержании полицейскими с применением силы и спецсредств  в Николаевской области

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.