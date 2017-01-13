Аферист выманил две тысячи гривен у мужчины, искавшего свою собаку

В Вознесенске (Николаевская область) аферист выманил две тысячи гривен у 40-летнего мужчины, который искал свою потерявшуюся собаку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Мужчина разместил в интернете объявление о пропаже его домашнего любимца, где были указаны контакты, и шла речь о денежном вознаграждении.

"Вскоре на мобильный мужчины позвонил неизвестный, который сообщил, что якобы нашел собаку. Хозяин животного, не проверив полученную информацию, перевел на счет, указанный собеседником, вознаграждение в сумме 2 тысячи гривен. А уже потом, когда он пытался снова связаться с незнакомцем, то связь с ним была потеряна", – рассказали в полиции.

По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Одессе полиция разоблачила брачного афериста, который выманил у 20 женщин свыше 150 тыс. долларов.