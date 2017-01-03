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Бандера и Шухевич должны вернуться в Украину – Омелян http://www.segodnya.ua/img/article/7853/87_main.1483455566.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/87_tn.1483455566.jpg Украина По словам министра, последний приют великим украинцам должна дать украинская земля, а не кладбища мира

Бандера и Шухевич должны вернуться в Украину – Омелян

Сегодня, 16:58

По словам министра, последний приют великим украинцам должна дать украинская земля, а не кладбища мира

Владимир Омелян Фото: пресс-служба Мининфраструктуры
Владимир Омелян Фото: пресс-служба Мининфраструктуры

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что в Украину должны вернуться останки лидера ОУН Степана Бандеры, главнокомандующего УПА Романа Шухевича и других известных украинцев. Об этом глава Мининфраструктуры написал на своей странице в Facebook.

"Они должны вернуться домой. Дорошенко, Головатый, Олесь, Бандера, Шухевич, Коновалец, Скоропадский, Петлюра, Винниченко... Все сотни героев, которые жили Украиной, а Украина жива благодаря их жертвенности. Последний приют должна дать украинская земля, в Украинском Пантеоне, а не кладбища мира", – написал Омелян.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о том, что при Минкультуры Украины будет создана специальная комиссия, которая займется пробелмами перезахоронения выдающихся украинцев.

Напомним, глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что Украина как государство должна сама инициировать возвращение останков выдающихся укаринцев на родную землю для захоронения в Национальном пантеоне.

Известный украинский поэт Александр Олесь должен быть перезахоронен на Лукьяновском кладбище в Киеве. Об этом рассказал на своей странице в Facebook глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

"Александр Олесь должен быть перезахоронен в Украине. Лучшее место для этого – аллея почетных захоронений на Лукьяновском кладбище", – написал Вятрович.

Однако, по его словам, решение этой конкретной проблемы не решает проблему в целом.

"В мире разбросаны могилы выдающихся украинцев. Часть из них останется на месте и будет требовать совместной опеки местных украинских общин и украинского государства. Часть предстоит перезахоронить в Украине из-за невозможности заниматься ими на месте нынешнего захоронения", – объяснил глава Института.

При этом, по его мнению, Украина как государство должна сама инициировать возвращение останков выбающихся укаринцев на родную землю для захоронения в Национальном пантеоне.

МИД Украины сообщил о принудительной эксгумации останков Александра Олеся и его супруги на кладбище в Праге (Чехия).

Согласно сообщению, на месте, где была могила Александра Олеся, был захоронен Владимир Михайлишин, выходец из Украины, который до недавнего времени ухаживал за захоронением Александра Олеся и платил необходимую ренту.

Напомним, по чешским законам необходимо вносить ренту за 10 лет пользования местом на кладбище. Рента составляет около 20 тыс. чешских крон на 10 лет (примерно 20 тыс. грн).

После смерти Михайлишина его сын, как законный наследник, принял решение о захоронении отца в могиле, в которой был похоронен Олесь.

"При вмешательстве Посольства Украины останки Александра Олеся и его жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников Александра Олеся, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения останков", – сообщает пресс-центр МИД.

Александр  Олесь (1878-1944) - украинский прозаик и поэт. Сын Олеся - писатель и археолог Олег Ольжич, один из лидеров ОУН. 
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"Сегодня"

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