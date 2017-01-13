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Безвизовый режим для Украины будет, украинцы его заслуживают – посол ЕС http://www.segodnya.ua/img/article/7881/37_main.1484331558.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/37_tn.1484331558.jpg Украина Мингареллы отметил: решение ЕС по визовое либерализации для Грузии показывает, что Евросоюз "движется в правильном направлении"

Безвизовый режим для Украины будет, украинцы его заслуживают – посол ЕС

Сегодня, 20:19

Мингареллы отметил: решение ЕС по визовое либерализации для Грузии показывает, что Евросоюз "движется в правильном направлении"

Хьюг Мингарелли. Фото: rbc.ua
Хьюг Мингарелли. Фото: rbc.ua

В представительстве ЕС в Украине не могут назвать конкретную дату согласования "безвиза" для Украины, но надеются, что это произойдет на протяжении следующих нескольких месяцев. Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине посол Хьюг Мингарелли, передает УНН.

"Я не могу назвать вам точную дату, но надеюсь, что в течение следующих нескольких месяцев будет формальное решение, которое разрешит украинцам краткосрочное пребывание в Евросоюзе без виз. Украинский народ этого заслуживает, ведь Украина выполнила все обязательства, все условия, которые выдвинул ЕС ", – сказал он.

По словам посла, решение в пользу упрощения визового режима для Грузии, принятое в ЕС накануне, является доказательством того, что Евросоюз "движется в правильном направлении в вопросе упрощения визового режима для Грузии и Украины".

Как отметил Мингарелли, решение о Грузии принято несколько раньше потому, что между Грузией и ЕС ранее начался процесс обсуждения и внедрения "безвиза".

"В этом нет никакого политического основания, уверяю вас. По сути, не никаких проблем – все соглашаются, что Украина выполнила все, что должна была, и украинцы должны имкеть возможность путешествовать на короткий срок в ЕС без виз", – добавил он.

В декабря 2016 года Евросоюз согласовал обновленный механизм приостановки безвизовых режимов для третьих стран, от которого зависел прогресс во внедрении "безвиза" для Украины и Грузии.

Как пояснил Мингарелли, Украина теперь дождаться формального одобрения этого механизма, после чего состоится "триалог" – консультации между Советом ЕС Европарламентом и Еврокомиссией, – чтобы окончательно согласовать визовой либерализации для Украины.

Напомним, ранее Мингарелли заявил, что долгое время украинские элиты использовали страну в качестве банкомата, обеспечивая себе богатство и процветание за счет всех людей.
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