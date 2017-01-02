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EX.UA возвращается: файлообменник возобновил работу на новом домене http://www.segodnya.ua/img/article/7851/48_main.1483351048.png http://www.segodnya.ua/img/article/7851/48_tn.1483351048.png Украина Сервис стал платным, но при этом, как отмечается на сайте, полностью безопасным и защищенным

EX.UA возвращается: файлообменник возобновил работу на новом домене

Сегодня, 11:56

Сервис стал платным, но при этом, как отмечается на сайте, полностью безопасным и защищенным

EX.UA возобновил работу на новом домене FEX.NET. Фото: из открытых источников
EX.UA возобновил работу на новом домене FEX.NET. Фото: из открытых источников

Известнейший украинский файлообменник EX.UA возобновил работу на новом домене. Об этом сообщается на стартовой странице сайта.

"Решение портала о прекращении деятельности вызвало у пользователей множество вопросов. На портал пришло огромное количество запросов, где теперь можно будет хранить файлы. За время существования сервис ЕХ-файлы стал персональным накопительным диском для многих граждан Украины. На нем хранились личные архивы, профессиональные наработки и персональные подборки файлов. Сообщаем, что сервис ЕХ-файлы перезапущен на домене FEX.NET (File EXchange Network). Он реализован на принципиально новой технологической платформе, что обеспечит дополнительное удобство использования", – говорится в сообщении.

Отмечается, что функционал будет расширяться. Также вводится плата за хранение данных. "FEX.NET должен стать новым этапом в развитии сервисов хранения информации, и это будет украинский ресурс. Он станет полностью защищенным и абсолютно безопасным", – отмечается в заявлении.

Напомним, что 16 ноября, крупнейший в Украине файлообменник EX.UA сообщил о решении прекратить работу. Таким образом ресурс отреагировал на закон о господдержке кино и борьбе с пиратством в интернете (№ 3081-д).
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