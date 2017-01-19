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Форум в Давосе: Порошенко встретился с Рютте http://www.segodnya.ua/img/article/7898/67_main.1484837204.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/67_tn.1484837204.jpg Украина Премьер Нидерландов подтвердил необходимость продолжения санкционного давления на Россию

Форум в Давосе: Порошенко встретился с Рютте

Сегодня, 16:46

Премьер Нидерландов подтвердил необходимость продолжения санкционного давления на Россию

Петр Порошенко и Марк Рютте. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко и Марк Рютте. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко в Давосе встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Порошенко подчеркнул, что решение декабрьского заседания Европейского Совета открывают перспективы для завершения Нидерландами процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Премьер-министр Нидерландов, в свою очередь, подтвердил поддержку Украины в вопросе необходимости продолжения санкционного давления на Россию до полного выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности государства, включая Крым, а также скорейшего введения ЕС безвизового режима для граждан Украины.

Собеседники также скоординировали усилия, направленные на привлечение к ответственности виновных в сбитии "Боинга" Малайзийских авиалиний МН-17

Как сообщалось, 15 декабря на саммите ЕС лидеры Евросоюза согласились с предложениями премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, которые направлены на разблокирование ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которая была приостановлена из-за отрицательного результата референдума в Нидерландах.
Предложения Нидерландов оформлены в виде приложения к Соглашению.

Евросовет подчеркнул, что решение, изложенное в приложении, является юридически обязательным для 28 государств – членов Европейского Союза и может быть изменено или отменено только по общему согласию их глав государств и правительств. Речь идет о том, что соответствующее решение вступит в силу после того, как Королевство Нидерланды ратифицирует соглашение и Союз его заключит. Если же этого не произойдет, то решение прекратит свое существование.

В тот же день Рютте заявил, что намерен как можно быстрее предложить нидерландскому парламенту ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, основываясь на принятом на саммите ЕС законодательно обязательном решении.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что правительство Королевства Нидерланды после 15 марта 2017 года внесет на рассмотрение верхней палаты парламента (Сената) вопрос ратификации Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
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"Сегодня"

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