Где посмотреть фильмы и сериалы онлайн: названы самые популярные киносайты среди украинцев

Среди лидеров по посещаемости в прошлом году были Kinogo.co, Ex.ua и Megogo.net

Сайты, на которых можно посмотреть кино онлайн, посещает 7,6 миллиона украинских пользователей на персональных компьтерах ежемесячно, что соответствует 41,7% всей интернет-аудитории страны.

Об этом говорится в исследовании "Gemius Украина".

По данным аналитиков, пользователи наиболее часто заходят на Kinogo.co – 4,3 миллиона человек посетили сайт в октябре 2016 года (23,4% всей интернет-аудитории). Второе место занял сайт EX.UA, который посетили 2,9 миллиона интернет-пользователей (15,9%). Следующие три места в украинском рейтинге составляют Megogo.net – 2,2 млн, 12,1%, My-hit.org – 2 млн, 10,8% и Seasonvar.ru – 1,6 млн (8,7%).

Анализ социально-демографического портрета украинцев, посещающих онлайн кинотеатры, показал, что это, в первую очередь, молодые люди: 62,1% составляют пользователи от 14 до 34 лет. Доля других возрастных групп среди зрителей этих сайтов существенно ниже: аудитория в возрасте от 35 до 44 лет составляет 19,2%, в то время как пользователей от 45 до 54 лет на сайтах 10,4%, а пользователей старше 55 лет – всего 8,3%. Среди любителей онлайн-кинотеатров преобладают пользователи из городов: самую многочисленную группу (35,7%) составляют пользовати из городов с населением более 500 тысяч жителей, пользователи из сел составляют 20,7%. Среди посетителей онлайн кинотеатров наблюдается некий гендерный баланс: мужчин на сайтах 49,8%, а женщин – 50,2%.

Как выяснилось, самая большая группа любителей фильмов онлайн имеет высшее образование: 35,3% аудитории имеют высшее образование. Один из пяти пользователей работает на позиции специалиста, а каждый четвертый – студент.

Напомним, что 16 ноября, крупнейший в Украине файлообменник EX.UA сообщил о решении прекратить работу. Таким образом ресурс отреагировал на закон о господдержке кино и борьбе с пиратством в интернете (№ 3081-д). Однако уже в 2017 году сервис ЕХ-файлы перезапустили на домене FEX.NET (File EXchange Network).