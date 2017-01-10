Генштаб ВСУ определил три ключевые задачи для Сил спецопераций на 2017 год

По словам Виктора Муженко, учебный центр Сил специальных операций, созданный в прошлом году, должен заложить основу циклической подготовки специалистов

Создание собственной эффективной системы подготовки воинов Сил специальных операций – это ответственность Вооруженных Сил государства. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, передает пресс-служба Минобороны.

По словам Виктора Муженко, учебный центр Сил специальных операций, созданный в прошлом году, должен заложить основу циклической подготовки специалистов ССО.

Структура базового курса подготовки должна учесть персонификацию ответственности инструктора за подготовку специалиста ССО. Только при таких условиях из учебного центра будут выпускаться "универсальные солдаты".

"Основным акцентом подготовки спецназовцев должна быть готовность подразделений к выполнению задач", – сказал начальник Генштаба.

Как отмечается, Муженко определил три ключевых задачи на 2017 год.

Первое – создание своей (гибкой и эффективной) системы подготовки от отдельного солдата до подразделения ССО. Второе – приобретение полных боевых возможностей подразделениями до конца учебного года. Третье – наращивание учебно-материальной базы и завершения второго этапа развития учебно-тренировочного центра Сил специальных операций.

Ранее сообщалось, что министр обороны Степан Полторак утвердил концепцию создания и развития Сил специальных операций, предусматривающую два этапа на 2016-2017 года.

Концепция предусматривает поэтапное вступление в оперативно-боевые навыки. На первом этапе, в течение 2016 года, военные части спецназа будут подчинены командованию ССО. В течение 2016 года будут также созданы военные части управления, обслуживания и охраны. Один из ключевых вопросов – создание центра специальных операций.

На втором этапе, до конца 2017 года, планируется провести совершенствование подготовки всех частей по стандартам НАТО. Должна произойти синхронизация украинских подразделений с аналогичными подразделениями стран НАТО. Запланированы совместные учения с западными коллегами.