Глава НАБУ рассказал о сложностях с арестом судьи Соломенского райсуда Киева

Как отметил директор Бюро, в этом деле ведомство столкнулось со сложностями в осуществлении правосудия

На прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная САП задержали судью Соломянского районного суда. Об этом рассказал глава НАБУ Артем Сытник.

Как рассказал глава Бюро, судья получил 22 тысячи долларов якобы для того, чтобы передать их руководству Министерства юстиции Украины за внесение изменений в реестр прав на недвижимое имущество, а именно относительно наличия ареста на имущество.

При этом, как отметил директор НАБУ, в этом деле ведомство столкнулось со сложностями в осуществлении правосудия. Так, поскольку избрать меру пресечения судье Соломянского суда в этом же суде невозможно, суд проходил во Львове. Прокуроры подавали ходатайство об избрании судье меру пресечения в виде содержания под стражей, однако им заявили, что для этого необходимо согласие Высшего совета правосудия.

"Для меня это, мягко говоря, непонятно по ряду причин. Во-первых, когда встиупила в силу так называемая судебная реформа 30 сентября и буквально за несколько дней мы задержали первого судью уже по новым правилам, мы обратились в суд, представление было рассмотрено, никто не требовал согласия высшего совета правосудия. В дальнейшем были задержаны другие судьи..., опять ставился вопрос об избрании меры пресечения в виде взятия под стражу без согласия Высшего совета правосудия, но появляется интересное публичное обращение этого органа о том, что они настаивают, что нужно получать согласие Высшего совета правосудия", – рассказал Сытник.

Он подчеркнул, что толковать нормы Конституции должен Конституционный суд, а не Высший совет правосудия. Более того, он выразил удивление тем, почему до появления этого заявления прошло четыре месяца после принятия изменений.

Как отметил глава НАБУ, в объяснительной записке о внесении изменений в Конституцию в части судебной реформы указано, что подобное согласие не нужно.

"НАБУ хотело бы выразить свою позицию относительно норм Конституции, которые регламентируют задержание и арест судей, тем более, что уже была практика, что и НАБУ, и ГПУ обращались в суд, так, как это написано в объяснительной записке, и получали решение судов без согласия Высшего совета правосудия. Поэтому мы считаем это просто попыткой нивелировать судебную реформу, которую мы сейчас начинаем", – заявил он.