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Гробы прогнили, и останки провалились друг на друга – украинский дипломат о состоянии могилы Олеся http://www.segodnya.ua/img/article/7857/90_main.1483622289.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/90_tn.1483622289.jpg Украина Гошовский отметил, что эксгумация тела украинского поэта и его супруги была необходима. однако это выяснилось уже после того, как раскопали могилу

Гробы прогнили, и останки провалились друг на друга – украинский дипломат о состоянии могилы Олеся

Сегодня, 15:17

Гошовский отметил, что эксгумация тела украинского поэта и его супруги была необходима. однако это выяснилось уже после того, как раскопали могилу

Могила Александра Олеся в Чехии. Фото: zn.ua
Могила Александра Олеся в Чехии. Фото: zn.ua

Эксгумация останков украинского поэта и писателя Александра Олеся была вынужденной, потому что его гроб на Ольшанском кладбище в Праге прогнил. Об этом сообщил Временный поверенный Украины в Чехии Зиновий Гошовский.

Дипломат объяснил, что эксгумация останков украинского поэта была вынужденной. Он также отметил, что об этом сказал директор управления пражских кладбищ.

"Поскольку похоронен был Александр Олесь в 1944 году, жена в 1948 году, прогнили полностью гробы и останки провалились друг на друга", – утверждает Гошовский.

Также временный поверенный добавил, что это выяснилось, когда была вскрыта могила Олеся.

"Поэтому останки должны были поднять наверх и их переместили. У них есть специальный депозитарий", – сказал Гошовский.

По его словам, он вместе с директором управления кладбищами посетил депозитарий и увидел останки и даже сфотографировал их.

Как известно, до недавних пор ренту за могилу Олеся платил по собственной инициативе гражданин Чехии, выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и, как утверждалось, его сын Роман Михайлишин хотел похоронить отца на могиле Олеся.

В этой связи дипломат Гошовский сказал, что никаких нарушений в действиях Романа Михайлишина не было.

"Чтобы не дать ему все-таки похоронить отца своего, Владимира Михайлишина, над телами, как он очевидно планировал, над останками Александра Олеся и его жены, договорились с директором кладбищ о том, что эти останки будут сохранены в депозитарии", – сказал Гошовский.

При этом дипломат сказал, что на связь с Романом Михайлишиным выйти не удалось. Как сказал Гошовский, Владимир Михайлишин по имеющейся информации не оставлял завещания о его захоронении.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о том, что при Минкультуры Украины будет создана специальная комиссия, которая займется пробелмами перезахоронения выдающихся украинцев.

Напомним, глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что Украина как государство должна сама инициировать возвращение останков выдающихся укаринцев на родную землю для захоронения в Национальном пантеоне.

МИД Украины сообщил о принудительной эксгумации останков Александра Олеся и его супруги на кладбище в Праге (Чехия).

Согласно сообщению, на месте, где была могила Александра Олеся, был захоронен Владимир Михайлишин, выходец из Украины, который до недавнего времени ухаживал за захоронением Александра Олеся и платил необходимую ренту.

Напомним, по чешским законам необходимо вносить ренту за 10 лет пользования местом на кладбище. Рента составляет около 20 тыс. чешских крон на 10 лет (примерно 20 тыс. грн).

После смерти Михайлишина его сын, как законный наследник, принял решение о захоронении отца в могиле, в которой был похоронен Олесь.

"При вмешательстве Посольства Украины останки Александра Олеся и его жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников Александра Олеся, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения останков", – сообщает пресс-центр МИД.

Александр  Олесь (1878-1944) - украинский прозаик и поэт. Сын Олеся - писатель и археолог Олег Ольжич, один из лидеров ОУН. 
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Источник:

УНИАН

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