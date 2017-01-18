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Иллюстрации киевлянки покажут на всемирно известной выставке в Италии http://www.segodnya.ua/img/article/7893/91_main.1484739368.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/91_tn.1484739368.jpg Украина Анна Сарвира пыталась попасть на эту выставку с 2008 года, когда впервые прислала туда свои работы

Иллюстрации киевлянки покажут на всемирно известной выставке в Италии

Сегодня, 07:32

Анна Сарвира пыталась попасть на эту выставку с 2008 года, когда впервые прислала туда свои работы

Одна из работ, которые Анна представит на выставке. Фото facebook.com/anna.sarvira
Одна из работ, которые Анна представит на выставке. Фото facebook.com/anna.sarvira

Украинцы продолжают покорять мир. На этот раз в центре внимания оказалась киевлянка Анна Сарвира, чьи работы отобрали среди сотен других на всемирно известную выставку детской книги Bologna Children’s Book Fair 2017. 

Анна Сарвира вошла в список 75 лучших иллюстраторов, которые, как и она, покажут свои работы в итальянской Болонье с 3 по 6 апреля. Она повезет на выставку несколько работ, среди которых иллюстрации для сборника стихов белорусского автора Сергея Прилуцкого "Вон взрослых". Это издание скоро выйдет в издательстве "Люта справа". Потом экспозиция будет продемонстрирована в Китае и США.

"Попасть на выставку было достаточно сложно, — рассказала журналистам Анна Сарвира. — Я пыталась сделать это с 2008 года, когда впервые прислала туда свои работы. Получилось с шестого раза. Стать частью такого события мирового масштаба — чудесный стимул работать дальше". Победе Сарвиры очень рады и ее родственники. "Я очень горжусь тобой, доча! Ты — мой любимый иллюстратор (и пусть обвинят меня в предвзятости)", — написала на странице дочери в соцсети Светлана Сарвира.

Анна Сарвира — художница, иллюстратор из Киева, сооснователь Клуба иллюстраторов Pictoric, который занимается организацией выставок, лекций и мастер-классов. А выставка Bologna Children’s Book Fair проходит каждый год. На ней собираются тысячи авторов, иллюстраторов, графических дизайнеров из разных стран мира. Участники презентуют свои работы и достижения, тенденции в сфере детской литературы.
Италия, выставка, картины, художник, иллюстратор

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Автор:

Илья Требор

Источник:

"Сегодня"

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