Итоги дня: новости Украины и мира, цифры и факты

Теракт в Испании, материальная помощь различным категориям украинцев и подготовка к новому учебному году

Общество

Двое украинских военнослужащих получили ранения, в зоне проведения АТО на Донбассе за минувшие сутки,погибших нет, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

20 тыс. учителей младших классов пройдут дистанционные и очные курсы подготовки для внедрения новых принципов обучения, об этом сказала министр образования и науки Лилия Гриневич.

17 тыс. человек в том числе 1,2 тыс. офицеров с начала 2017 года приняты в Вооруженные силы на службу по контракту, всего количество контрактников в армии составляет около 120 тыс. человек, сообщил представитель Министерства обороны Максим Праута.

2 836 семей военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы в запас или в отставку, в 2015-2016 годах обеспечило жильем Министерство обороны, в том числе 635 семей получили денежную компенсацию взамен надлежащего жилья.

176,3 млн грн компенсировало государство с 1 апреля – с начала действия программы "Доступные лекарства" – аптечным заведениям, что составляет 25% от общей суммы, выделенной на программу этого года (700 млн грн).

320 незаконных мигрантов пограничники задержали с начала 2017 года. Всего за годы независимости на украинской границе задержаны 120 тыс. незаконных мигрантов, сообщила Государственная пограничная служба.

798 человек сначала 2017 года погибли на водоемах страны, в том числе 81 ребенок, сообщила ГСЧС. При этом спасено 509 человек, в том числе 112 детей. В августе уже утонули 202 человека – это почти в два раза больше, чем год назад.

231 военнослужащий из 10 иностранных государств примет участие в военном параде по случаю Дня независимости, сообщил внештатный советник президента Украины Юрий Бирюков.

9,9 млрд грн направило Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") по состоянию на сегодняшний день на дорожные работы, сказал исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Славомир Новак. По его словам, проведен день ремонт на 600 кмдорог.

Еще 1 млн евро безвозмездной помощи выделила Германия для поддержки украинцев, пострадавших от войны на Донбассе.

Экономика

30 тыс. тонн меда украинские пчеловоды экспортировали за первое полугодие, основными покупателями являются регионы с высокой покупательной способностью потребителей – Европа и США. За последние 10 лет экспорт меда увеличился в семь раз. В 2016 году, по данным Минагропрода, было экспортировано 57 тыс. т меда.

1,3 млрд грн потратил в прошлом году Нацбанк на печать банкнот и изготовление монет, сообщил заместитель директора департамента стратегии и реформирования НБУ Руслан Кравец. Сумма наличных средств, находящихся в обращении в Украине, по состоянию на 1 июля 2017 года составляла 331 млрд грн. При этом 328,9 млрд грн- банкноты (2,8 млрд штук), а монеты – 2,04 млрд гривен (12,9 млрд штук).

55,72 млн абонентов мобильной связи было на 1 июля в Украине, на 1 апреля их было 56,31 млн. Но нужно понимать, что в данном случае речь идет не о людях, а о числе активных SIM-карт, у одного человека их может несколько.

Мир

14 человек погибли и около 100 пострадали в результате терактов в испанских Барселоне и Камбрильсе. Граждане 24 стран погибли или получили ранения.

Увеличился на 0,6% ВВП еврозоны и стран ЕС за второй квартале, по данным Евростата. По сравнению с тем же периодом прошлого года ВВП вырос на 2%. В лидерах роста Чехия, ВВП которой увеличился на 2,3%. Далее идут Швеция, Румыния, Голландия и Латвия, экономика которых выросла более чем на 1%. В годовом выражении лучшие показатели у Румынии.

Вырос на 8,7% во втором квартале в годовом выражении совокупный доход турецкой туриндустрии. В 2016 году поток туристов в Турцию был самым низким с 1999 года.Доход от этой отрасли составляет 12% ВВП страны. По данным Международной организации туризма, Турция занимает сейчас 10 место среди самых посещаемых в мире.