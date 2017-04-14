Какие выходные и отпуск положены украинцам

Сегодня, 05:46

Работнику положен отпуск продолжительностью 24 календарных дня

Какой отпуск положен украинцам.Фото: архив
Какой отпуск положен украинцам.Фото: архив

Нормальная продолжительность рабочего времени, согласно закону, не может превышать 40 часов в неделю. При этом каждый день посреди рабочего дня можно отдыхать (перерыв на обед), отдых должен длиться не более двух часов. Дополнительные перерывы предусмотрены для кормящих мам – 30 минут после каждых трех часа работы. Кроме того, работнику положен отпуск продолжительностью 24 календарных дня.

По пятницам (перед выходными) и накануне праздников рабочий день должен быть на один час меньше. Привлекать сотрудника к сверхурочной работе можно только в предусмотренных законом случаях:

  • Если это нужно для обороны страны 
  • Если произошла авария 
  • Если это общественно важные работы 
  • Если есть необходимость закончить начатую работу 
  • Работа в сверхурочное время оплачивается в двойном размере.

Заключая трудовой договор, сотрудник должен предъявить паспорт, трудовую книжку, военный билет или приписное свидетельство (для мужчин). В отдельных случаях также могут потребовать предоставить документы о состоянии здоровья (если это требуется для работы) и документ об образовании. Любые другие документы, в том числе справку о месте регистрации, требовать нельзя. "Работник не может быть допущен к работе без заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением собственника или уполномоченного им органа", – говорится в КЗоТе.
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Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

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