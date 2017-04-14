Какие выходные и отпуск положены украинцам
Работнику положен отпуск продолжительностью 24 календарных дня
Нормальная продолжительность рабочего времени, согласно закону, не может превышать 40 часов в неделю. При этом каждый день посреди рабочего дня можно отдыхать (перерыв на обед), отдых должен длиться не более двух часов. Дополнительные перерывы предусмотрены для кормящих мам – 30 минут после каждых трех часа работы. Кроме того, работнику положен отпуск продолжительностью 24 календарных дня.
По пятницам (перед выходными) и накануне праздников рабочий день должен быть на один час меньше. Привлекать сотрудника к сверхурочной работе можно только в предусмотренных законом случаях:
- Если это нужно для обороны страны
- Если произошла авария
- Если это общественно важные работы
- Если есть необходимость закончить начатую работу
- Работа в сверхурочное время оплачивается в двойном размере.
Заключая трудовой договор, сотрудник должен предъявить паспорт, трудовую книжку, военный билет или приписное свидетельство (для мужчин). В отдельных случаях также могут потребовать предоставить документы о состоянии здоровья (если это требуется для работы) и документ об образовании. Любые другие документы, в том числе справку о месте регистрации, требовать нельзя. "Работник не может быть допущен к работе без заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением собственника или уполномоченного им органа", – говорится в КЗоТе.
Вы сейчас просматриваете новость "Какие выходные и отпуск положены украинцам ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии