Какие выходные и отпуск положены украинцам

Нормальная продолжительность рабочего времени, согласно закону, не может превышать 40 часов в неделю. При этом каждый день посреди рабочего дня можно отдыхать (перерыв на обед), отдых должен длиться не более двух часов. Дополнительные перерывы предусмотрены для кормящих мам – 30 минут после каждых трех часа работы. Кроме того, работнику положен отпуск продолжительностью 24 календарных дня.

По пятницам (перед выходными) и накануне праздников рабочий день должен быть на один час меньше. Привлекать сотрудника к сверхурочной работе можно только в предусмотренных законом случаях:

Если это нужно для обороны страны

Если произошла авария

Если это общественно важные работы

Если есть необходимость закончить начатую работу

Работа в сверхурочное время оплачивается в двойном размере.

Заключая трудовой договор, сотрудник должен предъявить паспорт, трудовую книжку, военный билет или приписное свидетельство (для мужчин). В отдельных случаях также могут потребовать предоставить документы о состоянии здоровья (если это требуется для работы) и документ об образовании. Любые другие документы, в том числе справку о месте регистрации, требовать нельзя. "Работник не может быть допущен к работе без заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением собственника или уполномоченного им органа", – говорится в КЗоТе.