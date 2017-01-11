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Календарь праздников на весь 2017 год: украинцы будут отдыхать почти месяц http://www.segodnya.ua/img/article/7871/70_main.1484128613.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/70_tn.1484128613.jpg Украина Вместе с субботами и воскресеньями в этом году будет 118 выходных дней

Календарь праздников на весь 2017 год: украинцы будут отдыхать почти месяц

Сегодня, 11:55

Вместе с субботами и воскресеньями в этом году будет 118 выходных дней

Фото: bukovel.com
Фото: bukovel.com

В этом году украинцы будут отдыхать на праздники почти месяц: согласно распоряжению Кабмина, в 2017-м жители нашей страны будут гулять 28 дней, из которых 13 — рабочих. 

Так, самыми длинными в этом году будут выходные на майские праздники и 26-й День независимости — по четыре дня. А самые короткие праздники, по одному выходному дню среди недели, припадают на День Конституции и Международный женский день (см. инфографику). В общей же сложности, согласно календарю, в этом году украинцы будут отдыхать 118 дней (все выходные и праздники).

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Всего в Украине на официальном уровне закреплено десять праздников. А вот в США официальных праздников 11, среди которых есть и День Мартина Лютера Кинга, и День президентов, и даже День Колумба. В Великобритании существует от восьми (в Англии и Уэльсе) до десяти официальных выходных (в Северной Ирландии). Среди них есть и День святого Патрика, и Страстная Пятница. Тем временем в Германии на государственном уровне отмечают от девяти до тринадцати дат, в зависимости от региона. А вот в солнечной Японии существует 16 общенациональных праздников. В их числе отмечают День совершеннолетия, День моря, День почитания старших и День физкультуры — эти праздники ввели в 2000 году в качестве "системы счастливых понедельников", которые позволяют получить длинные выходные.
отдых, работа, праздники, выходные

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Автор:

Ирина Крикуненко

Источник:

"Сегодня"

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