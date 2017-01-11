Календарь праздников на весь 2017 год: украинцы будут отдыхать почти месяц

В этом году украинцы будут отдыхать на праздники почти месяц: согласно распоряжению Кабмина, в 2017-м жители нашей страны будут гулять 28 дней, из которых 13 — рабочих.

Так, самыми длинными в этом году будут выходные на майские праздники и 26-й День независимости — по четыре дня. А самые короткие праздники, по одному выходному дню среди недели, припадают на День Конституции и Международный женский день (см. инфографику). В общей же сложности, согласно календарю, в этом году украинцы будут отдыхать 118 дней (все выходные и праздники).

Всего в Украине на официальном уровне закреплено десять праздников. А вот в США официальных праздников 11, среди которых есть и День Мартина Лютера Кинга, и День президентов, и даже День Колумба. В Великобритании существует от восьми (в Англии и Уэльсе) до десяти официальных выходных (в Северной Ирландии). Среди них есть и День святого Патрика, и Страстная Пятница. Тем временем в Германии на государственном уровне отмечают от девяти до тринадцати дат, в зависимости от региона. А вот в солнечной Японии существует 16 общенациональных праздников. В их числе отмечают День совершеннолетия, День моря, День почитания старших и День физкультуры — эти праздники ввели в 2000 году в качестве "системы счастливых понедельников", которые позволяют получить длинные выходные.