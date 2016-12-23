Караван, LIP DUB, модные платья

LIP DUB и модные платья для посетителей ТРЦ Караван

Торгово-развлекательный центр "Караван", привыкший поражать посетителей оригинальным подходом к организации всевозможных мероприятий, снова удивил рынок и в который раз подтвердил статус законодателя мод. На днях состоялась первая презентация ролика LIP DUB, главные роли в котором выполнили посетители ТРЦ.

"LIP DUB – это тренд во всем мире. Этой зимой, во время празднования дня рождения сети в трех городах, мы стали первыми в Украине, кто использовал этот формат. Гости праздника с большим энтузиазмом приняли предложения стать звездами ролика. На выходе мы получили общий проект с участием посетителей, арендаторов и, собственно, ТРЦ, – рассказывает Екатерина Жураковская, директор по маркетингу DCH Real Estate, управляющей компании ТРЦ "Караван".

LIP DUB (в буквальном переводе "дубляж губами") – это музыкальный ролик с участием большого количества людей. Формат появился в США в 2007 году, когда небольшая частная компания сняла такой ролик с участием собственных сотрудников и выложила в Интернет. Популярность его была настолько велика, что по всему миру появились последователи. Сегодня в LIP DUB снимают музыкальные клипы, телевизионную рекламу, презентационные фильмы и пр. Основными правилами уже практически сформированного жанра стало постоянное движение участников; задействование большого числа людей, каждый из которых "поет" одну или несколько строчек; ну и, конечно, съемка всего действия одним дублем без монтажа.

Идея создания клипа- LIP DUB на площадке ТРЦ "Караван" возникла не случайно. "Цель – поблагодарить лояльных посетителей, которые из года в год выбирают именно ТРЦ Караван. Также это программа лояльности к арендаторам: по сюжету съемки проходят в разных магазинах и на разных площадках ТРЦ", – говорит Екатерина Жураковская.

Ближайшее мероприятие ТРЦ заинтересует, в первую очередь, девушек и женщин. Но и мужчинам, которые хотят подготовить дамам необычные и изысканные подарки, будет интересно посетить 24-25 декабря Фестиваль новогодних платьев. Гостей ожидают открытые шоу-румы украинских дизайнеров одежды и аксессуаров таких как Елена Капцова, Ольга Шинкаренко, Andrea Crocetta, Noellia, Primula Veris, Маргарита Воронцова, BOROVIK, Zephyros и многие другие. Два дня с 12:00 до 18.00 будут представлены beauty-зоны, где можно будет получить рекомендации от визажистов BOYKO Beauty Salon & School, получить бесплатный экспресс макияж и 70% на услугу оформления бровей. Кроме того, для всех посетителей будет работать планета стиля и тепла от LuckyLOOK. И конечно, впереди – Новый год! В этот период Караван буквально превращается в сказку с самой красивой елкой, домиком деда мороза, утренникам и для малышей и активностями на любой вкус и возраст.