Кравчук: Крым и Донбасс сами вернутся

Сегодня, 12:27

Экс-президент отметил, что оккупированные территории на востоке Украины вернуться раньше, чем полуостров

Леонид Кравчук. Фото: из открытых источников
Леонид Кравчук. Фото: из открытых источников

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что оккупированные территории Донбасса и Крым вернуться в состав Украины сами, так как у России не хватит ресурсов долго их держать. Об этом он рассказал в интервью белорусскому изданию TUT.BY.

По его мнению, оккупированные Россией территории вернуться сами в состав Украины, однако Донбасс раньше Крыма.

"Они возвратятся сами, но Донбасс вернется раньше, потому что Россия не знает, что с ним делать. Поддерживать сепаратистов и боевиков? Там разрушена вся инфраструктура, оттуда ушли почти 2 млн людей, которые сейчас живут в других регионах Украины, часто без домов и заработков", – сказал Кравчук.

Он также отметил, что Минские соглашения уже никак не помогут возвращению оккупированных украинских земель.

Они способствуют разрешению частных вопросов, например, возвращения военнопленных. Но главный вопрос о восстановлении территориальной целостности Украины в тех границах, которые были до аннексии Крыма, Минские соглашения даже не рассматривают", – подчеркнул экс-президент.

По его словам, Россия – экономически слабая страна и не потянет долгую оккупацию.

"Немного санкциями прижали, и смотрите — того нет, этого нет. Она имеет военную силу, но принуждением, используя танки и ракеты, держать народ долго нельзя. Можно приспособить часть людей, но обмануть весь народ невозможно. Путин должен понимать, что зашел очень далеко", – подытожил Кравчвук.

Ранее Леонид Кравчук рассказывал, что президент России Владимир Путин приложит все возможные усилия, или конфликт на Донбассе не стал "замороженным". По его мнению, российскому лидеру не нужен "замороженный конфликт", он планирует изматывать Украину и ее ресурсы.
россия, Путин, Крым, Донбасс, Кравчук

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