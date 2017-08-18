МИД направил РФ ноту протеста в связи с "визитом" Путина в Крым

18 Августа 2017, 20:56

Украинская сторона считает упомянутый "визит" грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Министерство иностранных дел Украины считает очередной "визит" президента РФ Владимира Путина в город Севастополь, временно оккупированный Российской Федерацией, грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, соответствующая нота протеста направлена в МИД РФ. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

"18 августа 2017 года начался очередной "визит" делегации во главе с президентом РФ Путиным в украинский город Севастополь, временно оккупированный Российской Федерацией. Украинская сторона считает упомянутый "визит", как и другие так называемые поездки российских должностных лиц во временно оккупированные Автономную Республику Крым и г. Севастополь, грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права", – говорится сообщении.

В ведомстве вновь подчеркнули, что Автономная Республика Крым и город Севастополь являются и будут оставаться неотъемлемой частью Украины в ее международно-признанных границах.

"Это признается всем цивилизованным миром, который уже дал надлежащую оценку международно-противоправным действиям Российской Федерации, в том числе путем введения против нее соответствующих ограничительных мер (санкций)", – напомнили в МИД.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в оккупированный Крым.
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