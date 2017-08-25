Миллиард гривен на реформу образования и убытки банков Украины: итоги недели в цифрах и событиях

Украинцы сохраняют оптимизм по поводу будущего своего и страны, растут запасы газа в подземных хранилищах и оборот розничной торговли

Общество

На сумму 2,3 млрд грн для 15 направлений соответствующей бюджетной программы на 2017 год будет проводить закупки лекарств Программа развития ООН (ПРООН) в Украине. В Минздраве сообщили, что ПРООН уже завершила 99% закупок лекарственных средств, заказанных за средства бюджета 2016 года.

4 млрд грн будет направлено на сельскую медицину. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на церемонии открытия нового корпуса детской областной больницы в Кропивницком. Но когда и на какой период будут выделены средства, президент не сказал.

908 млрд грн составил за полгода объем операций с платежными картами в Украине, сообщили в НБУ. Общее количество операций с использованием карт, эмитированных украинскими банками, составило 1,43 млрд шт., что на 23% больше в годовом выражении.

Вырос на 27,8% туристический поток из Украины в Турцию за шесть месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 530,3 тыс. человек, сообщило министерство культуры и туризма Турции. В 2016 году эту страну посетили 1 млн 250 тыс. туристов из Украины.

73% украинцев с надеждой и оптимизмом смотрят в будущее, в том числе 63% гордятся своим гражданством, свидетельствуют данные опроса, проведенного Институтом социологии НАН Украины при поддержке фонда "Демократические инициативы" им.Кучерива. На Западе страны гордятся своим гражданством 81% (не гордятся 7%), в Центре 67% (16%), на Юге 46% (28%), на Востоке 56% (17%).

На сумму 3 млрд грн в январе-июле были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, что на 18,9% превышает аналогичный показатель 2016 года, сообщил Госстат. Субсидии были назначены 5,918 млн семей (87,1% обратившихся за ними). По сравнению с январем-июлем 2016 года количество семей, которым назначены субсидии, выросло на 18,5%. Средний размер назначенной субсидии на одну семью в июле 2017 года по сравнению с июлем прошлого года уменьшился на 15% – до 145,9 грн.

11164 обвинительных акта за последние три года передала в суды военная прокуратура, по ним вынесено 8563 приговора. Из этого числа около 400 приговоров касаются коррупционных нарушений. По данным уголовным производствам возмещено 340 млн грн.

200 тысяч украинцев уже воспользовались безвизовым режимом с ЕС, сообщила Госпогранслужба. Около 76 тыс. человек использовали для путешествий авиационный транспорт, а остальные направлялись через автомобильные или железнодорожные пункты пропуска.

1 млрд грн закладывает в бюджет на 2018 год Кабинет министров на реформирование системы начального образования. В том числе, на эти средства планируется на 25% увеличить зарплаты учителей.

320 тысяч семей с октября 2014 года и по состоянию на настоящее время воспользовалось правительственной программой "теплых" кредитов на общую сумму 4 млрд грн, сообщило Госэнергоэффективности.

Экономика

6,65 млрд куб. м природного газа на сумму $1,54 млрд Украина импортировала в январе-июне, сообщил Госстат. Средняя цена импортированного газа в июне-2017 составила $216,6 за 1 тыс. куб. м против $212,6 – в мае, $209,6 – в апреле, $234,7 – в марте-2016, $252,5 – в феврале и $244,6 – в январе.

На $212,8 млн Украина в январе-июне закупила ядерное топливо. По данным Госстата, было закуплено топлива российского производства на $130,7 млн, а шведского – на $82,7 млн. В 2016 году ядерного топлива закупили на $548,8 млн, в т.ч. российского производства – на $386,2 млн, шведского – на $162,0 млн.

Больше на 20,5% текущие запасы газа в подземных хранилищах, чем на эту же дату в 2016 году и на 2,4% выше, чем в 2015 году.

223 млн грн чистого убытка получила банковская система по итогам деятельности в январе-июле, что в 41,5 раза меньше, чем за соответствующий период прошлого года (9,266 млрд грн), сообщил Национальный банк. При этом в июле платежеспособные банки получили чистую прибыль в размере 1,43 млрд грн.

Увеличили на 24,2% в январе-июле в годовом выражении строительные предприятия Украины объемы работ – до 44,2 млрд грн, сообщил Госстат. При этом работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению составили 77,8% от общего объема, а по капитальному и текущему ремонту – 12,3% и 9,9% соответственно.

Вырос на 56,2% в январе-июне в годовом выражении показатель ввода в эксплуатацию жилья – 5,14 млн кв.м, сообщил Госстат. 35,8% общего объема жилья принято в эксплуатацию в одноквартирных домах, 63,7% – в домах с двумя и больше квартирами. В Киеве введено в эксплуатацию 983,9 тыс. кв.м (19,1% от общего объема), а в Киевской области – 876,6 тыс. кв.м (17,1%).

1,3 млрд грн поступили в июле на счета банков, которые ликвидируются, сообщили в Фонде гарантирования вкладов. Из этой суммы около 1 млрд грн получено от продажи активов ликвидируемых банков, 224 млрд – от погашения кредитов заемщиками, 8 млн получено в качестве арендной платы и 2,5 млн – от погашения ценных бумаг.

Снизилось на 2,6% промышленное производство в Украине в июле по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, тогда как в июне рост составлял 3,8%, в мае – 1,2%, сообщил Госстат. В целом за семь месяцев промпроизводство упало на 0,7% в годовом выражении.

Сократилось на 18,9% в январе-июле в годовом выражении официальное производство водки, производство коньяка и бренди сократилось на 19,4%, сообщил Госстат. При этом производство ликеров и других спиртных напитков выросло на 11%.

Вырос на 8% в январе-июле в годовом выражении оборот розничной торговли (в сопоставимых ценах). При этом оборот в июле 2017 года по сравнению с июнем увеличился на 6,7%.

Мир

350 км/ч составляет максимальная скорость китайского поезда "Фусин" ("Возрождение"), который начнет курсировать по магистрали Пекин-Шанхай в конце сентября. Таким образом, Китай станет мировым лидером по скорости движения коммерческих железнодорожных составов.

140 тыс. кубометров сжиженного природного газа из США доставил танкер 21 августа в литовский порт Клайпеда. Это первая такая поставка, вторая ожидается в октябре.

160 м вместо 200 м будет составлять максимальная длина судов, которым разрешат проход по Керченскому проливу после постройки Россией моста. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинАТО) заявило, что вводя такие ограничения, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву.

На 4000 человек будет увеличен военный контингент США в Афганистане (сейчас там 8400 военнослужащих). При этом президент Дональд Трамп заявил о начале реализации новой стратегии Белого дома по Афганистану – "Сражаться, чтобы победить". По его словам, американцы "устали от войны без победы".

Версия 8.0 мобильной операционной системы Android, ранее носившая кодовое имя "О", получила официальное название – Oreo, в честь очень популярного в США печенья (оно продается и в Украине).

Заработал $63,2 млрд Государственный пенсионный фонд (суверенный инвестфонд) Норвегии за первое полугодие 2017 года. Это рекордный результат полугодия за всю 20-летнюю историю этого инвестфонда, Объем активов под управлением фонда впервые превысил $1 трлн, составив на 30 июня $1,017 трлн. Это означает, что на каждого гражданина Норвегии сейчас приходится по $191 тыс. Государственные вливания в этот фонд начали производиться в 1996 г. за счет нефтяных доходов, чтобы обезопасить зависящую от цен на энергоносители норвежскую экономику от наиболее резких потрясений, а также обеспечить стабильность жизни будущим поколениям норвежцев.

$720 млн заработали суммарно 20 самых высокооплачиваемых актеров в период с 1 июня 2016 по 1 июня 2017 года, подсчитал американский журнал Forbes. На первом месте Марк Уолберг ($68 млн), на втором – Дуэйн Джонсон ($65 млн), на третьем – Вин Дизель ($54,5 млн). Также в первую десятку рейтинга вошли Адам Сэндлер ($50,5 млн), Джеки Чан ($49 млн), Роберт Дауни-младший ($48 млн), Том Круз ($43 млн), Шах Рукх Кхан ($38 млн), Салман Кхан ($37 млн) и Акшай Кумар ($35,5 млн).

Все 45 стран за которыми наблюдает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), должны показать в этом году экономический рост, причем у 33 из них рост должен ускориться. Одновременного роста во всех этих странах не было с 2007 г. Это стало результатом мягкой денежной политики центробанков и постепенного затухания кризисов, которые за эти годы охватывали разные страны.

На 16% меньше среднего показателя за последние пять лет будет произведено в этом году вина во Франции. Холодная и дождливая погода отрицательно повлияла на урожай винограда в регионах Бордо, Шаранта, Лангедок и Эльзас. Объемы производства вина в традиционный для французских виноделов период с августа по октябрь опустятся ниже уровня 1991 года, когда в стране также случались сильные заморозки.