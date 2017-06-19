Сегодня Мининформполитики рассекретит список сайтов, рекомендованных к запрету в Украине

С предложенного СБУ и СНБО списка сайтов будет снят гриф "для служебного пользования"

Министерство информационной политики Украины в понедельник, 19 июня, до 17:00 обнародует список сайтов, рекомендуемых к запрету в стране. Об этом сообщил глава министерства Юрий Стець.

"Будет обнародован список сайтов, который мы подали в СБУ и СНБО, сайтов, к которым, как мы считаем, должен быть закрыт доступ в Украине. Там нет ни "Яндекса", ни "ВКонтакте", ни "Одноклассников". Но есть "Малоросия", "Новороссия" и так далее. Это сайты, которые, по нашему мнению и мнению экспертного совета при министерстве, вредят Украине больше, чем "Яндекс", – рассказал Стець на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Он пообещал, что с этого списка будет снят гриф "для служебного пользования", и он будет обнародован на сайте Мининформполитики.

Говоря о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины о закрытии доступа в Украине к российским соцсетям, министр сказал: "Я как член Совета голосовал, так как доказательств со стороны силовых структур о необходимости их закрытия было достаточно".

Напомним, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" сейчас в Украине действует запрет интернет-провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям сети интернет к ресурсам сервисов Mail.ru, ВКонтакте, Одноклассники.

Санкции также введены против ООО Яндекс, российских компаний разработчиков-антивирусов "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб". Блокируется и доступ к сайту "Кинопоиск".