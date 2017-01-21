Муженко рассказал, кто заставил Россию остановить наступление

Храбрые украинские военнослужащие, удерживая донецкий аэропорт, заставили Россию отказаться от дальнейших наступательных действий. Об этом заявил начальник Генерального штаба – главнокомандующий ВСУ генерал армии Виктор Муженко.

"ДАП (донецкий аэропорт – ред.): украинские воины, удерживая донецкий аэропорт как стратегический объект, а затем и как символ мужества ВСУ, заставили агрессора отказаться от дальнейших наступательных действий. Это была главная задача и Вооруженные силы ее выполнили. Оборона ДАП стала примером героизма не только для всего личного состава Вооруженных Сил, но и для армий других стран", – написал он на своей странице в Facebook.

Муженко подчеркнул, что оборона донецкого аэропорта также стала примером того, что небольшая по численности группа бойцов способна противостоять превосходящим силам врага, усиленными элитными российскими спецподразделениями.

"И не только противостоять, но и наносить противнику такие потери, что он вынужден был просить перемирия, чтобы забрать своих убитых и раненых", – отметил начальник Генштаба.

"Подвиг защитников ДАПа возродил дух украинской армии и создал образ нового Украинского воина – непобедимого и несокрушимого! Защитники донецкого аэропорта должны остаться в душе и сердце каждого украинца как воины новой армии, которую мы создали все вместе!" – подытожил Муженко.

Напомним, за время боев на востоке Украины один из лучших и новейших воздушных портов Украины превратился в руины. В здании Донецкого аэропорта 242 дня держали оборону украинские "киборги".