От Эвереста до космоса: где можно встретить украинский флаг
Сегодня, 07:36
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Украинский флаг над донецким аэропортом им. Прокофьева, который "киборги" героически обороняли долгие 242 дня. Фото: архив
Первый легендарный флаг, который внесли в сессионный зал, сейчас хранится в экспозиции Музея новостей, туда его передали из музея Верховной рады Украины. Фото: uk.wikipedia.org
Самый большой нарисованный флаг Украины, площадью 1750 кв. м, можно увидеть в Киеве на Оболонской набережной. Местные жители нарисовали его еще в начале 2014 г., потратив полтонны желтой и синей краски. Фото: Александр Яремчук
В прошлом году на День флага был установлен мировой рекорд по созданию самого большого цветочного знамени – 13,57 тыс кв. м. Разместился цветочный ковер в музее им. Пирогово, а вырастили его из петуний и чернобрывцов. Фото: Архив
Нельзя обойти стороной коллекцию формы для украинских олимпийцев, которую представил Андре Тан прошлым летом. Для формы отечественной сборной был запатентован новый принт «Бриллиантовая Украины». Такая расцветка была выбрана для того, чтобы подчеркнуть всю многогранность страны. Фото: noc-ukr.org
В 2016 г. на олимпиаде в Рио-де-Жанейро украинский спортсмен Юрий Чебан украсил свое каноэ родным флагом и казацкой символикой. К слову, в соревнованиях он тогда победил и стал двукратным чемпионом. Фото: noc-ukr.org
Самый большой флаг развернули в городе Покровск Донецкой области. Его площадь – 2400 кв. м, а весит он почти 120 кг. К слову, этот флаг попал в Книгу рекордов Гиннеса, как самый большой государственный флаг в мире. Этот флаг побывал уже в Мариуполе и Бахмуте, а 23 августа его планируют привезти в Киев. Фото: ddk.dn.ua
В 2014 г. руферы перекрасили звезду на сталинской высотке в Москве в сине-желтые цвета и повесили на шпиль украинский флаг. Правда первоначальный вид звезде коммунальщики вернули довольно быстро. Фото: Проковьеф Вячеслав
Вместе с командой информационной программы «Сегодня» телеканала «Украина» отечественный флаг успел покорить и заснеженную Антарктиду. Фото: Архив
В 2016 г. сине-желтый флаг установили альпинисты на вершине самого высокого вулкана в мире – Охос-дель-Саладо в Андах, его высота 6872 метра. Фото: facebook.com/oleksandr.oryshko
В прошлом году телеведущий Дмитрий Комаров поднялся на вершину Гималаев – Айленд-пик (6189 м) и установил там украинский флаг. Фото: tv.ua
Недавно ученные зафиксировали странные вспышки желтого и синего цветов на поверхности Земли. Из космоса эти вспышки были похожи на флаг Украины. Фото: nasa.gov
Полгода назад украинские флаги можно было увидеть и в Париже. Активисты решили провести там акцию «Крым – это Украина» и вышли в феврале к Эйфелевой башне с украинской символикой, плакатами и флагами. Фото: youtube.com
Украинский символ есть и в США. Американский художник Дэвид Датуна изобразил украинский флаг с помощью различных линз и кусочков фотографий. Фото: facebook.com/ddatuna
В 2014 г. окрасился в желто-синие цвета и пешеходный мост на Русановке. Фото: Анастасия Искрицкая
На одном из киевских домов по улице Мазепы появился такой балкон в форме парусника и в патриотичных цветах. Конструкция построена на втором этаже и держится на 5 подпорках, а внутри украшена флагами Украины. Фото: Архив
Необычный флаг можно увидеть на мурале около Пейзажной аллеи. Мурал находится в Десятинном переулке и выполнен в стиле мексиканской мифологии. Там изображен человек с головой орла, который держит в руках украинский флаг. Создатель, аргентинский художник Франко Фасоли, заверяет, что хотел таким образом поддержать нашу страну и показать, как он восхищается ее силой и стойкостью. Фото: vkieve.net
Нередко украинский флаг можно увидеть на различных сладостях, тортах или пирожных, которые пользуются большим спросом как раз накануне государственных праздников. Фото: bukpravda.cv.ua
Киев готовится к празднованию Дня флага и Дня независимости Украины 2017 г. Фото: Данил Павлов.
Киев готовится к празднованию Дня флага и Дня независимости Украины 2017 г. Фото: Данил Павлов.
Киев готовится к празднованию Дня флага и Дня независимости Украины 2017 г. Фото: Данил Павлов.
Киев готовится к празднованию Дня флага и Дня независимости Украины 2017 г. Фото: Данил Павлов.
Киев готовится к празднованию Дня флага и Дня независимости Украины 2017 г. Фото: Данил Павлов.
Флаг Украины побывал в США, Антарктиде и даже на самом высоком вулкане в мире
Традиционно, 23 августа украинцы празднуют День Государственного флага. Символ страны можно увидеть буквально везде, начиная от сине-желтых заборчиков и заканчивая принтами на одежде. "Сегодня" собрал самые интересные украинские флаги и места, где их можно увидеть.
Изначально, праздник был приурочен ко дню, когда в 1991 г. группа народных депутатов внесла огромный сине-желтый флаг в сессионный зал Верховной Рады. С 2004 г. это событие начали отмечать, но только на муниципальном уровне – в Киеве. А уже с 2009 г. была учреждена ежегодная церемония по всей Украине.
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