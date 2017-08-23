От Эвереста до космоса: где можно встретить украинский флаг

Флаг Украины побывал в США, Антарктиде и даже на самом высоком вулкане в мире

Традиционно, 23 августа украинцы празднуют День Государственного флага. Символ страны можно увидеть буквально везде, начиная от сине-желтых заборчиков и заканчивая принтами на одежде. "Сегодня" собрал самые интересные украинские флаги и места, где их можно увидеть.

Изначально, праздник был приурочен ко дню, когда в 1991 г. группа народных депутатов внесла огромный сине-желтый флаг в сессионный зал Верховной Рады. С 2004 г. это событие начали отмечать, но только на муниципальном уровне – в Киеве. А уже с 2009 г. была учреждена ежегодная церемония по всей Украине.