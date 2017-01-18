Открытие украинки поможет лечить рак: история 29-летней доктора наук Ольги Броварец

Научный сотрудник киевского Института молекулярной биогенетики НАН Украины, биолог Ольга Броварец совершила прорыв в науке. Она изучила особенности мутации ДНК, что позволит в будущем успешно лечить такое тяжелое заболевание, как рак. Ее зовут к себе ведущие мировые институты, но девушка хочет посвятить себя Украине. А еще она — самый молодой доктор наук в нашей стране. "Сегодня" пообщалась с молодым светилом украинской науки и узнала, что мама отговаривала ее от научного поприща, а на личную жизнь времени у девушки не хватает.

ДОКТОР В 29 ЛЕТ. Свою кандидатскую диссертацию Ольга защитила в 24 года, почти сразу по окончании вуза. И не прошло и пяти лет, как девушка защитила докторскую работу, став самым молодым доктором наук в Украине. "Докторская для меня была неожиданным и незапланированным шагом, — рассказала нам Ольга. — Обычно от кандидатской до докторской проходит лет десять, я же, благодаря теме работы и большому количеству научных публикаций, уложилась в пять лет".

В качестве темы своей научной работы Броварец выбрала изучение ДНК и ее мутаций. Во время наблюдения за мутацией ДНК девушке удалось вычислить закономерность, с какой мутируют те или иные хромосомы, которых ученые называют "горбатыми". "Так как это асболютно новый подход, то мое открытие еще находится на стадии исследования механизмов, хотя американские коллеги уже подтвердили мои расчеты лабораторно, — рассказывает Ольга Броварец. — До сих пор было непонятно, как именно и почему ДНК начинает мутировать, а теперь, зная закономерность, можно надеяться на прорыв в лечении болезней, к которым приводят мутации ДНК, например, рака".

Свое открытие Броварец намерена запатентовать, но для этого нужно несколько тысяч долларов. Чтобы их получить, Ольга намерена выиграть зарубежный грант.

ЧЕТВЕРКИ ПО ИСТОРИИ. Ольга Броварец делала успехи еще в школе, которую оканчивала в родном Нежине, — окончила ее с золотой медалью. Институт — с красным дипломом. Девушка признается, что в школе ей нравились физика и биология, а гуманитарные науки давались с трудом. "Троек в школе у меня не было, получала пятерки с минусом, — говорит Броварец. — Получить "четыре" было катастрофой. Такие оценки случались по истории, языку и литературе, которые, на мой взгляд, преподавали сухо. То ли дело занимательные задачи по математике!". По словам Олиной мамы, в школьные годы учителей удивляла феноменальная память девочки. "Она все очень хорошо запоминала. Уже в 7-м классе ей не было равных, — рассказала "Сегодня" Надежда Григорьевна. — Я даже тревожилась, что учителя не делают ей замечаний, все время расхваливают ребенка. Мне пришлось перевести дочь в параллельный класс, где у нее были сильные конкуренты".

Ольга признается, что мама не всегда верила в успешную карьеру дочери на поприще науки. "Мама рекомендовала стать учителем. Боялась, что в науке мне не удастся самореализоваться. Но научный руководитель смог ее убедить. В будущем, может быть, я и буду преподавать студентам, но пока мне это неинтересно", — говорит Ольга.

Сейчас работать над публикациями она может сутками: "Иногда выходишь из дому и удивляешься, что на улице кипит жизнь. Нередко писала труды по ночам, а отправляла статьи в вестники около четырех утра. Бывает, что мама звонит в десять вечера, а я все еще на работе. Ей непонятно, для чего мне это нужно за такую небольшую зарплату", — говорит Броварец.

В БОЛЬШУЮ НАУКУ. Сейчас Ольга Броварец работает научным сотрудником Института молекулярной биогенетики НАН Украины. За время работы она успела побывать на зарубежных конференциях в Польше, Австрии. "Иногда обидно, что зарубежные коллеги незнакомы с твоими работами. Поэтому сейчас пишу научные статьи на английском. Правда, во время общения понимаю, что пока владею им не в совершенстве. Еще пару лет я изучала немецкий, а сейчас занимаюсь испанским", — говорит Броварец.

После своего сенсационного открытия Ольга стала активно получать приглашения на работу из-за рубежа — ее зовут в университеты и научные агентства Канады, Испании, США. "Мы сейчас скооперировались с испанскими учеными, работаем над некоторыми проектами, дистанционно сотрудничаю с учеными из США. Но я хочу остаться работать в Украине на благо нашей страны, где я чувствую себя комфортно. Интереснее ездить за границу для обмена опытом. Например, после поездки в Грецию у меня появилось много знакомых ученых", — сказала Броварец.

КУЛИНАРНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ. А вот на личную жизнь у Ольги времени не хватает. Девушка признается, что молодого человека у нее сейчас нет. "На личную жизнь не хватает времени. Сейчас вся энергия направлена в науку, а не на создание семьи", — говорит Ольга. В то же время ее мама рассказала "Сегодня", что Ольга любит не только научные, но и кулинарные эксперименты. "Она любит готовить необычные блюда. Например, суп из рыбы и молока, — рассказала нам мама доктора наук. — Я никогда такого даже не пробовала, а у нее получилось очень вкусное блюдо! Еще она готовит тыквенный суп, драники и различные блюда с грибами. А ее фирменное блюдо — тыквенный суп, который у нее получается изумительно!".