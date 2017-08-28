Почему трудно доказать обстрелы Россией на Донбассе: в ОБСЕ объяснили

На Донбассе очень сложно определить, кто первым начинает нарушать перемирие, и этому есть ряд причин. Об этом рассказал в интервью изданию "Деловая столица" замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

Он объяснил, почему на Донбассе сложно установить, какая из сторон первой открывает огонь.

"Передовые позиции сторон подвижны. И это имеет место (огонь. – Ред.) по обе стороны от линии соприкосновения. Очень часто это обмен не просто пехоты против пехоты, но и пехоты против артиллерии, огонь может вестись со статической позиции и с передвижением позиций сторон. И в этом случае определить, кто начал огонь, весьма сложно, если вообще возможно. Когда наши наблюдатели, пребывающие на линии соприкосновения, видят, что артиллерийский огонь ведется с определенного направления – эти факты освещаются в отчетах Специальной мониторинговой миссии, которые находятся в открытом доступе. В то же время это не позволяет нам утверждать, что первой открыла огонь, к примеру, сторона "В". Потому как, возможно, что в нескольких километрах позади патруля, огонь велся в другом направлении, и патруль не мог его видеть и слышать. И предыдущий огонь может быть реакцией на него. Например, может быть, что за деревьями спрятан танк, который двигается вперед, но не стреляет. И огонь был направлен именно на этот танк для того, чтобы остановить его. Также возможен вариант, что нетрезвый солдат разрядил очередь выстрелов в небо, а противоборствующая сторона воспринимает это как наступательный огонь и открывает ответный огонь", – сказал Хуг.

По его словам, причиной непрекращающихся до сих пор перестрелок на передовой является слишком близкое расстояние между противоборствующими сторонами.

"Важно, чтобы вооруженные силы и формирования не размещались слишком близко друг к другу. Ведь если расстояние между позициями всего 100-500 м (как в Песках, Авдеевке, Ясиноватой, Пикузах или Широкино), то уровень напряженности будет высок. Вторая основоположная причина – концентрация вооружения (танки, минометы...), которое должно быть отведено за определенные линии. И мы ежедневно сообщаем в наших отчетах о том, что обе стороны удерживают вооружение близко друг к другу в нарушение этих линий", – сказал замглавы миссии ОБСЕ.

Также Хуг подчеркнул, что на Донбассе нельзя открывать ответный огнь.

"Наверное, неоднократно в новостях вы слышали заявления сторон: "Мы не начинаем огонь, а открываем в ответ". Но ответный огонь – тоже огонь! В Минских соглашениях нет ни одного положения, которое бы разрешало вести ответный огонь. Любой огонь в ответ является нарушением режима прекращения огня. И исключений здесь нет. И на это есть причина. Поскольку есть множество причин ведения огня, то сложно определить: кто начал стрельбу, а кто ответил. Но в этой ситуации надо понять главное – любое ведение огня должно быть остановлено", – добавил он.

Напомним, в ночь на 25 августа в Украине наступило "школьное" перемирие, о котором договорились во время телефонного разговора участники "нормандского формата", а позже это закрепили в Минске.