Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
Погода в Украине станет снежной и ветренной http://www.segodnya.ua/img/article/7856/79_main.1483599224.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/79_tn.1483599224.jpg Украина Синоптики предупреждают о гололедице и риске схода лавин в Карпатах

Погода в Украине станет снежной и ветренной

Сегодня, 08:52

Синоптики предупреждают о гололедице и риске схода лавин в Карпатах

В Украине обещают ветер и снег. Фото: Pixabay
В Украине обещают ветер и снег. Фото: Pixabay

На сегодня, 5 января, синоптики прогнозируют в Украину снежную и ветренную погоду. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Снег обещают в северных и центральных областях страны, а также на западе. Кроме того, в Карпатах есть угроза слода лавин.

В Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях, кроме осадков и риска лавин, объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Температура воздуха днем составит -1...-3 градуса, ночью -3...-5 градусов.

В центре и на севере Украины на дорогах ожидается гололед. Днем температура воздуха составит -1...+1 градус, ночью -3...-5 градусов. В Киеве ожидается снег при 0...+2 градусов днем и -2...-4 градусов ночью. 

.png_273

Гололед также ожидается в восточных областях. Также в Донецкой, Луганской и Запорожской областях сниноптики прогнозирует снег с дождем и порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Дневная температура составит -1...+1 градус, ночная до -3...-5 градусов.

В южных облстях и в Крыму ожидается штормовой ветер – до 15-20 метров в секунду – и снег с дождем. На дорогах гололед. Днем температура воздуха составит +2...+4 градуса, ночью -1...-3 градуса.
Украина, погода, ветер, снег, гололед, синоптики, гидрометцентр, 5 января

Вы сейчас просматриваете новость "Погода в Украине станет снежной и ветренной". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

В Украину идет арктический холод: как уберечь себя от лютых морозов

Вчера, 20:17

В некоторых районах Закарпатской, Львовской, Киевской и Сумской областей синоптики прогнозируют снижение температуры ночью до 25 градусов мороза

Запад

Снег на западе Украины: заблокированные дороги и обесточенные села

Вчера, 14:24

Движение транспорта ограничено во Львовской, Ивано-Франковской  и  Закарпатской областях

Происшествия

Дорожники активно убирают снег. Фото: "Киевавтодор"

В Киеве – скользко и ветрено: людей предупреждают об опасности на дорогах

Вчера, 13:59

Власти города призывают водителей и пешеходов быть очень внимательными и осторожными

Украина

В Украине резко похолодает. Фото: vesti-ukr.com

Прогноз погоды в Украине: грядут сильные морозы и снегопады

Вчера, 12:09

Температура воздуха опустится до 15 градусов ниже нуля после шестого января - с этого дня наступают рождественские морозы

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.