Полезна ли арбузная диета: врачи дали советы украинцам

В Украине набирает популярность арбузная диета, однако врачи советуют украинцам не увлекаться, так как это может быть вредно для здоровья.

Украинки все больше "подсаживаются" на арбузы, так как в них отсутствуют калории, и они имеют приятный вкус, чистя таким образом организм.

В то же время врачи не против "арбузных дней", но не более двух. Главное, чтобы не было противопоказаний, а красный был без нитратов.

"Этот продукт имеет высокий гликемический индекс и может влиять на состояние сахара. Второй момент: нельзя употреблять людям, у которых есть патология почек, сердечная недостаточность, отеки ,избыток жидкости – будут страдать почки", – сказала врач.