Порошенко обратился к жителям Донбасса

Сегодня, 17:46

Военные провокации оккупантов не дают возможности Западу инвестировать в восстановление региона, сказал президент

Порошенко в Луганской области. Фото: president.gov.ua
Порошенко в Луганской области. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко пообещал жителям Луганской и Донецкой областей, что сделает все возможное для того, чтобы ужас войны больше не повторился и на Донбасс пришел мир. Об этом он заявил во время поездки в Луганскую область, передает 112.ua.

"Подчеркиваю, что делал, делаю и буду делать все от меня зависящее для того, чтобы в вашей жизни больше не повторились ужасы войны. Когда мы все вместе объединимся для того, чтобы установить мир, никто нас не остановит. Мир – это главное. О чем молю Бога в эти дни Страстной недели, которая приближает нас к Пасхе", – сказал Порошенко.

По его словам, из-за угрозы безопасности в связи с боевыми действиями, зарубежные инвесторы не могут инвестировать в восстановление Донбасса.

"Я подчеркиваю, что украинцы будут делать все возможное, чтобы на Донбасс пришел мир. Только политико-дипломатическим путем мы освободили захваченную агрессором землю. Уже реализованы несколько проектов, отстраиваются мосты, в том числе и мосты в Донецкой области, мосты на Луганщине, в Лисичанске. Но, к сожалению, пока мы не можем предоставить гарантии нашим европейским партнерам, что пришло время безопасно вкладывать средства в Донбасс. Потому что все зависит от нас. Очень актуальной, к сожалению, остается угроза военных действий со стороны РФ", – добавил Порошенко.
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