Порошенко поздравил с победой украинских боксеров

Вчера, 12:10

Усик, Гвоздик и Ломаченко успешно выступили в Америке

Порошенко поздравил спортсменов. Фото: AFP
Порошенко поздравил спортсменов. Фото: AFP

Президент Украины Петр Порошенко поздравил с победой украинских боксеров. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Позвонил нашим победителям. Передал приветствие от каждого украинца, который сегодня болел за них в эту чрезвычайно успешную ночь для украинского бокса. Ваши успехи вдохновляют всех нас. Лично болел за каждого. Горд, что украинский гимн сегодня трижды звучал в честь наших побед", – написал президент.

Напомним, украинские боксеры Александр Усик, Александр Гвоздик и Василий Ломаченко победоносно выступили в американском Оксон-Хилле.
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