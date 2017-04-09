Президент Украины Петр Порошенко поздравил с победой украинских боксеров. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Позвонил нашим победителям. Передал приветствие от каждого украинца, который сегодня болел за них в эту чрезвычайно успешную ночь для украинского бокса. Ваши успехи вдохновляют всех нас. Лично болел за каждого. Горд, что украинский гимн сегодня трижды звучал в честь наших побед", – написал президент.

Напомним, украинские боксеры Александр Усик, Александр Гвоздик и Василий Ломаченко победоносно выступили в американском Оксон-Хилле.