Порошенко совершил кадровые перестановки в СБУ

Сегодня, 03:06

Глава государства назначил Даниила Доценко начальником Департамента защиты национальной государственности СБУ 

Петр Порошенко. Фото: Facebook
Петр Порошенко. Фото: Facebook

Президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Куця главой Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Соответствующий указ глава государства подписал в понедельник, 21 августа.

В этот же день президент уволил Куця с должности главы ГУ СБУ в Донецкой области.

Кроме того, Даниил Доценко, ранее возглавлявший ГУ СБУ в Херсонской области, назначен главой Департамента защиты национальной государственности СБУ.
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