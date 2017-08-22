Порошенко совершил кадровые перестановки в СБУ
Глава государства назначил Даниила Доценко начальником Департамента защиты национальной государственности СБУ
Президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Куця главой Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.
Соответствующий указ глава государства подписал в понедельник, 21 августа.
В этот же день президент уволил Куця с должности главы ГУ СБУ в Донецкой области.
Кроме того, Даниил Доценко, ранее возглавлявший ГУ СБУ в Херсонской области, назначен главой Департамента защиты национальной государственности СБУ.
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