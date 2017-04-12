Порошенко: Украинские танкисты могут сокрушить российских оккупантов

Украинские танкисты в случае необходимости могут не только отбить атаку врага, но и нанести сокрушительный удар по обороне противника. Об этом заявил во время пребывания в Луганской области в одной из танковых бригад президент Украины Петр Порошенко, передает 112.ua.

Президент уверен в победе украинской армии, когда в ней есть танкисты.

"На сегодняшний день каждый украинский военный, который защищает украинское государство, четко знает, что когда рядом с ним находятся танкисты, победа обеспечена. Это мощный "огневой кулак", который в случае обострения ситуации способен и остановить наступательные действия агрессора, и пробить его сложную оборону. И ваша сила не только в крепкой броне и мощном оружии, которое мы только что увидели на стрельбах и учениях. Ваша сила – в решимости, смелости и бесстрашии, она в готовности отдать жизнь за Украину", – сказал Порошенко.

Порошенко выразил уверенность, что совместными усилиями с дипломатами удастся вернуть украинский суверенитет на земли оккупированного Донбасса.