Процесс отмены виз для украинцев никто не остановит – госсекретарь МВД Германии

Вчера, 18:59

Посол Украины в ФРГ сообщил, что в Германии уверены в успешном завершении процесса визовой либерализации для украинцев

В Германии говорят, что &quot;безвиз&quot; для Украины не остановить. Фото: Twitter / melnykandrij
В Германии говорят, что "безвиз" для Украины не остановить. Фото: Twitter / melnykandrij

В Федеративной Республике Германия заявили, что процесс отмены виз для граждан Украины для путешествий в Европейский Союз никто не остановит. Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил в Twitter.

Отметим, что в Германии с визитом находится заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

"Госсекретарь МВД Германии Эмили Хабер – вице-главе МИД Зеркаль: визы для украинцев будут отменены, этот процесс уже никто не остановит!" – написал Мельник.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявлял, что ожидает решения ЕС по "безвизу" в ближайшие недели.
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"Сегодня"

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