Процесс отмены виз для украинцев никто не остановит – госсекретарь МВД Германии

Посол Украины в ФРГ сообщил, что в Германии уверены в успешном завершении процесса визовой либерализации для украинцев

В Федеративной Республике Германия заявили, что процесс отмены виз для граждан Украины для путешествий в Европейский Союз никто не остановит. Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил в Twitter.

Отметим, что в Германии с визитом находится заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

"Госсекретарь МВД Германии Эмили Хабер – вице-главе МИД Зеркаль: визы для украинцев будут отменены, этот процесс уже никто не остановит!" – написал Мельник.

Держсекретар МВС Німеччини Емілі Габер – віце-главі МЗС Л.Зеркаль: візи для українців будуть скасовані, цей процес вже ніхто не спинить! pic.twitter.com/TD0hFC6bFa — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 25 січня 2017 р.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявлял, что ожидает решения ЕС по "безвизу" в ближайшие недели.