СБУ разоблачила канал контрабанды кокаина из Южной Америки в Россию (фото)

Оперативники задержали контрабандистов во время получения почтового отправления с 420 г кокаина из Южной Америки

В Николаеве СБУ ликвидировала канал контрабанды кокаина из одной из стран Южной Америки в Россию. Украинские оперативники работали совместно с правоохранителями Германии. Правоохранители выявили перевалочный пункт – трое жителей областного центра получали наркотики через международные почтовые отправления, переупаковывали "посылки" и переправляли их своим подельникам в Российскую Федерацию, сообщает в соцсети ведомство.

"Оперативники спецслужбы задержали наркоконтрабандистов во время получения ими почтового отправления с 420 г кокаина из Южной Америки", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали контрабандистов кокаина. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 УК Украины (Контрабанда наркотических веществ, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров), ведутся следственные действия.