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СБУ разоблачила канал контрабанды кокаина из Южной Америки в Россию (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7901/23_main.1484911806.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/23_tn.1484911806.jpg Украина Оперативники задержали контрабандистов во время получения почтового отправления с 420 г кокаина из Южной Америки

СБУ разоблачила канал контрабанды кокаина из Южной Америки в Россию (фото)

Сегодня, 01:45

Оперативники задержали контрабандистов во время получения почтового отправления с 420 г кокаина из Южной Америки

Правонарушители были задержаны во время получения посылки с 420 г кокаина. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
Правонарушители были задержаны во время получения посылки с 420 г кокаина. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

В Николаеве СБУ ликвидировала канал контрабанды кокаина из одной из стран Южной Америки в Россию. Украинские оперативники работали совместно с правоохранителями Германии. Правоохранители выявили перевалочный пункт – трое жителей областного центра получали наркотики через международные почтовые отправления, переупаковывали "посылки" и переправляли их своим подельникам в Российскую Федерацию, сообщает в соцсети ведомство.

"Оперативники спецслужбы задержали наркоконтрабандистов во время получения ими почтового отправления с 420 г кокаина из Южной Америки", – говорится в сообщении.

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Правоохранители задержали контрабандистов кокаина. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 УК Украины (Контрабанда наркотических веществ, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров), ведутся следственные действия.
сбу, наркотики, контрабанда, кокаин, уголовное производство

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Автор:

Дарья Нинько

Источник:

"Сегодня"

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