СБУ сообщили о планах покушения на Порошенко – СМИ

Неизвестный сообщил правоохранительным органам, что на президента Украины Петра Порошенко во время поездки в Харьковскую область якобы готовилось покушение. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на источник в Управлении СБУ в Харьковской области.

"Вчера, 22 августа, около 12:00 поступил звонок на телефон УСБУ от анонима. Звонок был с использованием IP-телефонии. Женский механический голос сообщил о запланированном покушении на Порошенко во время визита в Харьковскую область", – отметил источник.

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Также отмечается, что Служба безопасности не смогла установить место, откуда был совершен звонок.

Напомним, вчера Петр Порошенко посетил Харьковскую область для участия в церемонии открытия моста через Сиверский Донец в Изюме.