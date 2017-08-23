СБУ сообщили о планах покушения на Порошенко – СМИ

Сегодня, 15:22

Служба безопасности не смогла установить место, откуда совершил звонок аноним

Петр Порошенко. Фото: AFP
Петр Порошенко. Фото: AFP

Неизвестный сообщил правоохранительным органам, что на президента Украины Петра Порошенко во время поездки в Харьковскую область якобы готовилось покушение. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на источник в Управлении СБУ в Харьковской области.

"Вчера, 22 августа, около 12:00 поступил звонок на телефон УСБУ от анонима. Звонок был с использованием IP-телефонии. Женский механический голос сообщил о запланированном покушении на Порошенко во время визита в Харьковскую область", – отметил источник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Также отмечается, что Служба безопасности не смогла установить место, откуда был совершен звонок.

Напомним, вчера Петр Порошенко посетил Харьковскую область для участия в церемонии открытия моста через Сиверский Донец в Изюме.
сбу, Порошенко, покушение, харьковская область, аноним, звонок

Вы сейчас просматриваете новость "СБУ сообщили о планах покушения на Порошенко – СМИ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Возрожденная украинская армия. Фото: AFP

Порошенко: Россия годами помогала уничтожать украинскую армию

Сегодня, 15:04

Весной 2014 года украинцы сорвали планы агрессора и путинский блиц-криг, сказал глава государства

Украина

Порошенко на открытии выставки. Фото: скриншот

Порошенко открыл выставку военной техники на Майдане: опубликовано видео

Сегодня, 13:16

Глава государства пообещал, что большая часть техники отправится с Майдана на фронт

Политика

Петр Порошенко. Фото: архив

Стало известно, когда Порошенко может выступить с посланием к Раде

Сегодня, 12:55

Парубий также рассказал, какие планы у депутатов на осенний парламентский сезон

Политика

Петр Порошенко поднимает украинский флаг. Фото: president.gov.ua

Порошенко: "Российских оккупантов от украинского флага корежит, как чертей от ладана"

Сегодня, 10:30

Глава государства привел в пример поступок крымчанина Балуха, которого арестовали после патриотической акции

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко объяснил, почему 100 лет назад Россия захватила Украину

Сегодня, 10:10

Глава государства надеется, что современные украинцы не повторят ошибок прошлого

Политика

Владимир Путин. Фото: AFP

Порошенко объяснил, как Путин может остановить войну на Донбассе

Сегодня, 09:05

Российский лидер должен публично поддержать перемирие на востоке Украины, считает глава украинского государства

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования