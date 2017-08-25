Шпионы КНДР не раз пытались украсть украинские секреты – МИД

Разведчики других стран уже пытались получить доступ к информации в области ракетостроения

Сотрудники спецслужб Северной Кореи КНДР не один раз пытались завладеть секретной информацией Украины. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) Украины Вадим Пристайко, передает "Радио Свобода".

"Мы оберегаем нашу тайну. И то видео, которое увидели очень много людей – действительно, это была попытка корейских спецслужб получить эти тайны, они были задержаны органами безопасности нашей страны, и эти люди до сих пор в тюрьме", – заявил Пристайко, комментируя опубликованное ранее CNN видео задержания Службой безопасности Украины (СБУ) северокорейских шпионов в 2011 году.

По его словам, это не первая попытка корейцев и представителей других стран получить доступ к информации в области ракетостроения.

"Мы очень серьезно к этому относимся, и каждый, кто будет это делать, будет найден, наказан и будет сидеть в тюрьме", – резюмировал Пристайко.

Напомним, телеканал CNN опубликовал видеозапись, на которой показан арест двух граждан КНДР сотрудниками украинских спецслужб в 2011 году – что граждане Северной Кореи пытались похитить сверхсекретные данные о ракетах.

14 августа The New York Times со ссылкой на выводы специалиста по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований озвучила предположение, что КНДР могла через черный рынок получить украинские двигатели для баллистических ракет.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел поднять вопрос по скандалу с ракетами КНДР, в который попала Украина, на заседании Совета Безопасности ООН, а также обнародовать результаты расследования по данному инциденту.